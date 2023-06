Kıvırcık saçlarınızı bu kimyasallardan uzun tutun!

Saç bakım ürünlerinin içinde sülfat olmalı mı yoksa olmamalı mı? Piyasada o kadar fazla ürün olduğu için kıvırcık saçlı biri olarak, buklelerinize neyin iyi neyin kötü geldiği konusunda kararsız kalmanız çok normal. Kıvırcık saçların bakımı söz konusu olduğunda unutmayın ki; saçlarınızı uzak tutmanız gereken bazı kimyasallar vardır.

Bazı ürünler her zaman zarar olmayabilir ama bazıları ise aşırı kullanımda sorun yaratabilir. Saç uzmanları, Dermatolog Joshua Zeichner ve Trikolog Kari Williams, kıvırcık saçların uzak durması gereken kimyasallar hakkında bilgiler verdi.

Kozmetik ürünlerin etiketleri kafa karıştırıcı olabilir, latince kelimeler, birçok şekil ve janjanlı ambalajlar arasında neyin yararlı olduğunu anlamak pek kolay değil. Önemli olduklarını biliyoruz, ancak her bir bileşenin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve cildimiz için iyi olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Devamı: Kozmetik ürünlerin içerikleri ne anlama geliyor?

1. Sülfatlar

Kıvırcık saç söz konusu olduğunda sülfat genellikle kötü bir üne sahiptir. Genellikle şampuanda bulunan sülfatlar, saçlarımızı yıkarken beklediğimiz köpürmeyi sağlar. Temizlik hissi için kafa derisi ve saç üzerindeki yağları parçalayan yüzey aktif madde olarak işlev görürler.

Şampuanlarda derinlemesine temizlik sağlamak için kullanılan yüzey aktif maddelerin saç derisini kurutma eğilimindedir. Kıvırcık saçlar diğer saç türlerine göre daha kabarık ve kuru olma eğilimindedir, bu nedenle doğru şampuanı seçmek önemlidir. Sülfatlar, kabarık saçları potansiyel olarak daha da kuru hale getirmektedir. Araştırmalar, tekrarlanan yıkamanın kütiküle zarar verebileceğini ortaya koymuştur.

Sülfatlar, uygun şekilde kullanıldıklarında zararlı değillerdir. Sülfat formlarını doğru ölçüde kullanmanın, saçları kir ve yağdan arındırarak, tüm saç tiplerine fayda sağlayabilmektedir. Ayrıca çoğu marka, ALS (Amonyum Lauril Sülfat) ve SLS (Sodyum Lauril Sülfat) gibi güçlü sülfatları ürünlerinden çıkarmıştır.

2. Parabenler

Parabenler, koruyucu ve mantar öldürücü özellikler sağladıkları için birçok kozmetik üründe kullanılmaktadır. Parabenlerin sağladığı işlev çok önemli olmakla birlikte, tahriş etme potansiyellerini kanıtlayan araştırmalar da mevcuttur. Parabenler kozmetiklerde mikrobiyal kontaminasyonu önlemede etkilidir ancak alerjik kontakt dermatite yol açabilir, bu nedenle cilt bakımı ve saç bakım ürünü formüllerinde giderek daha fazla kaçınılmaktadır.

Parabenlerin neden olduğu tahriş potansiyeli, kıvırcık saçlı insanlar için bir endişe kaynağıdır. Kıvırcık saçlar daha kırılgan olma eğilimindedir ve saç dökülmesi de endişe kaynağı olabilir. Alerjik kontakt dermatit tehdidi, kafa derisinde neden olduğu iltihaplanma ve tahriştir. Her ikisi de saç dökülmesiyle bağlantılıdır. Parabenler östrojeni taklit ettiği için, kadınlarda hormonal işlevleri kesintiye uğratarak, saç dökülmesini artırabileceğine dair endişeler bulunmaktadır. Ve ayrıca, meme kanseri ve diğer üreme sorunları riski de konusunda da rpoblem yarattığına inanılmaktadır. Isı kullanmadan kıvırcık saç nasıl yapılır? yazısını okumak için tıklayınız...

3. Formaldehit

Formaldehit kelimesi muhtemelen fen bilgisi sınıfının ve cam kavanozlarda saklanan yaratıkların resimlerini çağrıştırır. Formaldehitin koruyucu güçleri, kâr için raf ömrünün çok önemli olduğu güzellik ürünlerinde kullanımını popüler yapan bileşiktir. Formaldehitin özellikle hassas cilde sahip kişilerde cilt alerjilerinin yaygın bir nedeni olduğunu bilinmektedir. Parabenlerde olduğu gibi, bu tahriş, saç dökülmesi de dahil olmak üzere kafa derisi ve saç için daha da kötü sorunlara yol açabilir. Uzmanlar, bunun potansiyel bir kanserojen olduğunu da kabul ediyor. İçerik listesinde yer almasa bile yüksek ısıya maruz kaldığında formaldehite dönüşen metilen glikol ve glioksilik asit gibi başka kimyasal bileşikler de vardır.

Son olarak, formaldehitin saç bakımında en çok kimyasal düzleştiricilerin bir bileşeni olarak kullanıldığını belirtmek önemlidir. Formaldehit, kimyasal düzleştirme işlemi sırasında bukle modeline zarar vermenin ötesinde, bukle milini kırılgan hale getirerek saça uzun vadeli zarar verir. Kıvırcık saç zaten daha kuru ve hasara karşı daha hassastır. Bu nedenle formaldehitin kıvırcık saç üzerindeki etkileri özellikle zararlıdır.

4. Silikonlar

Silikonlar, saçı pürüzsüzleştirme ve yumuşatma özellikleri nedeniyle saç kremlerinde sıklıkla bulunur. Saçın etrafında ince bir tabaka oluşturarak suyun saç gövdesine girip çıkmasını engelleyebiliyorlar. Uzmanlar, silikonları "doğal yağlar gibi davranan sentetik yağlar" olarak tanımlıyor. Silikonlar, nemi hapsederek ve elektriklenmeyi önleyerek buklelere bir miktar fayda sağlayabilir.

Ancak silikon söz konusu olduğunda, ne kadar çok kullanırsanız saç üzerindeki kaplama o kadar ağırlaşır. Silikonlar başlangıçta saçı ipeksi ve pürüzsüz yapabilir, ancak sürekli kullanımda saç üzerinde birikerek saçı ağırlaştırır. Bu nedenle, bunları kullanmak cazip gelse de, uzmanlar genellikle silikon içeren şampuanlardan kaçınmanızı tavsiye ediyor.

5. Alkoller

Saç ürünlerindeki alkollerden bahsetmeden önce, yağ alkolleri ve kurutucu alkoller olduğunu ayırt etmek önemlidir. Uzmanlar, çoğu ürünün setil ve setearil alkoller gibi saç için iyi olan ve saç tellerini yumuşak ve nemli tutan yağlı alkoller içerdiğini söylüyor. Bununla birlikte, kafa derisini tahriş etme ve kıvırcık saçları etkileme potansiyeline sahip başka alkoller de bulunmaktadır.

Propanol gibi kuruyan alkoller zaten kuru olan kıvırcık saçları daha da kırılgan ve hasara açık hale getirebilir. Ek olarak, bazı alkoller kafa derisini tahriş etme potansiyeline sahiptir. Benzil alkol, genellikle kokulu ürünlerde koruyucu olarak kullanılır. Kontakt dermatite neden olma potansiyeline sahiptir ve bu nedenle cilde ve kafa derisine zarar verebilir.

6. Salisilik asit

Salisilik asidi sadece akne ve yüz cildi tedavisinde kullandıysanız, saç bakımı için bir bileşen olarak görmek size şaşırtıcı gelebilir. En çok cilt bakım maddesi olarak konuşulsa da, salisilik asidin aslında kafa derisinin çeşitli durumları için de etkili bir tedavi yöntemi olduğu bulunmuştur. Araştırmalar, salisilik asidin sedef hastalığı, egzama ve hatta saç derisinde kepek sorunu olanlar için faydaları olduğunu göstermiştir.

Salisilik asidin bu saç derisi sorunları için sağladığı faydalara rağmen, kıvırcık saçlı kişilerin karşılayabileceği bir şey olmayabilir. Salisilik asit gibi bileşenlerin kafa derisi ve saçtaki fazla yağı gidermeye yardımcı olduğunu kanıtlanmıştır. Ancak zaten kuru bir saç tipine sahipseniz, saçlarızı daha da kurumasına neden olacaktır.

7. Koku

Ürünlerin kokusunun, özellikle saçlarımızda kullanıp kullanmamamız konusunda önemli bir rol oynadığı inkar edilemez. Harika kokulu bir ürün, sizi o ürünü almaya ikna edebilir, ancak bu koku potansiyel olarak buklelerinize ve sağlığınıza zarar verebilir.

Uzmanlar, yapay kokunun bazı kişilerde cilt tahrişine neden olabileceği konusunda uyarıyor. Ve eğer koku bir ftalat ise; bu özel bileşen kanserojen olarak sınıflandırıldı. Endokrin ve üreme işlevini kesintiye uğrattığı biliniyor. Cilt tahrişi, ağrı ve kaşıntıdan saç dökülmesine kadar değişen sonuçlarla saç ve saç derisi sağlığına zararlı olabilir. Koku içeren bileşenlerden kaçınmak, daha önce bahsedilen benzil alkol gibi onları korumak için gereken diğer bileşenlere maruz kalmayı da önler.

Kaynak: Caitlin Duggan. "7 Ingredients You Should Avoid if You Have Curly Hair". Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/ingredients-to-avoid-for-curly-hair-5208726. (14.12.2021).