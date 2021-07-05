Kulaklık kullanmanın zararları nelerdir?

Son yapılan araştırmalara göre uzun süreli kulaklık kullanımı yaşlandıkça işitme kaybına yol açabiliyor fakat kendinizi bu durumdan korumanın bazı yolları var.

Kulaklık kullanmanın zararları nelerdir?
Sağlık
05 Temmuz 2021 Pazartesi

Dünya Sağlık Örgütü 12 ila 35 yaş arasındaki kişilerin yaklaşık yüzde 50'sinin, dinledikleri müzik gibi yüksek seslere uzun süre ve aşırı derecede maruz kalması nedeniyle işitme kaybı riski altında olduğunu tahmin ediyor. Dr. Daniel Fink’e göre yaşanan işitme kayıplarının çoğu normal bir yaşlanmanın parçası değil, gürültüye bağlı bir işitme kaybı oluyor.


İşitme kaybının sağlığa etkileri

Dr. Daniel Fink ve Odyolog Jan Mayes’in kulaklık kullanımı hakkında birçok araştırmayı inceledikten sonra çıkardığı sonuçlara göre, kulaklık kullanmak işitme duyusuna zarar veriyor. Dr. Fink, “Özellikle gençler için kulaklık kullanımı boş zamanlarında gürültüye maruz kalmanın ana kaynağı oluyor. Muhtemelen 40'lı yaşlarının başlarında, orta yaşlarına geldiklerinde, büyükanne ve dedelerinin şu an 70’li ve 80’li yaşlarında yaşadıkları kadar büyük bir işitme kaybı yaşayacaklar.’’ diyor.


İşitme kaybı zihninizi geriletebilir

İşitme kaybı, iletişim kurma yeteneğini kaybetmeye ek olarak, bilişsel gerileme ile de bağlantılı olduğu, işitme kaybı olmayan insanlarla karşılaştırıldığında işitme kaybı olanlar demans geliştirme riskinin:

  • Hafif işitme kaybı olan kişilerde bunama gelişme riski neredeyse iki kat

  • Orta derecede kaybı olanlar üç kat

  • Ciddi kaybı olan insanlar beş kat daha fazla olduğu görüldü.

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İşitme sağlığınızı nasıl korursunuz?

Gürültüye maruz kalma kaynaklı işitme kaybı, çok yüksek bir maruziyetten sonra veya daha sık olarak, kötü işitme sağlığı alışkanlıklarıyla zamanla yavaş yavaş oluşabiliyor.


İşte kulaklarınızı güvende tutmanın yolları:


Sesi 70 desibelde tutun

Kabaca, eğer ortam gürültüsünden konuşmak veya duyulmak zor oluyorsa gürültünün 75 desibelden fazla olduğunu düşünebilirsiniz. Akıllı telefonlarınız için desibel çıkışının ne olduğunu bilmek zor olduğu için cihazınızı yüzde 50 ayarında kullanmayı ve dinleme sürenizi kısaltmayı düşünebilirsiniz.


Çocuklar için ses düzeyi sınırlı kulaklıklar kullanın

Maksimum ses seviyesinin sınırlı olduğu bu kulaklıklar sesi belli bir sınırın altında tutsalar da genelde 85 desibel olan bu sınır sağlıklı bir işitme ortamı için yeterli olmuyor.


Desibel ölçer kullanın

Akıllı telefonunuza indireceğiniz bazı uygulamalar ortam gürültüsünün seviyesini ölçerek size rehberlik edebilir.


Gürültü engelleyici kullanın

Kulaklık seçerken gürültü engelleyici özellikli olanları tercih etmek hem çevre gürültüsünü hem de bunu bastırmak için ses seviyesini yükseltmenizi önler.


İşitme kaybına karşı tetikte olun

İşitme kaybının en yaygın ilk belirtileri arasında gürültülü ortamlarda işitme güçlüğü ve insanları duyuyormuş gibi hissetmek ancak söylenenleri anlayamamak yer alıyor. Kulak çınlaması da genellikle işitsel sistemdeki hasarın erken bir işareti olabiliyor. Böyle bir durumda doktorunuzla görüşerek erken bir adım atabilirsiniz.


İşitme duyunuzu düzenli olarak kontrol ettirin

50 yaşın üzerindeyseniz veya güvenli olmayan seviyelerde gürültüye maruz kalıyorsanız yılda bir kez işitme duyunuzu kontrol etmeniz öneriliyor.


Referanslar:

Cathy Cassata. "How Headphones, Earbuds Can Slowly Harm Your Hearing Over Time" Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health-news/how-headphones-earbuds-can-slowly-harm-your-hearing-over-time (14.06.2021)


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