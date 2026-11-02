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Kızılırmak Deltası'nda 160'tan fazla kuş türü tespit edildi

Kızılırmak Deltası'ndaki doğa gözlem kampında 160'tan fazla kuş türü tespit edildi.

Giriş: 02 Kasım 2026, Pazartesi 11:26
Güncelleme: 02 Kasım 2026, Pazartesi 11:32
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Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Samsun'daki Kızılırmak Deltası, yaban hayatı fotoğrafçılarının ve doğaseverlerin katıldığı üç günlük sonbahar doğa gözlem kampına ev sahipliği yaptı. 

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Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıların gerçekleştirdiği gözlemlerde, delta genelinde 160 farklı kuş türü tespit edilerek kayıt altına alındı. 

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Bölgedeki kuş türleri arasında çöl kuyrukkakanı, ak kuyruksallayan, erguvani balıkçıl, gök doğan, gümüş martı da yer alıyor.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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