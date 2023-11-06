"Kuzey Işıkları" Türkiye'de görüldü

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Fotoğraf: X - Hava forum

Fotoğrafçı: İrfan Üstün

Jeomanyetik fırtına nedir?

Jeomanyetik fırtına, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'yı çevreleyen manyetik alanla etkileşime girmesi sonucu oluşur. Bu fırtınalar sırasında iyonosfere çöken enerjik parçacıklar, üst atmosferdeki yoğunluğu artırabilir, iyonosferik yoğunluk ise radyo sinyallerinin yolunu değiştirebilen ve GPS tarafından sağlanan konumlandırma bilgisinde hatalara yol açabilen güçlü yatay değişiklikler yaratır. Fırtınalar güzel görsel şölene neden olurken navigasyon sistemlerini bozabilir ve elektrik şebekesi ve boru hatlarında zararlı jeomanyetik kaynaklı akımlar oluşturabilir.

Referanslar:

"Geomagneyic Storms". Şuradan alındı: https://www.swpc.noaa.gov/phenomena/geomagnetic-storms