Menopoz hakkında daha fazla konuşulmalı

Her yıl yaklaşık 1,3 milyon kadının menopoza girdiği ABD'de bulunan araştırma kuruluşu Kinsey Enstitüsü, menopoz dönemiyle ilgili iki anket yaptı. Sonuçlar, çoğu kadının hala bu konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını gösteriyor.

İlk ankette, araştırmacılar 18 ile 88 yaş arasındaki 1.500 Amerikalı yetişkine menopoz hakkında sahip oldukları genel bilgiler soruldu. Katılımcıların yüzde 75’inden fazlası menopoza girmenin adet dönemlerinin kalıcı olarak sona erdiği anlamına geldiğini bilse de çoğu kişi bu yaşam evresinin belirtilerini doğru şekilde tanımlayamadı. Çeyrekten daha azı menopoz belirtileri arasında mesane, konsantrasyon ve hafıza sorunlarının da olabileceğini bilirken, üçte birinden daha azı menopozun uykuya etki edebileceğinin farkındaydı. Dahası, katılımcıların yüzde 60’ından azı menopozun en bilinen belirtilerinden biri olan sıcak basmasını doğru şekilde tanımlayabildi. Menopozu rahat geçirmek için önerilere bu içerikten göz atabilirsiniz.

İkinci ankette ise araştırmacılar, 40 ile 65 yaş arasındaki 1.500 kadına menopoz deneyimlerini sordu. Yalnızca yüzde 44’ü sağlık uzmanları ile menopoz hakkında konuştuğunu belirtti.

Menopoz dönemiyle ilgili bilgi eksikliğinin nedeni ne?

Menopoz hakkındaki bilgi eksikliği ve sağlık uzmanlarıyla yeterince konuşulmaması şaşırtıcı görünebilir, ancak doktorlar bu duruma pek şaşırmadıklarını belirtiyor. Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi’nde doğum ve jinekoloji alanında klinik profesör olan Dr. Lauren Streicher, “Çoğu kadın doktorlarından veya diğer sağlık uzmanlarından doğru bilgi alamıyor” diyor.

Teksas’ta bir kadın sağlığı uzmanı ve Generation M: Living Well in Perimenopause and Menopause kitabının yazarı olan jinekolog Dr. Jessica Shepherd şunları söylüyor: “Sağlık topluluklarında menopoz hakkında geniş bir bilgi birikimi yok ve toplum da kadın sağlığı açısından bu geçiş sürecine şeffaflıkla yaklaşmış değil.”

Dr. Streicher, perimenopoz (menopoza geçiş süreci) ve menopoz (ardışık 12 ay boyunca regl görmeme durumu) dönemindeki birçok kişinin belirtileri hakkında bir sağlık uzmanıyla konuşmadığını veya hiç doktora gitmediğini belirtiyor. “Bu yaş grubundaki birçok kadın herhangi bir nedenle doktora gitmiyor,” diyen Dr. Streicher şöyle devam ediyor: “Gittiklerinde ise genellikle belirtilerini dile getirmiyorlar çünkü bunların yaşlanmanın normal bir parçası olduğunu ve güvenli ya da etkili çözümler bulunmadığını düşünüyorlar. Tabii ki, sağlık uzmanları da bu konuyu açmıyor.”

Dr. Shepherd, kadınların menopoz sürecine hazırlanabilmesi ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak olası tedavi seçenekleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi için en azından temel bir menopoz bilgisine sahip olmalarının çok önemli olduğunu vurguluyor.

Yine de menopoza olan ilgi giderek artıyor gibi görünüyor. Yale Tıp Fakültesi’nde doğum, jinekoloji ve üreme bilimleri alanında klinik profesör olan ve Madame Ovary adlı platformun kurucusu Dr. Mary Jane Minkin, “Bu yıl Menopoz Derneği, yıllık toplantısına olan yoğun ilgi nedeniyle etkinlikten altı hafta önce kayıt almayı durdurmak zorunda kaldı,” diyor. Uzmanların menopozla ilgili en güncel araştırmalar ve klinik uygulamalar üzerine sunum yaptığı bu programın tamamen dolduğunu belirten Dr. Minkin, “Kadınlar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları artık menopozun ne olduğunu anlamaya ve bu konuda bir şeyler yapmayı öğrenmeye başlıyor,” diye de ekliyor.

Kendi sağlığınızı savunmak önemli

Menopoz eğitimi okulda verilmediği için bu yaşam evresine dair yeterli bilgiye sahip olmamak tamamen anlaşılabilir bir durum. Menopozun detaylarını ve mevcut tedavi seçeneklerini tam olarak bilmiyorsanız, Dr. Streicher, menopoz konusunda uzmanlaşmış veya etkili tedavi yöntemleri üzerine en güncel araştırmalara hâkim bir jinekologtan destek almanızı öneriyor. Çoğu doktorun menopoz tedavileriyle ilgili en güncel bilgilere sahip olmadığını belirten Dr. Streicher, bu nedenle doktor seçiminin özellikle önemli olduğunu vurguluyor.

Menopozun ayrıntılarını insanlara aktarmaya adanmış, doktorlar tarafından yazılmış giderek artan sayıda podcast, web sitesi ve kitap bulunuyor. Dr. Shepherd, “Kadınların yüzde yüzü menopoz yaşayacak ve onları eğitmeye yardımcı olacak hedeflenmiş kaynaklara kritik bir ihtiyaç var,” diyor ve şöyle diyor: “Kadınlar, daha iyi kararlar verebilmelerini sağlayacak tüm seçenekleri hak ediyor.” Dr. Minkin de aynı fikirde: “Kimse gereksiz yere acı çekmemeli”

