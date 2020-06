Lohusa depresyonu, yapılan araştırmalara göre doğum yapan kadınların %10 ila %20’sini etkiliyor. Depresyon kadar ciddi bir durum olmasa da kadınlardaki lohusalığa bağlı ruh hali değişimlerini ifade eden lohusa hüznü (baby blues) ise yeni annelerin yaklaşık %80’inde görülüyor.

Hamilelik sürecinde bebeğin gelişimini desteklemek üzere gerçekleşen hormonal değişimler, doğumdan sonra vücudun eski haline geri dönmesi sürecinde kadınları etkilemeye devam ediyor. Bebekli hayata alışmaya çalışırken kadınlar, bedenlerinde gerçekleşen dönüşümlere de bağlı olarak birtakım ruhsal iniş-çıkışlar yaşayabiliyorlar. Kimi kadınlarda bu durum, depresyon belirtilerine dönüşerek lohusa depresyonu adını alıyor.

Her ne kadar ciddi bir durum olarak kabul edilse de lohusa depresyonu, doğru destek ve tedavi ile baş edilebilir bir durumdur. Önemli olan, kadınların ve ailelerin konu ile ilgili bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve belirtileri doğru şekilde takip ederek gerektiğinde profesyonel yardım almaktan çekinmemeleri.

Lohusa depresyonu ne zaman başlar?

Lohusa depresyonu, doğumun hemen ardından başlayabileceği gibi ilk belirtilerin görülmesi doğumdan sonraki bir yılı bulabilir. Genellikle doğumun hemen ardından yaşanan yorgunluk, bitkinlik ve kafa karışıklığı normal kabul edildiğinden, bazen lohusa depresyonu belirtileri görmezden gelinebilir. Ancak doğumdan sonraki 4-6 haftayı ifade eden lohusalık evresinde yaşanabilecek depresyon belirtilerini dikkatlice gözlemlemek ve fark etmek, durumun kötüleşmemesi için çok önemlidir.

Lohusa depresyonu belirtileri, doğumdan sonraki bir yıl içinde herhangi bir zamanda da ortaya çıkabilir.

Lohusa depresyonu ne kadar sürer?

Lohusa depresyonunun başlangıç zamanı tam olarak kestirilemeyebileceğinden, ne kadar süreceğine dair bir istatistik belirlemek de kolay değil. Ancak 2014 yılında yapılan bir araştırmada, genellikle lohusa depresyonunun 3 ila 6 ay arasında sürdüğü ortaya kondu.

Araştırmaya göre, 6 aylık sürenin sonunda da depresyon belirtileri göstermeye devam eden kadınların sayısı da az değil. %30 ila %50 civarındaki bir çoğunluk, lohusa depresyonu belirtilerini doğumdan sonraki bir yıl içinde, daha az bir çoğunluk ise 3 yıl boyunca göstermeye devam edebiliyor.

Lohusa depresyonu neden uzun sürer?

Her kadının hamileliği ve doğumunun farklı olması gibi, lohusalık süreçleri de farklı şekilde ilerler. Aşağıdaki sebepler, lohusa depresyonunun daha uzun sürmesine neden olabilir:

Daha önceki depresyon veya ruhsal rahatsızlık geçmişi,

Emzirme güçlükleri,

Medikal olarak zor veya sorunlu bir hamilelik ve doğum,

Eş, aile ve çevreden yeterli desteği görememek,

Lohusalıkta yaşanan belirgin değişimler (kayıp, üzüntü, yas, taşınma gibi)

Daha önceki hamileliklerden sonra lohusa depresyonu öyküsü.

