Bulutların üstündeki güzellik: Sultan Murat Yaylası

Trabzon'un \u00c7aykara il\u00e7esindeki Sultan Murat Yaylas\u0131, sis sonucu olu\u015fan manzaras\u0131yla ziyaret\u00e7ilerine ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.. \u0130l\u00e7e merkezine 25 kilometre mesafede 2 bin 200 metre y\u00fckseklikteki yayla, her mevsim yerli ve yabanc\u0131 ziyaret\u00e7ilerden ilgi g\u00f6r\u00fcyor.. Bug\u00fcnlerde sonbahara \u00f6zg\u00fc renklerin hakim oldu\u011fu yayla, vadilerde olu\u015fan ve deniz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc veren sis bulutlar\u0131yla do\u011faseverleri kar\u015f\u0131l\u0131yor.. Foto\u011fraf tutkunlar\u0131n\u0131n rotas\u0131nda ilk s\u0131ralarda yer alan Sultan Murat Yaylas\u0131, her ge\u00e7en g\u00fcn ziyaret\u00e7i potansiyelini art\u0131r\u0131yor.. Sultan Murat Yaylas\u0131'na kom\u015fu olan ve il\u00e7e merkezine 19 kilometre uzakl\u0131ktaki Vartan Yaylas\u0131 da da\u011flar aras\u0131ndan s\u00fcz\u00fclen sisle do\u011faseverleri kar\u015f\u0131l\u0131yor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . .
YORUMLAR