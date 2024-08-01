Karsu Dönmez kimdir?

Uzun bir s\u00fcredir birlikte olan m\u00fczisyen Karsu D\u00f6nmez ile Mike Schrama ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn hayatlar\u0131n\u0131 sade bir t\u00f6ren ile birle\u015ftirdi.. D\u00f6nmez, mutlu haberlerini d\u00fc\u011f\u00fcnden karelerle ve \u015fu c\u00fcmleler ile duyurdu: "En iyi arkada\u015f\u0131mla ve hayat\u0131m\u0131n a\u015fk\u0131yla evlendim! D\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn planlanmas\u0131 neredeyse iki y\u0131l s\u00fcrd\u00fc. Konser ve i\u015f aras\u0131nda her \u015feyi kendimiz planlay\u0131p tasarlayal\u0131m dedik! Yarat\u0131c\u0131 s\u00fcre\u00e7 \u00e7ok e\u011flenceliydi. Ancak g\u00fcn yakla\u015ft\u0131k\u00e7a hava durumu g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc ve ya\u011fmur bekleniyor. Hay\u0131rl\u0131s\u0131yla d\u00fc\u011f\u00fcne g\u00fcnler kala g\u00fcne\u015f bizim i\u00e7in parlamaya ba\u015flad\u0131 A\u015fk\u0131m\u0131z\u0131 kutlamak i\u00e7in t\u00fcm arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ve ailemizin bize kat\u0131lmas\u0131 bize \u00e7ok \u015fansl\u0131 hissettirdi. Hatay, T\u00fcrkiye'den gelen t\u00fcm aileye \u00f6zel te\u015fekk\u00fcr ederiz!". Karsu D\u00f6nmez kimdir?\nKarsu D\u00f6nmez, 19 Nisan 1990 tarihinde Hollanda'n\u0131n Amsterdam \u015fehrinde Hatay'\u0131n Karsu k\u00f6y\u00fcnden g\u00f6\u00e7 eden ailenin iki k\u0131zlar\u0131ndan biri olarak hayata geldi.. Karsu, m\u00fczik hayat\u0131na 16 ya\u015f\u0131ndayken babas\u0131n\u0131n sahibi oldu\u011fu restoranda m\u00fc\u015fterilerine piyano \u00e7alarak ba\u015flad\u0131.. Concertgebouw'dan North Sea Jazz Festival'a ve New York Carnegie Hall'a kadar \u00f6nemli sahnelerde yer ald\u0131.. Karsu ilk kez 2012 y\u0131l\u0131nda G\u00fcneri Civao\u011flu'nun sundu\u011fu \u015eeffaf Oda program\u0131nda T\u00fcrk televizyonlar\u0131nda yer ald\u0131 ve bu program sayesinde farkl\u0131 bir kitleye ula\u015ft\u0131. . Karsu, \u0130stanbul Zorlu Center PSM, Ankara Caz Festivali, Alanya Caz Festivali ve Akbank Caz Festivali gibi organizasyonlarda bir\u00e7ok konser verdi. 2014-2015 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda From New York to Istanbul ad\u0131nda bir d\u00fcnya turnesine \u00e7\u0131kt\u0131.. \u0130\u015fte Karsu'nun Instagram'\u0131ndan kareler.... . . . . .
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