Kurtulmanız gereken 5 toksik alışkanlık

Bu alışkanlıklardan vazgeçmek kolay görünmese de yeni bir hayata başlamak için bazı davranışları gözden geçirmekte fayda var.

Sağlık
Giriş: 10 Temmuz 2024 15:10 Güncelleme: 16 Temmuz 2024 21:59
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  • Hayatınızı sosyal medyada görünen diğer hayatlarla karşılaştırmak

    Başkalarının sosyal medyada görünen fotoğraflarının hepsinin gerçeği yansıtmadığını biliyorsunuz. Peki, o eğlence dolu karelerin bazılarının sadece fotoğraf olduğunu bilmenize rağmen neden özenmekten vazgeçemiyorsunuz?

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  • Kontrol edemeyeceğiniz durumlar için endişe etmek

    Bazı olaylar biz ne yaparsak yapalım gerçekleşir. Bazı olayların ise büyük kısmı elimizdedir. Hayat, oturup endişe etmekten çok eyleme geçmemizi bekler. Elinizden geleni yaptığınız bir hayat içinde sürekli endişeye kapılmak sizi yorar. Aklınızdaki kaygı dolu düşünceler enerjinizi alır ve sizi ileriye götürmez. Kaygı yaratan durumlarla ilgili olarak sizin neler yapabileceğinizi düşünün, eyleme geçin ve gerisini akışa bırakın. Elinizden geleni yapmış olmak, size bir kontrol duygusu verir. Bu da kendinize olan güveninizi artırır.

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  • Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü fazla önemsemek

    Hayatınızdaki insanları kırmak istemezsiniz. Davranışlarınızın onlar üzerinde yaratacağı etki sizin için önemlidir. Sağlıklı ilişkilerde bunlar elbette dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Ne var ki her attığınız adımda başkalarından gelecek tepkileri hesaplamak sizi bir süre sonra kendi merkezinizden uzak hale getirir. "Etraf ne der?" zihniyetinin modern bir versiyonunu kendinize yöneltmek, kendi kendinizi sabote etmenize sebep olabilir. Yakın çevrenizin fikirlerini alma ihtiyacı duyduğunuz zamanlar elbette ki olabilir. Yetişkinler, alacakları her kararı birbirine sormaz. Başkalarının düşüncelerine göre yaşıyorsanız, kabul görme ve onaylanmama korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Bu size ne hissettirdi? Bir düşünün.

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  • Her tartışmada haklı çıkma ihtiyacı

    Hepimiz tartışmaları kazanmak için çabalarız; ancak bu, tartışmanın kendisinden daha fazla strese neden olabilir. Kazanma ihtiyacı, çok fazla enerji gerektirir. İnsanlar haklı olmayı isteme eğilimindedir. Bazen sadece haklı olmak için kavga edebiliriz ama bu bize ne kazandırır? Geri alamayacağımız şeyler söylüyor, sonra özür diliyoruz ve kendi kendimize 'Aşırı tepki verdim' veya 'Çok aptalca bir şey yüzünden kavga ettik' diye düşünüyoruz. Bazen başlangıçta neden kavga ettiğimizi bile hatırlamıyoruz. Bazen takılıp kaldığımız önemsiz şeyler, altta yatan daha büyük sorunların sadece küçük tezahürleridir.

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  • Araştırmalar, kin veya öfkeyi gereğinden uzun süre sürdürmenin fiziksel ve zihinsel sağlığınız için toksik olabileceğini gösteriyor. Kurtarılamayan ilişkilerle ilgili sayfayı kapatmak ve bazı eski yüklerden kurtulmaya çalışmak bazen en iyi seçenektir. Uzaklaştığınız veya artık hayatınızın sağlıklı bir parçası olarak düşünmediğiniz birileri varsa, gerçek bir vedalaşma sizi çok daha iyi hissettirebilir.

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