Kelimelerin etimolojik kökenleri

Normalde birbirinden farklı olan bu kelimeler aslında aynı kökenden geliyorlar...

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    Kolonya - Köln

    Kolonya günümüze en yakın haliyle ilk Almanya’da pazarlanmaya başlanmış ve Fransız bir parfümcü ‘Köln suyu’ anlamına gelen ‘Eau de Cologne’ demiştir. Fransızca’da Köln şehrine Cologne denir. Dilimize de kolonya olarak geçmiştir.

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    Müsvedde - Siyah

    Karalama anlamına gelen bu kelime Arapça’da musawwada (karalanmış şey, taslak) anlamına gelen kelimeden türemiştir. Sözcüğün kökü ‘svd’ de esved kelimesini türetmiştir. Esved kelimesinin anlamı siyahtır.

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    Gömlek - Gönül

    Eski Türkçe’de könül, könlek (göğüs) anlamına gelen kelimeden türemiştir. 'Göğüs üzerine giyilen' anlamına gelir. Ayrıca gönül kelimesi de könül (göğüs) kelimesinden türemiştir.

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