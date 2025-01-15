Kate Middleton: "İyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum”

Galler Prensesi Kate Middleton, yeni bir açıklama yaparak kanserin gerilediğini duyurdu.

Kate Middleton: "İyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum”
Yaşam
Giriş: 15 Ocak 2025 11:00
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Galler Prensesi Kate Middleton, eylül ayında sona eren tedavisi ile kanserden kurtulduğunu açıkladı. Kate Middleton sosyal medyada yayınladığı bir mesajda 'rahatladığını' ve 'iyileşmeye odaklandığını' söyledi. Prenses, ‘C’ olarak imzaladığı paylaşımda: “Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi, yeni bir normale alışmak zaman alır. Bununla birlikte, önümde tatmin edici bir yıl olmasını dört gözle bekliyorum” açıklamasında buludu.


Londra'nın batısındaki Royal Marsden Hastanesi'ni ziyaret eden Middleton, personele teşekkür etti ve kanser hastalarıyla 'zorlu' tedavi konusunda empati kurdu ancak onlara 'tünelin sonunda ışık' olduğu konusunda güvence verdi.


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'Bu gerçekten zor'

Prenses, Salı sabahı Royal Marsden'deki kanser hastalarıyla, tedavisinin sona ermesinden bu yana en önemli solo kraliyet nişanında, kendi deneyimlerinden bahsetti. Middleton kemoterapi gören bir kadına şunları söyledi: “Bu gerçekten zor... Büyük bir şok... Herkes bana 'lütfen pozitif düşünmeye devam et, bu büyük bir fark yaratıyor."


Hastaneye bu sefer ziyaretçi olarak gelen prenses, hastalığın uzun vadeli etkilerini hala nasıl hissettiğini anlattı. “Tedavinin bittiğini ve normale dönebileceğinizi düşünüyorsunuz ama bu hala gerçek bir zorluk. Kelimeler tamamen kayboluyor. Ve bir hasta olarak bunu anlamak - evet, tedaviyle ilgili yan etkiler var ama aslında daha uzun vadeli yan etkiler var. Bazen dışarıdan hepimiz tedavinin bittiğini ve her şeye geri döndüğünüzü düşünüyoruz. Ama normale dönmek çok zor. Ancak önümüzdeki yıl için sabırsızlanıyorum. Beklenecek çok şey var. Sürekli desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadesini kullandı.


Geçen yıl ocak ayında karnından geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre halkın karşısına çıkmayan ve hakkında pek çok spekülasyon ortaya atılan Prenses Kate, mart ayında yaptığı videolu açıklamayla kansere yakalandığını duyurmuştu. Daha sonra eylül ayında kemoterapisinin sona erdiğini belirten bir video yayınladı. Tedavisinin sona ermesinden bu yana, iyileşmesinin olumlu işaretleri olarak görülen Remembrance Sunday ve Westminster Abbey'deki Noel ilahisi konseri de dahil olmak üzere yavaş yavaş daha fazla kamu etkinliğine geri döndü. Prenses şimdi 2025'in ilk büyük nişanını yaptı - tedavi gördüğü hastaneye geri döndü ve kanser tedavisi ve araştırmasında uzmanlaşmış Royal Marsden'de kendisine yardım edenleri görmeye gitti.


* Haberin fotoğrafı Shutterstock tarafından servis edilmiştir.



Kaynak: Sean Coughlan. "Kate reveals she is in remission from cancer". Şuradan alındı: https://www.bbc.com/news/articles/cx2m8g2vp41o. (14.01.2025).


Düşes olmadan önce Kate Middleton

Düşes olmadan önce Kate Middleton...

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Cambridge Düşesi Catherine'nin asıl adı: Catherine Elizabeth "Kate" Middleton.
9 Ocak 1982 yılında, Reading, Berkshire'de doğdu.
Kate Middleton'un babası Michael Francis Middleton eski bir havayolu yetkilisi ve harekât memuru, annesi Carole Elizabeth Goldsmith Middleton ise eski bir havayolu hostesidir.
Middleton'ın Philippa Pippa Charlotte ve James William adında iki kardeşi var.
Kate Middleton, Prens William ile 20 Ekim 2010 tarihinde Kenya'da nişanlandı.
16 Kasım 2010 günü nişanlandıkları kamuoyuna duyuruldu.
Kate Middleton ile Prens William'ın düğünü 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de gerçekleşti.
Kate Middleton, Alexander McQueen'den Sarah Burton tasarımı bir gelinlik tercih etti.
Çiftin ilk çocukları bir erkek oldu ve 22 Temmuz 2013'te dünyaya geldi.
Düşes Kate'in eski hali
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton


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