Seyahat tutkunlar\u0131na yeni deneyimler ya\u015fatacak Turistik Mezopotamya Ekspresi ilk seferini 19 Nisan Cuma g\u00fcn\u00fc, saat 15.55'te ba\u015flayacak. . Tren, Diyarbak\u0131r'dan 21 Nisan Pazar g\u00fcn\u00fc saat 12.00'de geri d\u00f6necek. Mezopotamya Ekspresi toplam 180 yolcu kapasitesine, 9 yatakl\u0131 ve 1 yemekli vagona sahip.. Yolculuk 24 saat s\u00fcr\u00fcyor.. Mezopotamya Ekspresi bilet fiyat\u0131 ne kadar?\n\u0130ki ki\u015filik yatakl\u0131 vagonlarda seyahat etmek isteyenler, gidi\u015f i\u00e7in 9 bin lira, d\u00f6n\u00fc\u015f i\u00e7in ise 8 bin lira \u00fccret \u00f6deyecekler. \n . Turistik Mezopotamya Ekspresi, "\u00f6zel tarifeli tren" stat\u00fcs\u00fcnde oldu\u011fundan di\u011fer tarifeli trenlerde uygulanan \u00f6\u011frenci, \u00f6\u011fretmen, gazi, engelli tarifleri uygulanmayacak.. Mezopotamya Ekspresi'nin g\u00fczergah\u0131...\nMezopotamya Ekspresi, Ankara'dan hareket ederek Sivas, Malatya, Elaz\u0131\u011f ve Bing\u00f6l \u00fczerinden Diyarbak\u0131r'a ula\u015facak tren, yolculuk boyunca bir\u00e7ok farkl\u0131 k\u00fclt\u00fcrel ve tarihi noktay\u0131 gezme f\u0131rsat\u0131 sunacak. . Yolculuk s\u00fcresinde, ev sahibi kentlerin tarihi dokular\u0131, do\u011fal g\u00fczellikleri ve e\u015fsiz gastronomi duraklar\u0131 ke\u015ffedilebilecek.. Vagonlardaki iki ki\u015filik odalarda koltuklar, ayn\u0131 zamanda gece uyumak i\u00e7in yata\u011fa da d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. . Odalarda yolculuk yapacak olanlar\u0131n ki\u015fisel ihtiya\u00e7lar\u0131na y\u00f6nelik buzdolab\u0131ndan lavaboya, e\u015fya dolab\u0131ndan ayd\u0131nlatma ve \u0131s\u0131tmaya kadar her t\u00fcrl\u00fc imkan sunuluyor.. Konuklar\u0131na e\u015fsiz do\u011fa manzaralar\u0131 e\u015fli\u011finde keyifli bir yolculuk ya\u015fatacak olan turistik tren, Kayseri ve Malatyada \u00fc\u00e7er saat, Elaz\u0131\u011fda ise 4 saat mola verecek. . Tren seferlerinin, Diyarbak\u0131r ba\u015fta olmak \u00fczere b\u00f6lge ekonomisine de katk\u0131 sa\u011flamas\u0131 bekleniyor.\n \n* Haberin g\u00f6rselleri AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir..
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