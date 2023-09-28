Küçük Amerikan mutfaklar nasıl kullanışlı hale getirilir?

Salonunuz ve mutfağınız iç içeyse kimi zaman size dezavantaj gibi gelse de aslında verimli kullanırsanız oldukça şık bir alan elde edebilirsiniz.

Yaşam
Giriş: 28 Eylül 2023 16:00
ABONE OL

  • Amerikan mutfak ya da diğer ismiyle açık konseptli mutfaklar özellikle küçük evlerin kurtarıcı planlarına dahil edilen mutfak tiplerinden biri. Oturma odalarına katılmalarıyla birlikte mutfak ve odadakiler arasında pratiklik sağlasa da planlamasının iyi yapılamaması durumunda yerden tasarruf sağlamaktan çok odayı olduğundan daha kullanışsız hale getirebilirler.

    1 / 7

  • Odanızın Amerikan mutfağınızdan daha belirgin bir ayrıma sahip olmasını istiyorsanız bu şekilde farklı bir duvar boyasıyla sınırlarını belirginleştirebilirsiniz. Böylece ayrı bir kutu gibi daha farklı bir görünüme sahip olur ve farklı konseptleri aynı oda içerisinde bir arada kullanabilrsiniz.

    2 / 7

  • Bir diğer yöntem ise mutfak ve oturma alanınız arasında paravan kullanmak. Mutfakta pişen yemeğin kokusunun doğrudan bir yöne gitmesini engellemek için açılır kapanır paravanlardan kullanmak mantıklı olabilir. Bunun dışında misafir geldiği zaman mutfak kısmında rahat rahat çalışabilmek için de bu yöntem faydalı olabilir.

    3 / 7

  • Kimi zaman mutfaklarımızda adalar yer olabilir ve sandalyelerle kullanıp adeta yemek masasına dönüşebilirler. Bunu yapmak istemeyenler ve alanı müsait olanlar için bir öneri de adadan düşük bir yemek masası kullanıp yeni bir alan yaratmak. Tezgahın yapısına uyacak materyalde bir yemek masası seçimi yaparak farklı tarzları bir araya getirebilirsiniz.

    4 / 7

  • Klasik olan ve hepimizin bildiği kullanım şekli ise yüksekçe sandalyelerin çalışılan tezgahlardan birnin arka tarafına konularak yemek alanı yaratılmasıdır. Bu kullanım şekli en çok eve gelen misafirler ve ev sahibinin pratik bir iletişim kurması bakımından faydalı oluyor.

    5 / 7

  • Küçük bir alanınız varsa görseldeki gibi kullanıyor olabilirsiniz. Koltuğunuzu doğrudan tezgahınızın bittiği yerde birleştirerek alandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Bunun yanında yine görseldeki gibi benzer renkleri tercih ederek mutfak ve oturma alanınız arasında uyum yakalayıp odanızın olduğundan daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz.

    6 / 7

  • Bize göre en hoş kullanımlardan birini görüyorsunuz. Televizyon ünitesinin ve duvarın ayırmış olduğu ama aynı zamanda açık konseptli bir mutfak kullanmak hem ayrı hem de aynı odalar hissiyatını size aynı anda yaşatabilir. Bu tip durumlarda paravan tarzı işlevsel ürünler kullanmanıza da gerek kalmaz.

    7 / 7

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.