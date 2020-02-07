Dar ayakkabı nasıl genişletilir?

Yeni ayakkabıları giyilmesi daha rahat bir hale getirecek 6 etkili yöntem...

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Dar ayakkabı nasıl genişletilir?

Mükemmel ayakkabıyı bulmanın heyecanı ile kendinizden geçip ayakkabının fazlasıyla dar, içinde yürümesi imkânsız olduğunu anladığınızda acı bir şekilde hayal kırıklığına uğradınız mı hiç? Hepimiz kendimizi böylesine bir durumda bulmuşuzdur; bu yüzden bu sorunu kökünden çözmeye karar verdik!

 

İşte size yeni ayakkabıları giyilmesi daha rahat bir hale getirecek 6 etkili yöntem:

 

1- Dar ayakkabıyı genişletmek için ayakkabıları ayağınıza alıştırın

Bazen en basit metotlar, en iyi olanlardır. Hiç kimse, ayağına tam oturmayan ayakkabılarla dışarı çıkma riskine girmek istemez. Yeni ayakkabıları öncelikle evin içerisinde giymek, yapıldıkları kumaşın ya da derinin rahatlamasını, dolayısıyla dışarı çıktığınızda ayaklarınızı çok daha konforlu hissetmenizi sağlar.

 

2- Dar ayakkabıyı genişletmek için sprey kullanın

Deriyi gevşetmek ve daha yumuşak bir hale getirmek için tasarlanmış özel bir sprey var. Uygulamayı yaptıktan sonra, ayakkabınızın içerisine bir ayakkabı kalıbı yerleştirin ve mekanik çubuğu çevirin. Bu yöntem, ayakkabınıza hasar vermeden, uzunluğunu ve genişliğini yavaşça artırmanıza yardımcı olacak.

 

 

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3- Dar ayakkabıyı genişletmek için bir çift çorap giyin

Kulağa basit geliyor olabilir; ancak gerçekten işe yarıyor. Çok dar bir topuklunun içerisinde hareket etmeye çalışıyorsanız, ayakkabınızı şekle sokmak için ihtiyacınız olan tek şey bir çift çorap olabilir. Kalın bir çorap seçin ve bir süre bu şekilde yürüyün.

 

4- Dar ayakkabıyı genişletmek için ayakkabılarınızı dondurun

Öncelikle ayakkabılarınızı, ağzı sıkıca kapanmış, su dolu torbalarla doldurun (sıkıca kapandıklarından emin olun, ayakkabılardaki su hasarını onarmak çok daha zordur). Ayakkabılarınızı, su dolu torbalar tamamen donana dek buzlukta bekletin. Kısa bir süre çözülmeleri için bekleyin ve sonra buz torbalarını alın. Ayakkabınızın yapıldığı malzemenin, öncekine kıyasla biraz daha esnemiş olması gerek.

  

5- Dar ayakkabıyı genişletmek için ayakkabılarınızı ısıtın

Bu yöntem, biraz daha kullanıcı-dostu ve buz torbalarının donmaları için bir gece beklemeyi içermiyor. Öncelikle, bir çift kalın çorapla birlikte ayakkabılarınızı giyin. Ayakkabılarınızı bir yandan saç kurutma makinesi ile iki dakika boyunca ısıtırken, bir yandan da dar bölgeleri gevşetmek adına parmaklarınızı ve ayaklarınızı kasın, esnetin. Deri soğuyana dek çorapları ve ayakkabıları çıkarmayın. Ayakkabıları, çorap olmaksızın test edin ve gerekliyse eğer, uygulamayı tekrarlayın. Bu yöntemle, daha uyumlu ve daha rahat ayakkabılar elde edeceksiniz.

 

6- Dar ayakkabıyı genişletmek için ayakkabı tamircisine gidin

Ayakkabıları, spesifik olarak onarma niyeti ile almamanız gerekse de, bazen profesyonel yardım tek çaredir. Ayakkabı tamircisi, ayakkabılarınızın uzunluğunu ya da genişliğini bir esnetme makinesi ile değiştirebilir.

 

TOPUKLU AYAKKABILAR VE TARİHÇESİ...

  

Ayakkabı seçimi nasıl yapılır?
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Kalın bacaklıysanız dökümlü, yüksek çizmelerden kaçınmalısınız.

 

 

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