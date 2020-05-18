Mikrosefali sebepleri ve tedavisi

Mikrosefali, bebeğin aynı yaş ve cinsiyetteki bebeklere oranla kafasının çok daha küçük olduğu bir doğum kusurudur. Bebeğin anne karnında gelişimini takip ederken ortaya çıkabildiği gibi, doğum sonrası da fark edilebilen mikrosefali birincil ve ikincil olarak ikiye ayrılmaktadır.

Birincil mikrosefali, kafa çevresinin ilk yedi ay zarfında da yeterli gelişmediği durumdur.

İkincil mikrosefali, hamileliğin son 2 ayında veya doğum sürecinde oluşan bir hasar nedeniyle meydana gelmektedir.

Mikrosefali neden oluşur?

Genetik hastalıklar

Gebelik süresince toksik madde kullanımı

Gebelik süresince yetersiz beslenme

Gebelik süresince folat eksikliği

Gebelikte geçirilen enfeksiyonlar

Doğum sırasında menenjit, ensefalit gibi enfeksiyonlar

Kafa kemiklerinin erken kapanması

Doğum sırası travmaları.

Bebeğin beyninin hamilelik sırasında düzgün gelişmediği veya doğumdan sonra büyümeyi bıraktığı için daha küçük bir kafa boyutuna neden olan Mikrosefali izole edilmiş bir durum olabilir, yani başka büyük doğum kusurları olmadan ortaya çıkabilir veya diğer büyük doğum kusurları ile kombinasyon halinde ortaya çıkabilir.

Şiddetli mikrosefali, bebeğin kafasının beklenenden aşırı küçük olduğu ve beynin çok daha az geliştiği durumdur. Genellikle gebelik esnasında beyin gelişmemiştir ya da hamileliğin bir noktasında hasar almıştır.

Mikrosefali belirtileri ve tedavileri nelerdir?

Mikrosefali belirtileri ve tedavileri nelerdir? Mikrosefali olan bebekler, mikrosefali şiddetine bağlı olarak bir dizi başka problem yaşayabilir. Mikrosefali aşağıdaki sorunlarla ilişkilendirilmiştir:

• Nöbetler

• Motor kabiliyetlerin gelişmemesi

• Zihinsel yetersizlik

• Hareket ve denge sorunları

• Yutma güçlüğü gibi beslenme sorunları

• İşitme ve görme sorunları.

Bu problemler hafif ya da şiddetli olabilir ancak genellikle ömür boyu devam eder. Şiddetli mikrosefali olarak görülen bebekler diğerlerine nazaran bu problemlerden çok daha fazla etkilenirler ve şiddetli mikrosefali hayati bir tehdit unsuru olabilir. Ortalama 5000 bebekten birinde görülen bu anomalinin, doğum ertesinde ne gibi problemler yaratacağını tahmin etmek güç olduğundan, düzenli kontroller yoluyla devamlı takip edilmesi ve bebeklerin gelişimlerinin takip edilmesi çok önemlidir.

Laboratuvar incelemelerinin yanı sıra fizik muayene bulguları da önem taşımaktadır. Ancak kromozomal bozukluk şüphesi veya çocukta anormal yüz şekli, kısa boy veya ek doğumsal anomaliler mevcut ise mutlaka kromozom testi yapılmalıdır.Mikosefalinin tedavisi bulunmamakla birlikte fizyoterapist ile birlikte uygulanan rehabiliasyonlarda çocukların daha fonksiyonel olmaları sağlanır. Bu rehabilitasyon tedavileri ile çocukların yaşı ve kaba motor ölçütlerine uygun olarak çocuğun gerek ihtiyaçları gerekse gelişimlerine yönelik tedavi uygulanır.

Referanslar

“Facts About Microcephaly” (2020) Şuradan alındı: https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/microcephaly.html