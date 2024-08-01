Karsu Dönmez kimdir?

Bir süredir Mike Schrama ile birlikte olan Karsu, geçtiğimiz gün dünyaevine girdi. İşte Karsu ile Mike Schrama'nın düğününden kareler...

Yaşam
Giriş: 01 Ağustos 2024 01:06
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  • Uzun bir süredir birlikte olan müzisyen Karsu Dönmez ile Mike Schrama geçtiğimiz gün hayatlarını sade bir tören ile birleştirdi.

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  • Dönmez, mutlu haberlerini düğünden karelerle ve şu cümleler ile duyurdu: "En iyi arkadaşımla ve hayatımın aşkıyla evlendim! Düğünün planlanması neredeyse iki yıl sürdü. Konser ve iş arasında her şeyi kendimiz planlayıp tasarlayalım dedik! Yaratıcı süreç çok eğlenceliydi. Ancak gün yaklaştıkça hava durumu gök gürültülü ve yağmur bekleniyor. Hayırlısıyla düğüne günler kala güneş bizim için parlamaya başladı Aşkımızı kutlamak için tüm arkadaşlarımızın ve ailemizin bize katılması bize çok şanslı hissettirdi. Hatay, Türkiye'den gelen tüm aileye özel teşekkür ederiz!"

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  • Karsu Dönmez kimdir?

    Karsu Dönmez, 19 Nisan 1990 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Hatay'ın Karsu köyünden göç eden ailenin iki kızlarından biri olarak hayata geldi.

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  • Karsu, müzik hayatına 16 yaşındayken babasının sahibi olduğu restoranda müşterilerine piyano çalarak başladı.

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  • Concertgebouw'dan North Sea Jazz Festival'a ve New York Carnegie Hall'a kadar önemli sahnelerde yer aldı.

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  • Karsu ilk kez 2012 yılında Güneri Civaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda programında Türk televizyonlarında yer aldı ve bu program sayesinde farklı bir kitleye ulaştı.

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  • Karsu, İstanbul Zorlu Center PSM, Ankara Caz Festivali, Alanya Caz Festivali ve Akbank Caz Festivali gibi organizasyonlarda birçok konser verdi. 2014-2015 yılları arasında From New York to Istanbul adında bir dünya turnesine çıktı.

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  • İşte Karsu'nun Instagram'ından kareler...

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