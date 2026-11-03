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Giyim

Kırmızı halı: 2026 CFDA Ödülleri

"Moda dünyasının Oscarları" olarak anılan CFDA Ödülleri sahiplerini buldu. 2026 CFDA Ödülleri'ne katılan ünlüler, kırmızı halıda birbirinden farklı tasarımlarla görüntülendi. İşte "Moda Oskarları"ndan dikkat çeken görünümler ve ödül sahipleri...

Giriş: 03 Kasım 2026, Salı 17:07
Güncelleme: 03 Kasım 2026, Salı 17:09
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"Moda dünyasının Oscarları" olarak anılan CFDA Moda Ödülleri (Council of Fashion Designers of America), Pazartesi gecesi New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 

 

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Gecenin başında, Zoë Kravitz, Hailey Bieber ve Rosé gibi ünlüler tören alanına giriş yaparken görüntülendi. Doku ve kumaş seçimlerinde altın öne çıktı. 

 

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CFDA (Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi Ödülleri), 1980 yılından beri veriliyor. 2026 ödül töreninin sunuculuğunu Keke Palmer üstlendi. 

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CFDA Moda Ödülleri ana kategorilerinde şu isimler ödül aldı: 

• Yılın Amerikalı Kadın Giyim Tasarımcısı: Rachel Scott (Diotima)

• Yılın Amerikalı Erkek Giyim Tasarımcısı: Ralph Lauren

• Yılın Amerikalı Aksesuar Tasarımcısı: Ana Khouri

• Yılın Gelişen Amerikalı Tasarımcısı (Google Shopping): Colleen Allen

• Yılın Uluslararası Tasarımcısı: Anthony Vaccarello (Saint Laurent)

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Gecede onur ödülleri ve özel ödüller de verildi: 

• Moda İkonu Ödülü (Fashion Icon Award): Peter Marino

• Pozitif Değişim Ödülü (Positive Change Award): Tory Burch (Kadın girişimciliğine ve sosyal sorumluluğa katkılarından dolayı)

• İnovasyon Ödülü (Innovation Award - Amazon Fashion): Gap Inc.

• Medya Ödülü (Eugenia Sheppard Onuruna): Eva Chen

• Kurucu Ödülü (Eleanor Lambert Anısına): Linda Fargo (Bergdorf Goodman Moda Direktörü)

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(Görseller Splashnews, Shutterstock'tan derlenmiştir.)

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