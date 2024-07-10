Kurtulmanız gereken 5 toksik alışkanlık

Her tartışmada haklı çıkma ihtiyacı

Hepimiz tartışmaları kazanmak için çabalarız; ancak bu, tartışmanın kendisinden daha fazla strese neden olabilir. Kazanma ihtiyacı, çok fazla enerji gerektirir. İnsanlar haklı olmayı isteme eğilimindedir. Bazen sadece haklı olmak için kavga edebiliriz ama bu bize ne kazandırır? Geri alamayacağımız şeyler söylüyor, sonra özür diliyoruz ve kendi kendimize 'Aşırı tepki verdim' veya 'Çok aptalca bir şey yüzünden kavga ettik' diye düşünüyoruz. Bazen başlangıçta neden kavga ettiğimizi bile hatırlamıyoruz. Bazen takılıp kaldığımız önemsiz şeyler, altta yatan daha büyük sorunların sadece küçük tezahürleridir.