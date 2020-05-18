Mikrosefali sebepleri ve tedavisi

Bebeğin kafasının akranlarından çok daha küçük olması durumunda Mikrosefali’den şüphelenmek mümkündür. Hafif veya orta şiddette gelişebilen Mikrosefali, birçok sorunla ilişkili bir rahatsızlık olarak titiz takip gerektirir.

Mikrosefali sebepleri ve tedavisi
Anne - Baba
18 Mayıs 2020 Pazartesi

Mikrosefali, bebeğin aynı yaş ve cinsiyetteki bebeklere oranla kafasının çok daha küçük olduğu bir doğum kusurudur. Bebeğin anne karnında gelişimini takip ederken ortaya çıkabildiği gibi, doğum sonrası da fark edilebilen mikrosefali birincil ve ikincil olarak ikiye ayrılmaktadır.


Birincil mikrosefali, kafa çevresinin ilk yedi ay zarfında da yeterli gelişmediği durumdur.


İkincil mikrosefali, hamileliğin son 2 ayında veya doğum sürecinde oluşan bir hasar nedeniyle meydana gelmektedir.


Mikrosefali neden oluşur?

  • Genetik hastalıklar
  • Gebelik süresince toksik madde kullanımı
  • Gebelik süresince yetersiz beslenme
  • Gebelik süresince folat eksikliği
  • Gebelikte geçirilen enfeksiyonlar
  • Doğum sırasında menenjit, ensefalit gibi enfeksiyonlar
  • Kafa kemiklerinin erken kapanması
  • Doğum sırası travmaları.

Bebeğin beyninin hamilelik sırasında düzgün gelişmediği veya doğumdan sonra büyümeyi bıraktığı için daha küçük bir kafa boyutuna neden olan Mikrosefali izole edilmiş bir durum olabilir, yani başka büyük doğum kusurları olmadan ortaya çıkabilir veya diğer büyük doğum kusurları ile kombinasyon halinde ortaya çıkabilir.



Şiddetli mikrosefali, bebeğin kafasının beklenenden aşırı küçük olduğu ve beynin çok daha az geliştiği durumdur. Genellikle gebelik esnasında beyin gelişmemiştir ya da hamileliğin bir noktasında hasar almıştır.


Mikrosefali belirtileri ve tedavileri nelerdir?

Mikrosefali belirtileri ve tedavileri nelerdir? Mikrosefali olan bebekler, mikrosefali şiddetine bağlı olarak bir dizi başka problem yaşayabilir. Mikrosefali aşağıdaki sorunlarla ilişkilendirilmiştir:

• Nöbetler

• Motor kabiliyetlerin gelişmemesi

• Zihinsel yetersizlik

• Hareket ve denge sorunları

• Yutma güçlüğü gibi beslenme sorunları

• İşitme ve görme sorunları.


Bu problemler hafif ya da şiddetli olabilir ancak genellikle ömür boyu devam eder. Şiddetli mikrosefali olarak görülen bebekler diğerlerine nazaran bu problemlerden çok daha fazla etkilenirler ve şiddetli mikrosefali hayati bir tehdit unsuru olabilir. Ortalama 5000 bebekten birinde görülen bu anomalinin, doğum ertesinde ne gibi problemler yaratacağını tahmin etmek güç olduğundan, düzenli kontroller yoluyla devamlı takip edilmesi ve bebeklerin gelişimlerinin takip edilmesi çok önemlidir.


Laboratuvar incelemelerinin yanı sıra fizik muayene bulguları da önem taşımaktadır. Ancak kromozomal bozukluk şüphesi veya çocukta anormal yüz şekli, kısa boy veya ek doğumsal anomaliler mevcut ise mutlaka kromozom testi yapılmalıdır.Mikosefalinin tedavisi bulunmamakla birlikte fizyoterapist ile birlikte uygulanan rehabiliasyonlarda çocukların daha fonksiyonel olmaları sağlanır. Bu rehabilitasyon tedavileri ile çocukların yaşı ve kaba motor ölçütlerine uygun olarak çocuğun gerek ihtiyaçları gerekse gelişimlerine yönelik tedavi uygulanır.


1. Ay bebek gelişimi
1. Ay bebek gelişimi Yenidoğan döneminden 1. aya kada...
Yenidoğan bebek bakımının püf noktaları Yenidoğan bebek bakımıyla ilgili...


Referanslar

“Facts About Microcephaly” (2020) Şuradan alındı: https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/microcephaly.html



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.