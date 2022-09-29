Küpeyle uyumak gerçekten zararlı mı?

Küpeyle uyuduğumuz zaman rahatsız olmanın dışında çoğu zaman kulağımıza zarar verdiğimizi düşünürüz. Peki gerçekten uyurken küpe takmak kulak sağlığımız için zararlı mı?

Küpeyle uyumak gerçekten zararlı mı?
Sağlık
29 Eylül 2022 14:29
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Özellikle yeni bir piercing yaptırdığınızda deliğin kapanmaması için gece de öyle yatmanız gerekebilir. Küpelerinizi her gece yatmadan önce çıkarmanın neden önemli olduğunu ve yeni piercinglerinizin kuralın neden bir istisnası olduğunu öğrenmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz...


Küpe ile uyumak doğru mu?

Genel kural, bir istisnası olmak dışında küpelerde uyumaktan kaçınmaktır. O kural ise yeni bir piercing yaptırmanız. Yeni piercinglerinizi 6 hafta veya daha uzun süre veya deldirdiğiniz yer onay verene kadar takmanız gerekebilir ama piercingleriniz daha eskiyse gece boyunca nikelden yapılmış küpelerle yatmaktan kaçınmanız gerekebilir. Büyük halka küpeler, sallantılı veya damla tarzı küpelerle de uyumamalısınız.


Küpeyle uyursanız ne olur?

Haberimizin devamında küpe takmakla alakalı bazı yaygın ancak ciddi yan etkiler bulunuyor:


Kulak memesi yırtılması

Uyku sırasında küpeleriniz yastığınıza veya saçınıza takılabilir. Hareket ederken kulak memenizi yırtma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Büyük küpelerin yanında halka ve sallantılı gibi açıklıkları olan küpeler bu riski daha da artırabilir.


Baş ağrısı

Sık sık baş ağrısıyla uyanıyorsanız buna gece boyunca taktığınız küpeler sebep olmuş olabilir. Küpe başınızın yan tarafına baskı yapıp rahatsızlığa neden olabileceğinden, yan yatarak uyursanız daha fazla risk altında olabilirsiniz. Baş ağrınızın geçip geçmeyeceğini görmek için küpesiz uyumayı deneyin. Yeni bir kulak piercinginiz varsa küpeleri takmanız gerektiğinden, baş ağrılarınızı hafifletmek için sırt üstü uyumayı deneyebilirsiniz.


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Enfeksiyon

Aynı küpeleri uzun süre piercingi temizlemeden takmak bakterilerin çoğalmasına neden olabilir. Bu bir enfeksiyona yol açabilir. Enfeksiyon belirtileri ise şunlar olabilir:

  • Kızarıklık
  • Şişme
  • Ağrı
  • İrin

Alerjik reaksiyon

Küpeyle uyumak, nikele karşı alerjik reaksiyon riskinizi de artırabilir. Nikel, bazı takı çeşitlerinde yaygın olarak kullanılan bir madde. Küpe takan kişilerin yaklaşık yüzde 30'u nikel duyarlılığına sahip. Kısacası nikele karşı alerjik reaksiyon aslında pek de az görülen bir durum değil.


Nikel bazlı takıları tekrar tekrar takmak, kırmızı ve kaşıntılı döküntülere neden olabilir ve gece boyunca bu küpelerle uyumak kulaklarınızın çevresinde egzama geliştirme riskinizi artırabilir.


Nikel alerjisinden kaçınmanın en iyi yolu; cerrahi çelikten, som gümüşten veya en az 18 ayar altından yapılmış küpeler takmak. Yeni piercingler için kullanılan küpeler, bu hipoalerjenik malzemelerden birini içerecektir. Bu nedenle kulaklarınızı ilk deldirdiğinizde bir gecede nikel reaksiyonu konusunda endişelenmenize gerek kalmayacaktır.



Referans: Deborah Weatherspoon & Kristeen Cherney. "Is It OK to Sleep with Earrings In?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/sleep-with-earrings. (16 Nisan 2020).


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