Buzlu matcha popüler ve balkabağı baharatlı latte’ler mevsimsel olarak geri dönerken, kakao genellikle en güçlü süper gıdalardan biri olarak göz ardı ediliyor. Bunun büyük bir nedeni, çikolatanın endüstrileşmiş ve batılılaşmış olması, kakaonun (çikolatanın işlenmemiş, ham hali) ise tatlı, sütlü bir tatlıya dönüşerek kakaonun doğal faydalarını gölgede bırakmasıdır.

Ancak faydaları o kadar güçlü ki, bunun hakkında daha fazla konuşmamız gerekiyor. Ünlü bir çikolata markasının kurusucu María Cobar: "Kakao, gezegendeki besin açısından en zengin gıdadır. Kahve ya da çay aynı besin desteğini sağlamaz” açıklamasında bulundu. Peki, kakao nedir? Kakaonun faydaları nelerdir ve gerçekten kahvenin yerine geçmeye değer mi? İşte bilmeniz gereken her şey:

Kakao nedir?

Kakao, Amazon ormanlarına özgü Theobroma cacao bitkisinin meyvesidir. Bu ağaç, 30 - 60 arasında kakao çekirdeği (veya kakao tohumu) içeren kapsüller üretir ve bu çekirdekler çikolataya dönüşmeden önce işleme tabi tutulur. Kakao, çoğunlukla tropikal bölgelerde üretilir ve başlıca üreticiler Batı Afrika, Latin Amerika, Asya ve Karayipler’dir. Gıda olarak kökenleri antik Mesoamerika’ya kadar izlenebilse de, bazı teoriler, kakao’nun Amazon’un kuzey bölgelerinden geldiğini ve ticaret yoluyla Meksika’ya ulaştığını öne sürer. Bir gıda olarak kullanımı, Meksika’daki Olmec medeniyeti tarafından MÖ 1200 ile MÖ 400 yılları arasında kaydedilmiştir. Sağlık direktörü Lucrecia Perez Millan’a göre, antik medeniyetler kakaoyu saygı ile tüketmiş ve onu bir süper gıda olarak kabul etmiştir: “Kakao, Meksika medeniyetinin temel bir parçasıdır, ilk olarak Olmec’ler, Mayalar ve Nahualar tarafından yetiştirilmiştir.”

Tarihi olarak kakao, sadece enerji verici özellikleri nedeniyle değil, aynı zamanda ritüel ve günlük yaşamda derinlemesine yerleşmiş bir sembol olarak da değerliydi. Hem ilahi bağlantıyı hem de ekonomik önemi simgeliyordu. Yucatán Yarımadası’nda, kakao, Maya kabileleri arasında “Tanrıların Yiyeceği” olarak adlandırılır ve yerel gelenekte merkezi bir rol oynuyor. “Aşk içeceği” olarak da bilinen kakao, vücut ve genel sağlık için faydalı besinlerle doludur. Çoğu insan çikolatayı Avrupa’da ortaya çıkan tatlı ve kremalı şekerlemelerle ilişkilendirilmiştir. Kakao, şeker ve sütle karıştırılmış ve daha sonra Sanayi Devrimi sırasında çubuklar haline getirilmiştir. Kakao, ham ve saf formunda farklı bir deneyim sunar. Zengin, acı ve topraklı bir tada sahiptir. Pasta, toz veya çubuk formunda mevcut olan kakao, içecek ve yiyeceklere eklenerek tat ve sağlık faydaları sağlar.

Kakaonun faydaları nelerdir?

Ruh halinizi iyileştirebilir

Kakao, endorfin, serotonin ve dopamin salınımını teşvik eden, ruh halini yükselten etkiler yaratan theobromin adlı doğal bir bileşik içerir. Kakao, biraz kafein içerse de, yüksek magnezyum seviyeleri vücutta sakinleştirici bir etki yapar. Kahve veya çayın yol açabileceği titremeler veya enerji düşüşlerinin aksine, kakao, istenmeyen yan etkiler olmadan daha nazik ve sürdürülebilir bir enerji artışı sunar. Kakao, besin ve antioksidanlar açısından son derece zengindir.

Kakao, vücutta birçok işlevi destekleyen magnezyum, kalsiyum, çinko, bakır ve selenyum gibi temel besin maddeleri açısından en yüksek doğal kaynaklardan biridir, bu nedenle süper gıda olarak kabul edilir. Ayrıca antioksidanlarla doludur. Özellikle flavonoidler ve kateşinler gibi bileşiklerle zengin olan kakao, oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olabilir. Bu antioksidanlar, kalp ve cilt sağlığından bağışıklık sistemine kadar her şeyi destekler. Yapılan bir araştırmaya göre, kakao içindeki antioksidanların kan basıncını iyileştirebileceğini, dolaşımı artırabileceğini ve iltihaplanmayı azaltabileceğini öne sürmektedir.

Duygusal iyilik hali ve spiritüel gelişim üzerinde etkisi olabilir

Batı modern araştırmaları tarafından desteklenen fiziksel faydalarının ötesinde, kakao, duygusal ve spiritüel faydalar için dünya çapında binlerce yıl boyunca kullanılmıştır. Genellikle geleneksel olarak, kendiniz ve başkaları ile daha derin bir bağ kurmayı kolaylaştıran kalp açıcı bir içecek olarak kullanılmıştır. Kakao ile kalp arasındaki bu bağın geleneksel olarak nereden geldiğine dair birçok olasılık ve gelenek olsa da, Ayurveda'ya göre kakaonun, kalp çakranızı açtığına inanılır.

Ve manifestasyon (gerçekleştirme) hayranları için iyi haber. Cobar: “Kakao, gününüze iyi niyetler belirlemek için güzel bir alternatiftir. Örneğin; zor bir konuşma, iş görüşmesi veya ilk randevu gibi bir duruma hazırlık yapmanın sanatı olan manifestasyon için mükemmel bir dosttur” açıklamasında bulundu. Meditasyonla birleştiğinde, sabahları kakao hazırlamak zenginleştirici bir farkındalık pratiği olabilir. Bu ritüel, odaklanmaya yardımcı olur ve yaklaşan gün için olumlu niyetler belirlemeyi sağlar, size netlik sunar ve kendinizle daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olur.

Kakao törenleri nedir?

Kakaonun manevi veya duygusal faydalar için törenlerde kullanımı Batı'da popülerlik kazanmıştır. Bir kakao töreni sırasında, kakao, kolaylaştırıcı tarafından hazırlanan bir içecek olarak tüketilir. Kakao, ocakta suyla eritilir ve bazen iyileştirici özelliklere sahip ek baharatlar veya bitkisel katkılarla karıştırılır. Her katılımcıya, hazırlanan seramonik kakao karışımından bir fincan servis edilir ve bu süreç, genellikle müzik, ilahi söyleme veya rehberli meditasyonla desteklenen bir meditasyon ortamında gerçekleşir.

Kakao töreni kadim geleneklere dayanan kutsal bir ritüeldir, burada kakao, kalbi açmak ve kendinle derin bir bağ kurmak için bir bitki ilacı olarak kullanılır. Bu ritüel, duygusal tıkanıklıkları serbest bırakmak, içsel benlikle bağ kurmak ve öz sevgi ve merhamet geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bir kakao töreni sonrası hissedilen duygu, sanki içsel huzura gerçekten kavuşmuşsunuz gibi bir hafiflik ve mutluluktur. Kakao töreninin diğer faydaları arasında stresin azalması, mindfulness pratiği yapılması ve topluluk duygusu ile bağ kurulması yer alır.

Kadim medeniyetler tarafından değer verilen bu büyülü içecek, modern hayatta dengeyi yeniden keşfetmenin anahtarı olabilir. Ve bir kakao töreninin faydalarını deneyimlemek için resmi ve ayrıntılı bir kurulum yapmanıza gerek yoktur; ritüel, daha kişisel ve samimi bir deneyim için küçük ölçekte de uyarlanabilir. Kendi başınıza her sabah yapabileceğiniz basit bir uygulama olabilir. Kakao bardağınızı hazırlayıp bir niyet belirlemek ya da dilek tutmak kadar basit olabilir, sonra gününüze devam edebilirsiniz.

Kakao satın alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Kakao satın alırken, genellikle sıcak çikolata yapmak için kullanılan mağaza tipi kakao tozu ile karıştırmamaya dikkat etmelisiniz. Kakao tozu, genellikle asiditesini ve acılığını azaltmak için kimyasal bir çözümle işlenir ve genellikle eklenmiş şekerler içerir ve çok daha düşük antioksidan seviyelerine sahiptir. Kakao ise, besinlerini koruyarak minimal şekilde işlenir.

Uzmanlar, kakao satın alırken ister toz ister bar formunda olsun, en az %60 - 80 kakao içeren, tercihen tek kökenli ve soya lesitini içermeyen bir kakao tercih edilmesini öneriyor. Bu, daha saf ve otantik bir deneyim elde etmek için önemlidir. Kakao kaynağını göz önünde bulundurmak, hem şeffaflık hem de lezzet açısından önemlidir. Kakao satın alırken mutlaka etiketini kontrol edin, kökenini ve içeriklerini inceleyin.

Kakao içeceği hazırlama ipuçları

Evde kakao hazırlamak için, kakao macunu, barı veya tozunu sıcak su ile eritin. Ayrıca, denemek için baharatlar ekleyebilirsiniz. Örneğin; kekik, tarçın veya eğer cesur hissediyorsanız biraz acı biber bile ekleyebilirsiniz. Kakao içeceğinizi bir latteye dönüştürebilir ve köpürmüş tercih ettiğiniz sütü ekleyebilirsiniz. Eğer acı tadını sevmezseniz, ham bal veya akçaağaç şurubu eklemeyi deneyin. Kakao içmenizin belirli bir kuralı yoktur; yeter ki bunu bir niyetle yapın.

Kakao, geleneksel olarak sakin bir gün başlangıcı için sabahları hazırlanıp keyifle içilir, ancak aynı zamanda öğleden sonra veya akşamları rahatlamak için besleyici ve huzurlu bir seçenek sunabilir. Kakao her gün tüketildiğinde genellikle güvenli kabul edilse de, ılımlı şekilde tüketildiğinde sağlık yararları sağladığı bilinir. Aşırı kakao tüketimi, yüksek kahve tüketimiyle benzer etkilere yol açabilir, bunlar arasında huzursuzluk, kaygı veya gastrointestinal yan etkiler yer alabilir.

Kakaoyu kullanmanın diğer yolları

Kakao, şekerlemeler veya sürülebilir ürünler olarak keyifle tüketilebileceği gibi, yemek pişirmede zengin ve lezzetli bir malzeme olarak da kullanılabilir. Millan, Meksika’da kakaonun, geleneksel yemeklerde kullanıldığını açıklıyor. Kakao, hamur işlerinde, smoothielerde, kahvaltı kaselerinde ve tatlılarda da eklenebilir. Kakaoyu dahil etmenin diğer yolları arasında badem veya hindistancevizi sütüyle sağlıklı bir sıcak çikolata yapmak, damak zevkinize göre tatlandırmak veya sabah yulaf ezmesine kakao karıştırmak yer alır. Kakao parçacıkları, yoğurdu, salataları veya enerji toplarını besleyici bir atıştırmalık olarak zenginleştirebilir.

Kaynak: Angelika Pokovba. “Everything You Need Know About Cacao, and Why You Should Start Drinking It”. Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/benefits-of-cacao/.