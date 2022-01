Çin Astrolojisinde Kaplan ne anlama gelmektedir?

Çin Astrolojisi 2000 yıl öncesine Qin Hanedanlığına kadar dayanmaktadır. Efsaneye göre Çin hükümdarı tüm hayvanları “Büyük Yarış” için hanedanlığa davet eder. Saraya ilk kim varırsa hükümdarın takdirini kazanacaktır. Kaplan yarışı kazanacağından emindir ancak yarışı fare ve öküzden sonra üçüncü sırada tamamlar. Bu sebeple Kaplan yılında doğanlar rekabeti seven insanlardır. Cesaretleri ve hırslarıyla tanınırlar. Hırslı oldukları gibi inanılmaz derecede cömerttirler ve başka insanlara yardım etme aşkıyla yanıp tutuşurlar. Kaplanlar kazanmak isterler ancak aynı zamanda adaletin peşinde koşmaktan da vazgeçmezler.

Kaplan yılında doğanlar kimlerdir?

Eğer 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 ya da 2010 yılında doğduysanız Kaplan yılında doğmuşsunuz demektir. Kaplan yılında doğan ünlüler arasında II. Elizabeth, Christopher Lloyd, Stevie Wonder, Martin Short, Jon Bon Jovi, Leonardo DiCaprico, Penelope Cruz, Jon Batiste, Lady Gaga ve Shawn Mendes yer almaktadır. Yetenekli bir ekiple karşı karşıyayız!

Kaplan yılının özellikleri nelerdir?

Fare yılı (2020) hayatta kalmakla, Öküz yılı (2021) kendimizi yeni bir gerçekliğe bağlamakla ilgiliydi. Kaplan yılı ise büyük değişiklikler yapmakla ilgili olacak. Bu yıl risk alacağımız ve yeni maceralara çıkacağımız bir yıl olacak. Kendimiz ve diğer insanlar için yeniden heveslenmeye başlayacağız. Herkes heyecanlı olacak ve cömertlik hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyede gözlemlenecek. Sosyal ilerleme kaydetmenin yeniden mümkün olduğunu hissedeceğiz.

Kaplan Yang ile yani maskülen ve aktif enerjiyle ilişkilendirilir. Kaplanlar kendi bildiklerini okurlar ve başkalarının onlara emir vermesinden nefret ederler. Bu sene olayların hızlı bir şekilde değişmesine hazır olun. Kariyer, aşk ve ev hayatında ani sorunlar yaşanabilir. Bazılarımız büyük sıçrayışlar yaparken bazılarımız yerle bir olabilir. İçgüdülerimize kulak vermek ve en çılgın hayallerimizin peşinden koşmak önemlidir ancak bu egomuzu kontrol altında tutmamız gerektiği anlamına da gelmektedir.

Hayvanlara ek olarak Çin Astrolojisi aynı zamanda 5 element döngüsüne sahiptir. Dolayısıyla bu yıl sadece Kaplan yılı değil, Su Kaplanı yılıdır. Su, duygularımızı diğer hiçbir elementte olmadığı kadar gün yüzüne çıkarır. Su Kaplanları aile odaklıdır ve harika insan ilişkilerine sahiptir. İnanılmaz derecede azimli ve atılgan olmalarına rağmen, hedefleri sadece kendileri için değil herkes için en iyi olanı yapmaktır. Sonuç olarak, bu yılın kariyer değiştirmekle, takım kurmakla ya da yaratıcı projelere geri dönmekle ilgili olduğu söylenebilir.

2022 Kaplanlar için en harika yıl mı olacak?

Kaplan yılında doğanlar bu yılın onlar için parlama yılı olduğunu düşünebilirler. Ne yazık ki tam tersini söylemek daha doğru olacaktır. Çin astrolojisinde geleneksel olarak kişinin kendi burcunun yılı kendisi için en şanssız yıl olarak nitelendirilir. Bununla beraber 2022, tüm burçlar için tutkularının peşinden koşmakla ilişkilendirilirken Kaplanlar da ya büyük oynamalı ya da hiç oynamamalıdır. Aldığınız büyük riskler karşısında ödüllendirilebilirsiniz sevgili Kaplanlar!

Bu yıl Kaplanlar için ideal olmasa da Atlar (her şeyden önce özgürlük diyenler), Domuzlar (pragmatik ancak keyfine düşkünler), ve Köpekler (inanılmaz derecede sadık olanlar) için harika geçecek! Maymunlar (harekete geçmek yerine düşünmeyi tercih edenler) ve Yılanlar (stratejik yaşayanlar) içinse bu yıl biraz zorlayıcı olabilir.

Kaplan yılında ne şans getirecek?

Çin astrolojisi her burç için uğurlu olan belirli sembolleri, yönleri ve renkleri izler. Bunlar o yıl doğanlar için geçerli olduğu gibi diğer burçlara da etki edebilir.

Kaplan yılı için ise;

Şanslı renkler: Mavi ve yeşil

Şanslı rakamlar: 1,3 ve 7

Şanslı çiçek: Erik çiçeği

Şanslı yön: Kuzey

Bu senenin mottosu: “Sadece bir kere yaşıyorsun!”

Çeviren: Dilara Koru

Referanslar:

Purewow. We’re entering the year of the tiger: Here’s what it means. Şuradan alınmıştır: https://www.purewow.com/wellness/year-of-the-tiger