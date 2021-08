Kızarmış ekmeğin faydaları nelerdir?

Karşınıza çıkan birçok standart diyet listesinin bir kibrit kutusu peynir ve bir dilim kızarmış ekmek şeklinde başladığını görmüşsünüzdür. Kızarmış ekmeğin daha düşük kalorili olduğunu varsaydıran bu kullanımın aslında başka bir sebebi var.

Ekmeği kızartmak kalorisini düşürür mü?

Kızarmış ekmeğin kalorisi, kızartılmamış ekmekten daha az değil. Isıyla pişirme bir kimyasal reaksiyondur ve bazı molekülleri parçalar, aynı zamanda bu işlem sırasında ekmeğin su içeriği azalır ve çıtırlaşır fakat bu olayların hiçbiri kalori miktarında kayda değer bir değişikliğe yol açmaz. Bir kalori açığı yaratmak için ekmeği yenilmeyecek dereceye kadar kızartmanız gerekeceğinden böyle bir faydanın olmadığı söylenebilir.

Ekmeği kızartmak besin değerini değiştirir mi?

Kızartma işlemi ekmeğin kalorisinde yapmadığı gibi glüten miktarında da bir değişikliğe yol açmaz fakat glisemik indeksini düşürür. Daha düşük glisemik indeksli bir karbonhidrat daha yavaş parçalandığı için glikozun kan dolaşımına daha yavaş ve dengeli bir şekilde salınmasını sağlar. Kızarmış ekmeği daha sağlıklı yapan şey de budur. Çünkü sürekli hızlı değişen kan şekeri insülin direnci ve buna bağlı kilo alımı gibi hastalıklara davetiye çıkarır. Bu yüzden, her gün tüketilen bir besin olan ekmekte glisemik indeksi dikkat edilmesi gereken konulardan biri.

Kızarmış ekmek sağlıksız mı?

Aslında kızarmış ekmeğin tek dezavantajı, akrilamid adı verilen bir kimyasal içerebilmesi ancak bu kimyasal ancak aşırı kızartılmış, yanmış ekmeklerde ortaya çıkıyor.

Akrilamid nedir?

Akrilamid, belirli gıdaların yüksek sıcaklıklarda pişirildiğinde oluşan bir kimyasaldır ve amino asit, asparagin ve gıdalardaki doğal şekerlerden meydana gelir. Araştırmalar, bu kimyasalın yüksek seviyelerinin kanserle bağlantılı olduğunu gösteriyor fakat normal şartlarda tüketebileceğiniz düşük miktarlarla ilgili net bir bilgi yok. Yine de ekmeğinizi kızartırken aşırıya kaçmamak, tamamen koyu kahverengiye ulaşmadan hafifçe kızartmak, ekmeğin en sağlıklı haline ulaşmanızı sağlar.

Referanslar:

Mary West. "Does Toasting Bread Change Its Nutritional Value?" Şuradan Alındı: https://www.livestrong.com/article/302420-does-toasting-bread-change-its-nutritional-value/ (11.10.2019).