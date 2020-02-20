Kedi otu nedir? Kedi otu nasıl kullanılır?

Özellikle uykusuzluk ve stresle baş etmede en etkili bitkilerden biri olan kedi otunun faydalarını bilimsel araştırmalar doğruluyor.

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Kedi otunun faydalarını biliyor musunuz?

Kedi otu (Valeriana officinalis), Asya ve Avrupa’da 2000 yıldan fazladır kullanılan şifalı bitkilerden biri. Bitkinin çiçekleri mis gibi kokar ve parfümcülükte de kullanılır. Kökleri ise yoğun ve topraksı bir kokuya sahiptir ve yatıştırıcı etkiye neden olan uçucu yağlar içerir. Kedi otu kökü piyasada çoğunlukla kapsül ya da tentür formunda yer alsa da, kökler doğrudan kaynatılarak çay şeklinde de tüketilebilmektedir. Kedi otu, tamamen kendine özgü ‘valarenik asit’ ve ‘isovalerik asit’ adlı bileşenleri içerir ve bol miktarda antioksidan barındırır. Bu içerikler vücudumuzda bulunan gamma-aminobütrik asit (GABA) ile etkileşime girerek etkili olur. GABA, beynimizde ve sinir sistemimizdeki sinir iletilerini düzenleyen kimyasal bir iletkendir ve düzenli çalışmaması halinde uykusuzluk, stres, kaygı gibi sorunlara yol açabilir.

 

ANKSİYETE İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

 

Kedi otunun faydaları nelerdir?

  • Yapılan araştırmalar, kedi otu kökünde bulunan valerenik asidin GABA seviyelerini düzenleyerek sakinleşmeyi ve ruhsal iyiliği desteklediğini doğruluyor.

 

  • Kedi otu kökündeki hesperidin ve linarin isimli antioksidanların da yatıştırıcı etki gösterdiği ve uyku kalitesini artırdığı doğrulandı.

 

  • Fareler üzerinde yapılan bir başka araştırma, kedi otu kökünün fiziksel ve psikolojik strese verilen yanıtları düzenleyen serotonin seviyelerinde artışı desteklediğini ortaya çıkardı.

 

  • Kedi otu kökünün düzenli olarak kullanılması durumunda yaygın anksiyete bozukluğu ya da obsesif kompulsif bozukluk (OKB) gibi rahatsızlıkların belirtilerinin de azaltılabileceğini gösteren araştırmalar mevcut.

 

  • Kedi otu kökü, uyku ile ilgili yaşanan problemler için de ideal bir destekleyicidir. Yapılan araştırmalarda düzenli olarak kedi otu kökü tüketilmesinin uyku kalitesini artırdığı, derin uykuya geçişin kolaylaştığı ve hızlandığı kanıtlandı.

 

  • Benzodiazepin türevi antidepresanları uzun süre kullanan kişiler, ilacı bıraktıklarında uykusuzluk (insomnia) sorunu yaşayabiliyorlar. Kedi otu kökünün bu durumda da etkili olup uyumayı kolaylaştırdığı biliniyor.

 

  • Kedi otu kökü, menopoza bağlı yaşanan sıcak basmalarını önlemede de etkili. Bir araştırmada, sekiz hafta boyunca günde 765 mg kedi otu kullanan kadınların daha seyrek sıcak basması yaşadığı kanıtlandı.

 

  • Adet öncesi sendromu (PMS) ve ağrılı geçen adet dönemleri için de kedi otu kökü etkilidir. Araştırmaların da doğruladığı üzere, düzenli olarak kedi otu kullanmak adet döneminde yaşanan fiziksel ve duygusal rahatsızlıkları azaltmaya yardımcı oluyor.

 

  • Kedi otu, huzursuz bacak sendromu için de etkili. Yapılan araştırmada görüldü ki, günde 800 mg kediotu kullanmak huzursuz bacak sendromuna dair semptomları azaltıyor ve gün içinde yaşanan uyku halini önlemeye yardımcı oluyor.

 

  • Bir başka araştırma, kedi otu ekstraktının Parkinson hastalığının belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğunu, antioksidan seviyelerinin artmasıyla enflamasyonun azaldığını kanıtlıyor.

 

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