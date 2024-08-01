Karsu Dönmez kimdir?

Dönmez, mutlu haberlerini düğünden karelerle ve şu cümleler ile duyurdu: "En iyi arkadaşımla ve hayatımın aşkıyla evlendim! Düğünün planlanması neredeyse iki yıl sürdü. Konser ve iş arasında her şeyi kendimiz planlayıp tasarlayalım dedik! Yaratıcı süreç çok eğlenceliydi. Ancak gün yaklaştıkça hava durumu gök gürültülü ve yağmur bekleniyor. Hayırlısıyla düğüne günler kala güneş bizim için parlamaya başladı Aşkımızı kutlamak için tüm arkadaşlarımızın ve ailemizin bize katılması bize çok şanslı hissettirdi. Hatay, Türkiye'den gelen tüm aileye özel teşekkür ederiz!"