Kreatin takviyesinin beyin sağlığına etkileri

Son zamanlarda daha çok sporcuların tercih ettiği bir besin takviyesi olarak öne çıkan kreatinin, kaslar kadar beyin sağlığına da fayda sağladığı ortaya çıktı. Yeni araştırmalar, kreatin takviyesi almanın Alzheimer hastalarında bilişsel işlevleri iyileştirebileceğini ve genç yetişkinlerde zihinsel yorgunluğu azaltabileceğini gösteriyor.

Kreatin takviyesinin beyin sağlığına etkileri
Sağlık
Giriş: 19 Ağustos 2025 11:11 Güncelleme: 19 Ağustos 2025 11:21
ABONE OL

Kreatin, son zamanlarda spor yapanların kullandığı bir takviye olarak öne çıkıyor; ama bu doğal bileşik artık beyaz yakalıların ve yaşlı yetişkinlerin de ilgisini çekiyor. Mayıs 2025’te yayımlanan bir pilot çalışma, hastalığa bağlı hafıza kaybını artıran Alzheimer hastalarında günlük 20 g kreatin monohidratın beyin içi kreatin düzeylerinde %11’lik artış sağladığını ve hafıza ile yürütücü işlevlerde ölçülebilir iyileşme gösterdiğini ortaya koydu.


University of Kansas Medical Center’daki pilot çalışmada; Alzheimer tanılı 60 - 90 yaş arası katılımcılara günde 20 gram kreatin verildi, 8 hafta sonunda beynin enerji sistemine destek sağlanması ve hafıza işlevlerinde ölçülebilir fayda gözlendi. Araştırmacı Matthew Taylor, bu bulguların “daha büyük klinik çalışmalar için güçlü bir gerekçe” olduğunu söylüyor.


2024 tarihli başka bir çalışmada ise, kilo başına 0,35 gramlık tek doz kreatin alan yetişkinlerin bilişsel performansta belirgin iyileşme yaşadığı, beyin metabolizmasının desteklendiği ve zihinsel yorgunluğun azaldığı görülmüştü.


Vücudunuzdaki keratin seviyesini artıran 10 yiyecek
Vücudunuzdaki keratin seviyesini artıran 10 yiyecek

Kreatin nasıl faydalı olur?

Kreatin, vücudun enerji döngüsünde kritik bir molekül olarak çalışıyor. Kaslarda olduğu gibi beyinde de adenozin trifosfat (ATP) üretimini destekleyerek, nöronların daha verimli çalışmasına yardım ediyor. ATP’nin hızlıca yenilenmesi, özellikle öğrenme, hafıza ve dikkat gibi bilişsel süreçlerin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Bu nedenle kreatin takviyesi, zihinsel yorgunluğu azaltıp yoğun bilişsel yük altında performansı artırabiliyor.


Uzmanlar, kreatin takviyesinin yaşlanmayla birlikte azalan beyin enerjisini destekleyerek, yaşlı yetişkinlerde unutkanlık ve odaklanma sorunlarını hafifletebileceğini belirtiyor. Ayrıca, depresyon ve travmatik beyin hasarı gibi durumlarda da enerji metabolizmasını iyileştirici etkilerinin olabileceği tartışılıyor. Ancak araştırmacılar, bu bulguların henüz erken aşamada olduğunu ve kesin sonuçlar için daha geniş ölçekli klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.


Beyin sağlığı için kreatin nasıl kullanılır?

Kreatin takviyesinin beyin sağlığına nasıl uygulanabileceği konusunda bilimsel çalışmalar henüz sınırlı olsa da, mevcut bulgular bazı temel noktaları öne çıkarıyor. Araştırmalarda genellikle günlük 5-20 gram aralığında kreatin monohidrat kullanıldığı görülüyor. Sporcuların kullandığı düşük dozlar (örneğin günde 3-5 g) uzun süreli kullanımda güvenli kabul ediliyor. Alzheimer gibi bilişsel sorunlarda ise kısa süreli yüksek dozların (örneğin günde 20 g) beyin kreatin seviyelerini artırdığına dair veriler mevcut. Ancak bu dozlar mutlaka doktor gözetiminde uygulanmalı.


Uzmanlar, sağlıklı genç yetişkinlerde tek seferlik düşük dozların dahi zihinsel performansa katkı sağlayabildiğini, fakat düzenli kullanımın daha sürdürülebilir etki sunduğunu belirtiyor. Yine de, böbrek rahatsızlığı olan kişilerde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Bu nedenle, kreatin takviyesi beyin sağlığı için düşünüldüğünde kişisel sağlık durumu, yaş ve kullanım amacı göz önünde bulundurulmalı ve hekime danışılarak planlanmalı.



Kaynak: "Creatine may do more than build muscle; it could help the brain fight Alzheimer’s". Şuradan alındı: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/creatine-may-do-more-than-build-muscle-it-could-help-the-brain-fight-alzheimers/articleshow/123329229.cms. (16.08.2025).


Vitamin takviyesi rehberi
Vitamin takviyesi rehberi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Ör...
Gıda takviyesi ve multivitaminlerin kullanımı "Gıda takviyesi almalı mıyız, ne...



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.