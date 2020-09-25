Kırışıklığa neden olan sebepler

Yaş aldıkça yüzünüzde belirginleşmeye başlayan kırışıklıklarınız olabilir. Cildinizin daha canlı ve sağlıklı bir ifadeye sahip olmasını engelleyen birtakım sebepler var. İşte onlardan bazıları:

1) Uykusuzluk

Bir gece dahi uykusuz kalırsanız veya sürekli olarak günde 5 saatten az uyursanız bu durum, su kaybına ve cilt bariyerinizin incelmesine neden olabilir. İyi dinlenme, gençleşmenin ve yeni hücrelerin büyümesinin anahtarıdır. Bu nedenle dinlenmeye önem verirseniz olduğunuzdan daha genç görünebilirsiniz.

2) Antioksidan eksikliği

Sağlıklı bir cilt için A, C, E vitaminleri ve potasyum hayati önem taşır. Daha çok sebze, özellikle havuç, kabak, domates ve yeşil yapraklı sebzeler yemek bu yönden fayda sağlayabilir. Menünüze zeytinyağı eklemek de iyi bir fikir olabilir.

3) Fazla kırmızı et tüketimi

Kırmızı et yiyen kadınların daha fazla kırışıklığa sahip olduğunu gösteren bir Hollanda çalışması var. Ancak daha az et yerseniz ve kızartmalar yerine çorba

tercih ederseniz bunu önlemek daha olası. Ayrıca öğünlerinize meyve eklemeyi unutmayın.

4) Sert kimyasallı sabunlarla yaplan uzun ve çok sıcak banyolar

Bu ürünler cildin pH'ını değiştirebilir, tahrişe ve kuruluğa neden olabilir. Bütün bunlar cilt bariyerini aşındırabilir ve erken yaşlanmaya neden olur. Daha doğal bir şey için sert sabunlardan kurtulmak iyi bir fikir olabilir.

5) Tek besin grubu kullanılarak yapılan diyetler

Bu diyetlerin amacı, biri hariç tüm türleri dışlamaktır. Bu, cildin kendini iyileştirme yeteneğini azaltıyor ve protein, yağ ve karbonhidrat dengesizliğine yol açıyor. Bir araştırmaya göre, karbonhidratlar kadınlar için en önemli besin grubuyken erkeklerin genç görünmek için yeterince protein yemesi gerekiyor.

6) Protein eksikliği

Kalori alımını kısıtlar ve bununla birlikte daha az protein tüketirseniz cildinizin elastikiyetini kaybedebilir ve bu durum daha fazla kırışıklığa yol açabilir. Ayrıca cildin iyileşmesini ve kendini yeniden inşa etmesini engeller.