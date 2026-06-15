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Giyim

Kate Middleton'ın büyüleyici şapkaları

İngiliz hükümdarının resmi doğum gününü kutlamak için düzenlen Trooping the Colour etkinliğine katılan Galler Prensesi Kate Middleton, tören görünümünü büyüleyici fascinator şapka tasarımıyla tamamladı. Biz de prenses Kate'in şapka stiline doğru bir yolculuk yaptık.

Giriş: 15 Haziran 2026, Pazartesi 12:04
Güncelleme: 15 Haziran 2026, Pazartesi 12:48
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Prenses Kate ve Prenses Beatrice gibi İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin davetlerde kullandığı dikkat çekici tasarımlar, dikkatleri fascinator şapka modellerine çekiyor. 

 

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Kökeni 18. ve 19. yüzyıllarda kadınların kullandığı dantel ve tül baş örtülerine dayanan fascinator (büyüleyici) şapka stilinin modern formu, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişti. 

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Kökeni 18. ve 19. yüzyıllarda kadınların kullandığı dantel ve tül baş örtülerine dayanan fascinator (büyüleyici) şapka stilinin modern formu, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişti. 

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Modern ve yaratıcı tasarımlara izin veren fascinator şapka, genellikle başın sağ veya sol tarafına hafif eğimli takılıyor ve saça sabitleniyor. 

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Tüyler, ağ (veil), çiçekler, kurdeleler, boncuklar ve heykelsi süslemelerle tasarlanan bu aksesuarlar, asil görünüm sergilemek isteyenlere ilham veriyor. 

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Galler Prensesi Kate'in tercihleri, hem sade hem de gösterişli tasarımlar arayanlara yaratıcı fikirler veriyor.   

 

(Görseller Splashnews, Shutterstock'tan derlenmiştir.)

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