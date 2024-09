Prenses Kate Middleton'ın kanser tedavisi ne durumda?

Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapi sürecinin tamamlandığını açıkladığı bir video paylaştı. Kensington Palace X (Twitter) hesabında paylaşılan videoda bu yılın "inanılmaz derecede zor" olduğunu ifade eden prenses, duygularını samimiyetle paylaşığı mesajında "bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebiliyor" dedi. Prenses, kemoterapi sürecini tamamlamanın verdiği rahatlamadan da bahsetti.

Prenses Kate, Mart ayında kanser tedavisi gördüğünü ve bu yılın büyük bölümünde kamuoyundan uzak kalacağını açıklamıştı. Bu yıl, Kasım ayındaki anma etkinlikleri ve yıllık Noel şarkısı konserini de içerebilecek birkaç etkinlik gerçekleştirecek.

Kensington Palace hesabından paylaşılan video aracılığıyla kemoterapinin bittiğini açıklayan Kate Middleton, şimdi kansersiz bir yaşam tarzı sürdürmeye odaklanacak.

Bill Warr tarafından filme alınan bir aile buluşmasında Prens William, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte görülen Prenses Kate, videoyla birlikte yayınladığı mesajında şöyle ifade etti:

"Yaz sonuna yaklaşırken, kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam.

Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz zordu. Bildiğiniz hayat bir anda değişebilir ve fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda yol bulmanın bir yolunu bulmak zorunda kaldık.

Kanser yolculuğu herkes için, özellikle de size en yakın olanlar için karmaşık, korkutucu ve öngörülemezdir.

Alçakgönüllülükle, daha önce hiç düşünmediğiniz bir şekilde kendi zaaflarınızla yüzleşirsiniz ve bununla birlikte her şeye karşı yeni bir bakış açısı kazanırsınız.

Bu zaman, her şeyden önce William ve bana, çoğumuzun sıklıkla hafife aldığı, hayatın basit ama önemli şeyleri için düşünmeyi ve minnettar olmayı hatırlattı. Basitçe sevmek ve sevilmek.

Kanserden uzak kalmak için elimden geleni yapmak artık odak noktam. Kemoterapiyi bitirmiş olsam da iyileşme ve tam iyileşme yolum uzun ve her günü geldiği gibi yaşamaya devam etmeliyim.

Ancak önümüzdeki aylarda mümkün olduğunda işe geri dönmeyi ve birkaç kamuoyu etkinliğine daha katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Daha önce yaşananlara rağmen iyileşmenin bu yeni aşamasına yenilenmiş bir umut ve hayata dair takdir duygusuyla giriyorum.

William ve ben aldığımız destek için çok minnettarız ve bu zamanda bize yardım eden herkesten büyük güç aldık. Herkesin nezaketi, empatisi ve şefkati gerçekten alçakgönüllülük vericiydi.

Kendi kanser yolculuğuna devam eden herkese; yanınızdayım, yan yana, el ele. Karanlıktan ışık çıkabilir, o yüzden o ışığın parlak bir şekilde parlamasına izin verin."

A message from Catherine, The Princess of Wales As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment. The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024

