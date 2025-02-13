Menopoz hakkında daha fazla konuşulmalı

Menopoz hakkındaki bilgi eksikliği ve yeterince konuşulmaması şaşırtıcı görünebilir ancak doktorlar bu duruma pek şaşırmadıklarını belirtiyor. Oysa ki menopoz hakkında daha fazla konuşmak için sebepler görünüyor!

Menopoz hakkında daha fazla konuşulmalı
Sağlık
Giriş: 13 Şubat 2025 12:17 Güncelleme: 13 Şubat 2025 12:32
ABONE OL

Her yıl yaklaşık 1,3 milyon kadının menopoza girdiği ABD'de bulunan araştırma kuruluşu Kinsey Enstitüsü, menopoz dönemiyle ilgili iki anket yaptı. Sonuçlar, çoğu kadının hala bu konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını gösteriyor.


İlk ankette, araştırmacılar 18 ile 88 yaş arasındaki 1.500 Amerikalı yetişkine menopoz hakkında sahip oldukları genel bilgiler soruldu. Katılımcıların yüzde 75’inden fazlası menopoza girmenin adet dönemlerinin kalıcı olarak sona erdiği anlamına geldiğini bilse de çoğu kişi bu yaşam evresinin belirtilerini doğru şekilde tanımlayamadı. Çeyrekten daha azı menopoz belirtileri arasında mesane, konsantrasyon ve hafıza sorunlarının da olabileceğini bilirken, üçte birinden daha azı menopozun uykuya etki edebileceğinin farkındaydı. Dahası, katılımcıların yüzde 60’ından azı menopozun en bilinen belirtilerinden biri olan sıcak basmasını doğru şekilde tanımlayabildi. Menopozu rahat geçirmek için önerilere bu içerikten göz atabilirsiniz.


İkinci ankette ise araştırmacılar, 40 ile 65 yaş arasındaki 1.500 kadına menopoz deneyimlerini sordu. Yalnızca yüzde 44’ü sağlık uzmanları ile menopoz hakkında konuştuğunu belirtti.


Menopoz dönemiyle ilgili bilgi eksikliğinin nedeni ne?

Menopoz hakkındaki bilgi eksikliği ve sağlık uzmanlarıyla yeterince konuşulmaması şaşırtıcı görünebilir, ancak doktorlar bu duruma pek şaşırmadıklarını belirtiyor. Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi’nde doğum ve jinekoloji alanında klinik profesör olan Dr. Lauren Streicher, “Çoğu kadın doktorlarından veya diğer sağlık uzmanlarından doğru bilgi alamıyor” diyor.


Teksas’ta bir kadın sağlığı uzmanı ve Generation M: Living Well in Perimenopause and Menopause kitabının yazarı olan jinekolog Dr. Jessica Shepherd şunları söylüyor: “Sağlık topluluklarında menopoz hakkında geniş bir bilgi birikimi yok ve toplum da kadın sağlığı açısından bu geçiş sürecine şeffaflıkla yaklaşmış değil.”


Dr. Streicher, perimenopoz (menopoza geçiş süreci) ve menopoz (ardışık 12 ay boyunca regl görmeme durumu) dönemindeki birçok kişinin belirtileri hakkında bir sağlık uzmanıyla konuşmadığını veya hiç doktora gitmediğini belirtiyor. “Bu yaş grubundaki birçok kadın herhangi bir nedenle doktora gitmiyor,” diyen Dr. Streicher şöyle devam ediyor: “Gittiklerinde ise genellikle belirtilerini dile getirmiyorlar çünkü bunların yaşlanmanın normal bir parçası olduğunu ve güvenli ya da etkili çözümler bulunmadığını düşünüyorlar. Tabii ki, sağlık uzmanları da bu konuyu açmıyor.”


Dr. Shepherd, kadınların menopoz sürecine hazırlanabilmesi ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak olası tedavi seçenekleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi için en azından temel bir menopoz bilgisine sahip olmalarının çok önemli olduğunu vurguluyor.


Yine de menopoza olan ilgi giderek artıyor gibi görünüyor. Yale Tıp Fakültesi’nde doğum, jinekoloji ve üreme bilimleri alanında klinik profesör olan ve Madame Ovary adlı platformun kurucusu Dr. Mary Jane Minkin, “Bu yıl Menopoz Derneği, yıllık toplantısına olan yoğun ilgi nedeniyle etkinlikten altı hafta önce kayıt almayı durdurmak zorunda kaldı,” diyor. Uzmanların menopozla ilgili en güncel araştırmalar ve klinik uygulamalar üzerine sunum yaptığı bu programın tamamen dolduğunu belirten Dr. Minkin, “Kadınlar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları artık menopozun ne olduğunu anlamaya ve bu konuda bir şeyler yapmayı öğrenmeye başlıyor,” diye de ekliyor.


Menopoz: Bilgelik ve liderliğe atılan adım



Kendi sağlığınızı savunmak önemli

Menopoz eğitimi okulda verilmediği için bu yaşam evresine dair yeterli bilgiye sahip olmamak tamamen anlaşılabilir bir durum. Menopozun detaylarını ve mevcut tedavi seçeneklerini tam olarak bilmiyorsanız, Dr. Streicher, menopoz konusunda uzmanlaşmış veya etkili tedavi yöntemleri üzerine en güncel araştırmalara hâkim bir jinekologtan destek almanızı öneriyor. Çoğu doktorun menopoz tedavileriyle ilgili en güncel bilgilere sahip olmadığını belirten Dr. Streicher, bu nedenle doktor seçiminin özellikle önemli olduğunu vurguluyor.


Menopozun ayrıntılarını insanlara aktarmaya adanmış, doktorlar tarafından yazılmış giderek artan sayıda podcast, web sitesi ve kitap bulunuyor. Dr. Shepherd, “Kadınların yüzde yüzü menopoz yaşayacak ve onları eğitmeye yardımcı olacak hedeflenmiş kaynaklara kritik bir ihtiyaç var,” diyor ve şöyle diyor: “Kadınlar, daha iyi kararlar verebilmelerini sağlayacak tüm seçenekleri hak ediyor.” Dr. Minkin de aynı fikirde: “Kimse gereksiz yere acı çekmemeli”



Referanslar: Korin Miller. “We Need To Talk About Menopause—And This New Survey Proves It”. (2024) Şuradan alındı: https://www.wellandgood.com/health/menopause-survey-kinsey-institute-education-gaps


Menopoz inzivası: Kişisel bir yolculuk
Menopoz inzivası: Kişisel bir yolculuk




YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.