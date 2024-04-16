Melisa Döngel'in Instagram paylaşımları

Melisa D\u00f6ngel, 18 Eyl\u00fcl 1999 do\u011fumlu bir Ba\u015fak burcu kad\u0131n\u0131. . Oyunculuk e\u011fitimini Osman Ya\u011fmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlad\u0131. . 2016'da Hangimiz Sevmedik adl\u0131 dizide "Sevtap" karakterini canland\u0131rarak dikkat \u00e7ekti. . Arka Sokaklar adl\u0131 dizide "Nil" karakterini canland\u0131rd\u0131. . Bizim Hikaye adl\u0131 dizide "Deniz \u00c7elik Elibol" karakterini canland\u0131rd\u0131.. 2019 y\u0131l\u0131nda Show TV'de yay\u0131nlanan A\u015fk A\u011flat\u0131r dizisinde Cemre Balaban'a hayat verdi. . \u00c7e\u015fitli markalar\u0131n reklam filmlerinde de marka y\u00fcz\u00fc olan oyuncu, 2023 y\u0131l\u0131nda Mahsun K\u0131rm\u0131z\u0131g\u00fcl'\u00fcn y\u00f6netti\u011fi Prestij Meselesi adl\u0131 filmde "Ay\u015fen" rol\u00fcyle ba\u015frollerden birini oynad\u0131. . 2024 y\u0131l\u0131nda Y\u00fcksel Aksu'nun y\u00f6netti\u011fi Cem Karaca'n\u0131n G\u00f6zya\u015flar\u0131 filminde Emel Say\u0131n'\u0131 canland\u0131rd\u0131. . . . . . . .
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