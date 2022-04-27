Konjac cilt süngeri nasıl kullanılır?

Alkali bakımından zengin konjac bitkisinin özünden elde edilen bir sünger tipi olan konjac süngeri, son dönemlerin en popüler cilt malzemelerden biri haline geldi. Peki konjac süngeri nedir? Konjac süngeri nasıl kullanılır? Konjac süngeri hakkında her şey...

Konjac cilt süngeri nasıl kullanılır?
Güzellik
27 Nisan 2022 Çarşamba

Hiç konjac süngeri duydunuz mu? Mucize konjac kökü aynı zamanda muhteşem bir yüz bakımı sağlar. Giderek daha popüler hale gelen konjac süngeri, cildi doğal olarak temizlemeye, pul pul dökmeye ve beslemeye yardımcı olur.


Konjac süngeri nedir?

Belki de küçük renkli yuvarlak süngerleri gördünüz ama onlardan ne yapacağınızdan tam olarak emin değildiniz. Konjac süngerleri, Asya'ya özgü konjac ya da fil yamının kurutulmuş, öğütülmüş kökünden yapılır. Asya kültürleri 2.000 yıldan fazla bir süredir konjac kökü kullanmıştır ve konjac süngerleri yaklaşık 100 yıldır orada popüler bir öğe olmuştur.


Aslında işlem oldukça basit. Konjak tozu kalsiyum hidroksit ile karıştırılır, ısıtılır, dondurulur ve ardından kurutulur. Kalsiyum, aşırı asidik bir cilt pH'ını dengelemeye yardımcı olan bir alkalin son ürün verir. Bazen farklı cilt tiplerine fayda sağlamak ve cilt kirlerinin çıkarılmasını sağlar. Daha da çıkarmak için toz kömür ya da yeşil veya kırmızı kil eklenir.


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Konjac süngerinin faydaları nelerdir?

Dolaşımı artırma, cildi pul pul dökme ve gözenekleri temizleme yeteneği nedeniyle vücut fırçalamaya yarar. Bir konjac süngeri, yüzünüz için vücut fırçalama gibidir. Kuru yamalar, akne, siyah nokta ve egzama için de yararlıdır.


Konjac doğal olarak A, B, C, D ve E vitaminleri, proteinler, lipidler, yağ asitleri, bakır, çinko, demir ve magnezyum ile besler. İçinde harika sebzenin antioksidanları bile vardır ve tarihsel olarak tümörleri bastırmak için kullanılmıştır. Çevreye zarar veren diğer eksfoliyatörlerin aksine, konjac tamamen doğaldır, toksik değildir ve biyolojik olarak parçalanabilir. Daha da iyisi, konjak süngeri, bazı insanların onu sadece suyla kullanarak başarılı olmasına yetecek kadar doğuştan gelen temizleme özelliklerine sahiptir. Araştırmalar, konjac'ın akne üreten bakterileri bile engellediğini gösteriyor.


Hangi rengi seçmelisiniz?

Farklı renklerde süngerler olduğunu fark edebilirsiniz, ancak bu sadece gösteriş için değil.


  • Koyu gri konjac süngerleri, akneye meyilli ciltler için kömür ile aşılanmıştır.
  • Kırmızı veya pembe konjac süngerleri, hassas, olgun ya da daha kuru ciltler için uygun Fransız kili içerir.
  • Yeşil süngerler genellikle detoksifiye edici ve yağ emici faydalar için yeşil kil içerir.

Renkli konjac süngerlerinin herhangi bir yapay renk ya da diğer istenmeyen maddeler içerip içermediğini öğrenmek için mutlaka üreticiye danışın. Şüphe duyduğunuzda, sadece basit beyaz konjac süngerleri bile cilt sağlığını iyileştirmek için faydalıdır.


Bir konjac süngerinin dokusu nasıldır?

Konjac süngerleri, el bezlerinden daha incedir. Lif kabağı ve diğer birçok yüz peelinginden daha yumuşaktır. Süngerin yüzeyinde çok kaygan (sümüksü), ancak iyi bir şekilde hissettiren bir su bariyeri oluşur. Dokusu, tipik beyaz makyaj süngerlerine biraz benzer.


Konjac süngeri nasıl kullanılır?

1. Bir konjac süngerini ilk aldığınızda, küçük ve oldukça sert olduğunu fark edeceksiniz. İlk kullanımdan önce süngeri 15 dakika ılık suda bekletin. Bir kez kullandıktan sonra, yumuşamadan ve boyutunun yaklaşık bir buçuk katı kadar genişlemeden önce sadece bir ya da iki dakika suda bekletmeniz yeterli olacaktır.


2. Avuçlarınızın arasına konjak süngeri bastırarak fazla suyu nazikçe sıkın. Az miktarda yüz temizleyicisi ekleyebilirsiniz ya da süngeri sade şekilde kullanabilirsiniz.


3. Konjak süngerini yukarı doğru dairesel hareketlerle yüzünüze sürün. Kuru ya da siyah nokta eğilimli bölgelere konsantre olun. Hafif bir eksfoliye edicidir, bu yüzden işe yaraması için sert bir şekilde ovalamanız gerektiğini hissedebilirsiniz ancak buna gerek yok. Bu süngerler kiri, güneş kremini ve hatta makyajı bile temizler. Yine de ağır göz makyajını çıkarmak için biraz hindistancevizi yağı kullanmanız gerekebilir.


4. Konjak süngerini soğuk suyla iyice durulayın ve süngeri avuçlarınız arasında bastırarak fazla suyu nazikçe sıkın. Bükmeyin, sıkmayın veya çekmeyin.


5. Kuruması için asın ya da hava akımı olması için bir rafa koyun. Alternatif olarak süngeri ağzı kapalı bir kapta buzdolabında saklayabilirsiniz. Işıktan ve nemden uzak tuttuğunuzdan emin olun. Buharlı duşunuzun hemen yanı en iyi seçenek değildir.


Konjac süngerinin temizliği nasıl olmalıdır?

Her 2 haftada bir, dezenfekte etmek için konjac süngerinizi yaklaşık 5 dakika çok sıcak (ama kaynar olmayan) suya koyun. 4 - 6 hafta sonra süngeri atın ve yenisini alın. Sünger artık düzgün genişlemediğinde ve parçalanmaya başladığında değiştirme zamanı gelmiştir.



Kaynak: https://wellnessmama.com/beauty/konjac-sponge/

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