'Kalpli Göl', pembe renge büründü

Dalyan k\u00f6y\u00fcnde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zaman\u0131nda i\u00e7 liman olarak kullan\u0131lan kalp \u015feklindeki g\u00f6l, d\u00fcnyadaki 8 pembe g\u00f6lden birisi olarak g\u00f6steriliyor. . Y\u0131l\u0131n sadece belli d\u00f6nemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yay\u0131lan foto\u011fraflar nedeniyle pop\u00fcler hale gelen g\u00f6l, ziyaret\u00e7ilerin u\u011frak noktas\u0131 oluyor. . S\u0131cakl\u0131k ve tuzlulu\u011fun artmas\u0131ndan dolay\u0131 'Dunaliella salina' adl\u0131 mikroskobik bitkisel canl\u0131n\u0131n fazla \u00fcremesinden kaynakl\u0131 ya\u015fanan pembe ve k\u0131rm\u0131z\u0131ya yak\u0131n tonlar, g\u00f6le farkl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm kazand\u0131r\u0131yor. . Bu y\u0131l ise may\u0131s ay\u0131n\u0131n sonlar\u0131nda pembe renge b\u00fcr\u00fcnen g\u00f6l, dronla havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. . * Haberin foto\u011fraflar\u0131 DHA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . .
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