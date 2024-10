Migren gözlüğü nedir ve nasıl kullanılır?

İster ara sıra isterse de kronik olsun, migrenden mustaripseniz, gözlüklerin ışık için ne kadar engelleyici olduklarını çok iyi bilirsiniz. Baş ağrısı, özellikle ışık ve ses hassasiyeti ile bulantı gibi diğer belirtilerle birlikte geldiğinde, gününüzü mahveden bir durum olur.

Migren sırasında muhtemelen tek istediğiniz karanlık, sessiz bir odada uzanıp hiçbir şey yapmamaktır. Bu karanlık oldukça yardımcıdır; migreni olanların yaklaşık %80’i, baş ağrısına neden olabilecek ışığa karşı aşırı duyarlılık olarak bilinen fotofobiden muzdariptir. Ancak bazen mağara gibi bir odada uyumak hemen bir seçenek olmayabilir. Bilinenin aksine, bu durum her zaman gerekli değildir çünkü migren sırasında sadece bazı ışık dalga boyları rahatsızlık verir, hepsi değil.

Migrenin nedenleri

Migrenler genellikle tek bir kesin çözümle tedavi edilmez ve her zaman belirgin bir tetikleyicileri de yoktur. Kafein, stres, uyku değişiklikleri ve hatta belirli hava koşulları veya yiyecekler hepsi bir migrene neden olabilir. Ancak parlak ışık, ister floresan ister güneş ışığı olsun, migrenin en yaygın tetikleyicilerinden biridir. Kaldı ki bunlar, eğer migrene neden olmuyorsa, en azından migreni kötüleştirir. Beyaz, mavi, amber ve kırmızı ışığın çoğu hastada baş ağrılarını artırdığı gösterilmiştir; oysa yeşil ışık genellikle rahatlatıcıdır.

Göz doktoru Dr. Saya Nagori “Bu, yeşil LED’lerle dolu bir odada oturup kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz anlamına gelmez,” diyor. “Rahatlatıcı olabilmesi için belirli tonda bir koyu yeşil olması gerekir.” Dr. Nagori, kronik migreni olan hastalarına migren gözlüklerini öneriyor; bu gözlüklerin mavi ve amber ışığı filtreleyerek rahatlatıcı yeşil ışığı geçirdiğini belirtiyor.

Migren gözlüğü nedir?

Migren gözlükleri, migreni artıran ışıkları özel olarak filtreleyen tonlu lenslere sahiptir. Baş ağrısı veya migren belirtileri karşısında anında rahatlama sağlayabilir ve düzenli kullanım ile zamanla semptomları azaltabilir; özellikle kronik migren yaşayan biriyseniz.

Güneş gözlüklerinin aksine, migren gözlükleri sadece parlaklığı azaltmaz. Güneş gözlükleri esasen UV ışınlarını engeller ve genel parlaklığı azaltır. Migren gözlükleri ise, migren tetikleyicileri olarak bilinen ışık dalga boylarını hedef alıp filtrelemektedir. Migren gözlükleri, güneş gözlükleri kadar karanlık olmadıkları için iç mekanlarda da kullanılabilir. Ayrıca, ekranlardan kaynaklanan göz yorgunluğunu azaltmak için tasarlanmış mavi ışık gözlüklerinin aksine, migren gözlükleri floresanlardan ve güneşten gelen potansiyel olarak rahatsız edici ışıkları engellemek için tasarlanmıştır.

Migren gözlüğünün etkisi nasıl gerçekleşir?

Migren gözlükleri, yalnızca rahatsız edici ışık dalga boylarını filtreleyen özel FL-41 lenslere sahiptir ve çevrenizdeki dünyaya hafif bir pembe ton kazandırır.

Migren gözlüklerinin tonunun, 480nm dalga boylarını filtreleyen lenslerin etkinliğini gösteren 2016 tarihli araştırmada migren şiddetini azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, travmatik beyin yaralanmalarından iyileşen bireyler için migren gözlüklerinin etkinliğini gösteren mevcut çalışmalara dayanan 2022 tarihli başka bir çalışma da bulunmaktadır.Migren gözlükleri için reçeteye gerek yoktur, çünkü sadece belirli dalga boylarını filtreleyen düz lenslerdir. Optik firmaları, ışık hassasiyetinizin ne kadar kötü olduğuna ve dışarıda ne kadar zaman geçirdiğinize bağlı olarak %25, %50 veya %80 tonlama seçeneği sunabilir. %25 tonlamalı gözlükler, floresan veya LED ışıkların bulunduğu iç mekanlarda kullanmak için idealdir; %80 tonlamalı gözlükler ise parlak güneş ışığında giyilmek üzere tasarlanmıştır.

Migren gözlükleri ne kadar etkilidir?

Araştırma sonuçları, migren gözlüklerinin migren baş ağrılarının sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmanın etkili bir yolu olduğu göstermektedir. Faydalı olmalarına rağmen, bu gözlükler baş ağrılarınızı tamamen ortadan kaldırmak için bir sihirli çözüm değildir. Manhattan merkezli göz doktoru Dr. Yuna Rapoport, migren gözlüklerinin bazen ilaçlarla birlikte kullanılması gerektiğini” belirtiyor.

Migren gözlüklerine yatırım yapmak, gelen migrenlerin sıklığını ve şiddetini azaltmada son derece yardımcı olabilir. Göz doktoru Dr. Nagori “Migren gözlükleri henüz mükemmel değil, ancak çalışmalar bunların etkili olduğunu gösterdi,” diyor ve şöyle ekliyor: “Bu gözlükleri kullanmak ve migren ilacı almak, migren günlerini azaltmaya ve baş ağrısı olmayan günleri teşvik etmeye yardımcı olabilir,” Bazı günlerde migrenlerinizi ilaçla yönetmeniz gerekebilir ve belki bazı günlerde tek isteğiniz o sessiz, karanlık odada uzanmak olacaktır. Elbette, migrenlerinizi tetikleyen bilinen durumlardan kaçınmak, en iyi çözümlerinizden biridir. Uzmanlar, en iyi yaklaşımın kişiden kişiye değişeceğini de vurguluyor. Tetikleyici ışıklara doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak, ekran filtreleri kullanmak, ekran parlaklığını ayarlamak veya reçete edilen ilaçları almak tavsiye ediliyor.

Referanslar: Natalie Gale, “Do Migraine Glasses Really Work? We Ask The Experts”, https://www.thegoodtrade.com/features/migraine-glasses/