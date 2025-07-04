Günlük burç yorumları: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Venüs bugün İkizler burcuna geçmeden hemen önce Uranüs ile kavuşuyor, Uranüs 7 Temmuz'da İkizler burcuna geçecek. Bu geçiş, katılıktan vazgeçmemiz için bizi cesaretlendiriyor. Kendimizi özgürce ve açıkça ifade etme ihtiyacı güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Sosyal olarak biraz "senaryo dışına çıkma" zamanıdır. Farkında olsak da olmasak da bir değişim arzusuyla yanıp tutuşuyoruz! Bu arzuyla bağlantıya geçmek, daha iyi yönlendirme ve yol bulma şansı verebilir. Şu an için kalıcılıktan çok heyecan ve yeniliği önemsiyoruz. Aşkta, sosyal durumlarda ve haz arayışlarında risk almaktan korkmuyoruz. Bu süreçte ani aşklar, hevesler, dedikodular ve sosyal ya da maddi anlamda beklenmedik fırsatlar olabilir. Daha fazla kişisel özgürlük ve sosyal heyecan arıyoruz. Venüs bugün İkizler burcuna giriyor ve 30 Temmuz'a kadar bu burçta kalacak. Bu döngü boyunca merak duygusu bizi yönlendiriyor; romantik ve sosyal anlamda harekete geçiriyor. Çeşitliliğe çekiliyoruz ve belirgin şekilde daha sosyal, ilgili, meraklı ve iletişime açık hale geliyoruz. Etkileşimlerimiz daha hafif olabilir ama aynı zamanda duygusal olarak biraz mesafeli kalabiliriz. Önümüzdeki haftalarda çekimler genellikle sözcüklerle başlar; zihinsel düzeyde daha kolay bağ kurarız. Ancak bu dönemde ilgi ve zevklerimizde kararsızlık, değişkenlik daha sık ortaya çıkabileceğinden, bu duruma dikkat etmeliyiz. Neptün bugün durağanlaşıyor ve geri hareketine başlıyor; bu süreç 10 Aralık'a kadar sürecek. Bu durağanlık, işlerimizi bulanıklaştırabilir ve bu hafta net görmekte zorlanabiliriz. Geri hareket süreci kararsızlık ve belirsizlik hissi getirebilir, ancak aynı zamanda kişisel keşif ve artan sezgisellik dönemi de olabilir. Bugün yaşanan bu geçişle birlikte biraz hayal kırıklığı ya da motivasyon düşüklüğü hissedebiliriz. Yine de bazı hayalleri ertelemek zorunda kalsak bile, bu yeni düşünce tarzı bizi daha iyi bir yola yönlendirebilir.