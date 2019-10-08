Kolonya - Köln

Kolonya günümüze en yakın haliyle ilk Almanya’da pazarlanmaya başlanmış ve Fransız bir parfümcü ‘Köln suyu’ anlamına gelen ‘Eau de Cologne’ demiştir. Fransızca’da Köln şehrine Cologne denir. Dilimize de kolonya olarak geçmiştir.