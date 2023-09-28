Küçük Amerikan mutfaklar nasıl kullanışlı hale getirilir?

Amerikan mutfak ya da di\u011fer ismiyle a\u00e7\u0131k konseptli mutfaklar \u00f6zellikle k\u00fc\u00e7\u00fck evlerin kurtar\u0131c\u0131 planlar\u0131na dahil edilen mutfak tiplerinden biri. Oturma odalar\u0131na kat\u0131lmalar\u0131yla birlikte mutfak ve odadakiler aras\u0131nda pratiklik sa\u011flasa da planlamas\u0131n\u0131n iyi yap\u0131lamamas\u0131 durumunda yerden tasarruf sa\u011flamaktan \u00e7ok oday\u0131 oldu\u011fundan daha kullan\u0131\u015fs\u0131z hale getirebilirler.. Odan\u0131z\u0131n Amerikan mutfa\u011f\u0131n\u0131zdan daha belirgin bir ayr\u0131ma sahip olmas\u0131n\u0131 istiyorsan\u0131z bu \u015fekilde farkl\u0131 bir duvar boyas\u0131yla s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 belirginle\u015ftirebilirsiniz. B\u00f6ylece ayr\u0131 bir kutu gibi daha farkl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme sahip olur ve farkl\u0131 konseptleri ayn\u0131 oda i\u00e7erisinde bir arada kullanabilrsiniz.. Bir di\u011fer y\u00f6ntem ise mutfak ve oturma alan\u0131n\u0131z aras\u0131nda paravan kullanmak. Mutfakta pi\u015fen yeme\u011fin kokusunun do\u011frudan bir y\u00f6ne gitmesini engellemek i\u00e7in a\u00e7\u0131l\u0131r kapan\u0131r paravanlardan kullanmak mant\u0131kl\u0131 olabilir. Bunun d\u0131\u015f\u0131nda misafir geldi\u011fi zaman mutfak k\u0131sm\u0131nda rahat rahat \u00e7al\u0131\u015fabilmek i\u00e7in de bu y\u00f6ntem faydal\u0131 olabilir.. Kimi zaman mutfaklar\u0131m\u0131zda adalar yer olabilir ve sandalyelerle kullan\u0131p adeta yemek masas\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015febilirler. Bunu yapmak istemeyenler ve alan\u0131 m\u00fcsait olanlar i\u00e7in bir \u00f6neri de adadan d\u00fc\u015f\u00fck bir yemek masas\u0131 kullan\u0131p yeni bir alan yaratmak. Tezgah\u0131n yap\u0131s\u0131na uyacak materyalde bir yemek masas\u0131 se\u00e7imi yaparak farkl\u0131 tarzlar\u0131 bir araya getirebilirsiniz.. Klasik olan ve hepimizin bildi\u011fi kullan\u0131m \u015fekli ise y\u00fcksek\u00e7e sandalyelerin \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan tezgahlardan birnin arka taraf\u0131na konularak yemek alan\u0131 yarat\u0131lmas\u0131d\u0131r. Bu kullan\u0131m \u015fekli en \u00e7ok eve gelen misafirler ve ev sahibinin pratik bir ileti\u015fim kurmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan faydal\u0131 oluyor.. K\u00fc\u00e7\u00fck bir alan\u0131n\u0131z varsa g\u00f6rseldeki gibi kullan\u0131yor olabilirsiniz. Koltu\u011funuzu do\u011frudan tezgah\u0131n\u0131z\u0131n bitti\u011fi yerde birle\u015ftirerek alandan tasarruf sa\u011flayabilirsiniz. Bunun yan\u0131nda yine g\u00f6rseldeki gibi benzer renkleri tercih ederek mutfak ve oturma alan\u0131n\u0131z aras\u0131nda uyum yakalay\u0131p odan\u0131z\u0131n oldu\u011fundan daha b\u00fcy\u00fck g\u00f6r\u00fcnmesini sa\u011flayabilirsiniz.. Bize g\u00f6re en ho\u015f kullan\u0131mlardan birini g\u00f6r\u00fcyorsunuz. Televizyon \u00fcnitesinin ve duvar\u0131n ay\u0131rm\u0131\u015f oldu\u011fu ama ayn\u0131 zamanda a\u00e7\u0131k konseptli bir mutfak kullanmak hem ayr\u0131 hem de ayn\u0131 odalar hissiyat\u0131n\u0131 size ayn\u0131 anda ya\u015fatabilir. Bu tip durumlarda paravan tarz\u0131 i\u015flevsel \u00fcr\u00fcnler kullanman\u0131za da gerek kalmaz..
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