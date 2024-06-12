Sıcak havalarda giyilebilecek en rahat kumaşlar neler?

Yaz aylarında kıyafetlerinizde tercih edebileceğiniz kumaş türlerini ve bu kumaşların özelliklerini derledik!

Moda
Giriş: 12 Haziran 2024 14:27 Güncelleme: 12 Haziran 2024 14:30
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  • Pamuk (Cotton)

    Pamuk, doğal bir elyaf olup hafif, nefes alabilir ve yumuşaktır. Ter emici özelliği sayesinde yazın terlemeyi minimize eder. Tişörtler, gömlekler, elbiseler ve şortlar gibi günlük kıyafetlerde pamuklu kumaşları tercih edebilirsiniz.

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  • Keten (Linen)

    Keten, nefes alabilir ve hafif bir kumaştır. Doğal liflerden üretildiği için teri çabuk emer ve hızla kurur. Ancak, kırışmaya eğilimlidir bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. Keten gömlekler, pantolonlar, elbiseler ve ceketler yaz akşamları için oldukça şık bir seçimdir.

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  • İpek (Silk)

    İpek, lüks ve doğal bir kumaştır, nefes alabilir, hafif ve serindir. Ciltte yumuşak bir his bırakır. Önemli bir buluşmaya, davete katılacaksanız ipek elbiseler, bluzlar ve şallar gibi oldukça şık parçalar tercih edebilirsiniz.

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  • Rayon (Viskon)

    Rayon, selülozdan elde edilen yarı sentetik bir kumaştır. Pamuk ve ketene benzer özellikler taşır; hafif, nefes alabilir ve yumuşaktır. Viskon elbiseler, etekler, bluzlar ve tişörtler yaz aylarında kurtarıcı parçalardır.

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  • Şifon (Chiffon)

    Şifon, hafif ve yarı şeffaf bir kumaştır. Havadar bir yapıya sahiptir bu da yazın serin kalmanıza yardımcı olur. Elbiseler, bluzlar ve şallarda özellikle katmanlı kıyafetlerde şifon tercih edilebilir.

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  • Modal

    Kayın ağacından elde edilen bir kumaş türüdür. Yumuşak, nefes alabilir ve dayanıklıdır. Pamuktan daha iyi nem emme özelliğine sahiptir. Tişörtler, iç çamaşırları ve yazlık elbiseleri modal kumaştan tercih edebilirsiniz.

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