Motivasyon nasıl yaratılır?

Motivasyon, bir ilham perisi gibi sizi bulması gereken ve beklenilecek bir şey olmak zorunda değil. Hatta çoğu zaman, bir eyleme başlamak, onun için motivasyon edinmekten daha önce gelir. Birçok kişinin düştüğü bu hataya düşmeyin diye size bazı önerilerimiz var.

Öncelikle bir işi tamamlamak hatta başlatmak için motivasyonunuz yoksa neden zorlandığınızın olası nedenlerini düşünün. Ardından, harekete geçmek için kendinizi motive etmenize yardımcı olacak bir plan geliştirin. Her stratejinin herkes için veya her durumda işe yaramadığını unutmayın. Hangi stratejilerin hedeflerinize ulaşmanıza en iyi şekilde yardımcı olduğunu görmek için bazı davranış deneyleri yapın. İşte yardımcı olabilecek bazı ipuçları…

1- Motive olmuş gibi davranın

Davranışınızı değiştirerek kendinizi motive hissetmeniz için kandırabilirsiniz. Motive olmuş gibi davranın ve eylemleriniz duygularınızı değiştirebilir. Örneğin bütün gün pijamalarınızla kanepede oturup motivasyonun gelmesini beklemek, giyinip hareket etmek yerine. Harekete geçmenin motivasyonunuzu artıracağını ve bu da devam etmeyi kolaylaştıracağını görebilirsiniz. Bu yüzden kendinize sorun, “Motive olmuş hissetseydim şu anda ne yapıyor olurdum?” Ne giyeceğinizi, nasıl düşüneceğinizi ve hangi eylemleri gerçekleştireceğinizi düşünün. Sonra bunları yapın ve motivasyon seviyenizin yükselip yükselmediğine bakın.

2- Aksini tartışın

Motivasyonla mücadele ederken, büyük olasılıkla neden herhangi bir eylemde bulunmamanız gerektiğine dair uzun bir neden listesi bulacaksınız. “Çok zor olacak” veya “Zaten asla bitiremeyeceğim” diye düşünebilirsiniz. Bu tür düşünceler sizi sıkıştıracaktır. Bunun tersini tartışmayı deneyin. Başarısız olacağınızı düşündüğünüzde, neden başarılı olabileceğinizin tüm nedenlerini tartışın veya bir işi bitiremeyeceğinizi düşündüğünüzde, görevi tamamlayabileceğinizi gösteren tüm kanıtları listeleyin. Aksini tartışmak, yelpazenin her iki ucunu da görmenize yardımcı olabilir. Ayrıca size aşırı karamsar bir sonucun tamamen doğru olmadığını da hatırlatabilir. İşlerin beklediğinizden daha iyi sonuçlanma ihtimali var ve daha dengeli bir bakış açısı geliştirmenin, denemek için daha fazla motive olmanıza yardımcı olacağını görebilirsiniz.

3- Öz-şefkat geliştirin

Kendinize karşı sert olmanın motive olmanın anahtarı olduğunu düşünebilirsiniz ancak sert özeleştiri işe yaramaz. Araştırmalar, özellikle zorluklarla mücadele ederken öz şefkatin aslında çok daha motive edici olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, hatalar için kendinizi hırpalamak yerine, daha nazik bir iç diyalog oluşturun. Bu, “Ben dünyadaki en iyi insanım” gibi abartılı olumlu ifadeleri tekrarlamanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine, sağlıklı öz-şefkat, kendini kabul ile kendini geliştirme arasında denge kurar. Kusurlarınızı, hatalarınızı ve başarısızlıklarınızı dürüstlükle kabul edin. Kendinizle güvenilir bir arkadaş gibi konuşun. Kendinize sorun, “Bu sorunu yaşayan bir arkadaşıma ne derdim?” Bir başkasına muhtemelen kendinize olduğundan çok daha nazik davranacaksınız. Ek olarak, kendinize yardımcı olacak şekilde koçluk yapın. Sizi cesaretlendiren ve aksiliklerden kurtulmanıza yardımcı olan kendi kendine konuşmayı kullanma alıştırması yapın.

4- 10 dakika kuralını kullanın

Koşu bandında bir saat yürümek gibi bir şey yapmaktan korktuğunuzda, bunu yapmak için motivasyonunuz kalmaz. Bununla birlikte, görevin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını veya buna tasavvur ettiğinizden daha iyi tahammül etme gücünüz olduğunu kendinize kanıtlayarak korku duygularınızı azaltabilirsiniz. 10 dakikalık kural başlamanıza yardımcı olabilir. Yapmaktan korktuğunuz bir işe sadece 10 dakika yapmak için kendinize söz verin. 10 dakikaya ulaştığınızda, devam etmek mi yoksa bırakmak mı istediğinizi kendinize sorun. Muhtemelen devam etmek için yeterli motivasyona sahip olduğunuzu göreceksiniz.

5- Doğada yürüyüşe çıkın

Temiz hava, ortam değişikliği ve biraz egzersiz motivasyonunuz için harikalar yaratabilir. Yoğun bir kentsel caddenin aksine, doğada yürümek özellikle faydalı olabilir. Bu yüzden kalabalık bir caddede yürümek yerine parka veya botanik bahçesine gidin. Doğayla çevrili olmak, projenize eskisinden daha motive hissederek geri dönmek için ihtiyaç duyduğunuz zihinsel kaçışı sağlayabilir.

6- Zevk aldığınız bir şeyle eşleştirin

Duygularınız, motivasyon seviyenizde önemli bir rol oynar. Üzgün, sıkılmış, yalnız veya endişeliyseniz, zorlu bir görevin üstesinden gelme veya sıkıcı bir görevi tamamlama arzunuz zarar görecektir. Yapmak için motive olmadığınız bir şeye biraz eğlence ekleyerek ruh halinizi artırın. Daha mutlu hissedeceksiniz ve düzenli olarak eğlenceli bir şeyle eşleştirildiğinde görevi yapmayı dört gözle bekleyebilirsiniz.

İşte bazı örnekler:

Koşarken müzik dinleyin.

Bir arkadaşınızı arayın ve evi temizlerken konuşun.

Bilgisayarınızda çalışırken kokulu bir mum yakın.

İş için seyahat ederken lüks bir araç kiralayın.

Bir arkadaşınızı sizinle ayak işlerini yapması için davet edin.

Çamaşırları katlarken en sevdiğiniz programı açın.

Sadece eğlencenizin performansınızı düşürmediğinden emin olun. Örneğin yazı yazarken televizyon izlemek dikkatinizi dağıtabilir ve daha da yavaşlatabilir. Ya da evi temizlerken bir arkadaşınızla konuşmak o kadar dikkat dağıtıcı olabilir ki ne yaptığınıza dikkatinizi veremeyebilirsiniz.

7- Yapılacaklar listenizi yönetin

Yapılacaklar listeniz bunaltıcı olduğunda motive olmak zordur. Her şeyi halletmek için bir umut olmadığını düşünüyorsanız, hiçbir şey yapmaya çalışmayabilirsiniz. Çoğu insanın bir şeyin onları ne kadar süreceğini hafife aldığını unutmayın. Bu, motivasyonlarını kaybetmelerine neden olarak geri tepebilir. Yapılacaklar listenize bir göz atın ve çok uzun olup olmadığına karar verin. Eğer öyleyse, gerekli olmayan görevlerden kurtulun. Diğer görevlerin farklı bir güne taşınıp taşınamayacağına bakın. Listedeki en önemli şeylere öncelik verin ve bunları en üste taşıyın. Yapılacaklar listenizde veya yapılacaklar listenizi görüntüleme şeklinizde küçük bir değişiklik, görevlerinizi daha kolay yönetilebilir görmenize yardımcı olabilir. Sonuç olarak, işe koyulmak için daha motive hissedebilirsiniz.

8- Kendinize bakın

Kendinize bakmadığınız sürece motivasyonla mücadele edeceksiniz. Uykusuzluk, kötü beslenme ve boş zamanın olmaması, gün içinde yürümeyi hiç olmadığı kadar zorlaştıran şeylerden sadece birkaçı.

Zihninize ve bedeninize bakmanıza olanak tanıyan sağlıklı bir kişisel bakım planı oluşturun:

Düzenli egzersiz yapın.

Bol bol uyuyun.

Su için ve sağlıklı beslenin.

Boş zaman ve eğlence için zaman ayırın.

Stresle başa çıkmak için sağlıklı başa çıkma becerilerini kullanın.

Aşırı yemek yemek ve çok fazla alkol almak gibi sağlıksız alışkanlıklardan kaçının.

9- Çalışmak için kendinizi ödüllendirin

Kendiniz için sıkı çalışmanız için kazanabileceğiniz küçük bir ödül oluşturun. Ödüle odaklanmanın, hedeflerinize ulaşmak için motive olmanıza yardımcı olduğunu görebilirsiniz.

Örneğin, ders için yazacak uzun bir ödeviniz varsa, bunu birkaç farklı şekilde çözebilirsiniz:

500 kelime yazın ve ardından 10 dakika ara verin.

30 dakika çalıştıktan sonra bir parça çikolata yiyin.

Günde bir sayfa yazın ve işiniz bittiğinde istediğinizi yapmak için boş zamanınız olacağını kendinize hatırlatın.

20 dakika çalışın ve ardından 5 dakika sosyal medyayı kontrol edin.

Makaleyi tamamladığınızda, arkadaşlarınızla dışarı çıkmanıza izin verin.

Daha küçük, daha sık ödüllerle mi yoksa tam bir iş için daha büyük bir ödülle mi daha fazla motive olacağınızı düşünün. Sizin için en uygun yaklaşımı bulana kadar birkaç farklı stratejiyi denemek isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, ödüllerinizin çabalarınızı sabote etmediğinden emin olun. Spor salonundaki sıkı çalışmanızı şekerli bir ziyafetle ödüllendirmek ters tepebilir ve verimsiz kötü alışkanlıklar uzun vadede motivasyonunuzu azaltacaktır.

Herkes zaman zaman motivasyon sorunlarıyla mücadele eder. Bununla birlikte, önemli olan motivasyon eksikliğinize nasıl tepki verdiğinizdir. Kendinize karşı nazik olun, motivasyonunuzu artıran stratejiler deneyin ve ihtiyacınız olursa yardım isteyin.

Referans:

Amy Morin. “What to Do When You Have No Motivation”. Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/what-to-do-when-you-have-no-motivation-4796954 (23.05.2022).