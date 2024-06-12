Sıcak havalarda giyilebilecek en rahat kumaşlar neler?

Keten (Linen)

Keten, nefes alabilir ve hafif bir kumaştır. Doğal liflerden üretildiği için teri çabuk emer ve hızla kurur. Ancak, kırışmaya eğilimlidir bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. Keten gömlekler, pantolonlar, elbiseler ve ceketler yaz akşamları için oldukça şık bir seçimdir.