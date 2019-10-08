Normalde birbirinden farklı olan bu kelimeler aslında aynı kökenden geliyorlar...
07 Ekim 2019 Pazartesi
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Kolonya - Köln
Kolonya günümüze en yakın haliyle ilk Almanya’da pazarlanmaya başlanmış ve Fransız bir parfümcü ‘Köln suyu’ anlamına gelen ‘Eau de Cologne’ demiştir. Fransızca’da Köln şehrine Cologne denir. Dilimize de kolonya olarak geçmiştir.
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Müsvedde - Siyah
Karalama anlamına gelen bu kelime Arapça’da musawwada (karalanmış şey, taslak) anlamına gelen kelimeden türemiştir. Sözcüğün kökü ‘svd’ de esved kelimesini türetmiştir. Esved kelimesinin anlamı siyahtır.
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Gömlek - Gönül
Eski Türkçe’de könül, könlek (göğüs) anlamına gelen kelimeden türemiştir. 'Göğüs üzerine giyilen' anlamına gelir. Ayrıca gönül kelimesi de könül (göğüs) kelimesinden türemiştir.
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Sancak - Sancı
Eski Türkçe’de sanç- saplamak, (sivri bir şey) sokmak fiilinden türemiştir. Sancı kelimesi de bu kökenden gelmektedir, 'sivri ağrı' gibi bir anlam taşır.
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Tavşan - Davranmak
Eski Türkçe’de tavışmak (seğirtmek, koşturmak) anlamına gelen kelimeden türemiştir. Aynı zamanda davranmak da tavışmak, tavranmak (seğirtmek, hamle etmek) kelimesinden türemiştir.
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Dudak - Tutmak
Eski Türkçe’de tut- fiilinden gelen tutak (gaga) kelimesinden türemiştir. Tutmak kelimesi de yine bu tut- fiilinden türemiştir.
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Yaprak - Yorgan
Eski Türkçe’de örtmek anlamına gelen yapurmak kelimesinden türemiştir. Yorgan kelimesinin de bu kökenden geldiği düşünülmektedir. Yapurak yaprağa, yapurgan da yorgana dönüşmüştür.
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Kalabalık - Galip
Arapça’da galaba (sayıca çok veya üstün olmak, çokluk) anlamına gelen kelimeden türemiştir. Galaba kelimesi de galebeden gelmektedir. Galebe üstün olma, yenme anlamına gelir ve galip kelimesi de buradan gelmektedir.
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