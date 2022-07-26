Kelebek şeklindeki takılar

\u0130nci, ta\u015f ve alt\u0131n rengi birle\u015fiminden do\u011fan bu k\u00fcpeler bizde olduk\u00e7a zarif g\u00f6r\u00fcn\u00fcyorlar.. \u0130\u00e7 i\u00e7e ge\u00e7mi\u015f iki kelebekten olu\u015fan bu kolye ucu ve zincirin uyumu bizim favorilerimizden olmay\u0131 ba\u015fard\u0131.. Tek ba\u015f\u0131na ya da ba\u015fka bileklik veya saatlerle kullanabilece\u011finiz bu \u015fekildeki birka\u00e7 zincirden olu\u015fan bileklikler \u00e7ok sade ve zarif bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sa\u011fl\u0131yorlar.. Halka k\u00fcpeler ve ucundaki kelebek formunun birle\u015fimi her t\u00fcrl\u00fc tak\u0131 kombinine uyum sa\u011flayabilecek t\u00fcrden.. Son d\u00f6nemdeki bir di\u011fer tak\u0131 trendlerinden olan renkli kristaller ve kelebek formunun birle\u015fimi bizce olduk\u00e7a ne\u015feli ve b\u00fcy\u00fcleyici duruyor.. \u0130\u015fte be\u011fenebilece\u011finiz di\u011fer kelebek formundaki tak\u0131lar.... . . . . . . . . . . . . . .
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