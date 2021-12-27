Kahraman köpeklerle insanların dostluğu

Lily

Pitbull cinsi köpeği Lilly ile yürürken tren yolundan geçiş yapan Christine Spain, rayların üzerinden geçerken düştü ve bilincini kaybetti. Yaklaşan trenin makinisti kadın ve köpeğini görse de durmak için çok geçti. Makinistin söylediğine göre Lilly, hareketsiz yatan sahibini rayların üzerinden çekmeye çalışıyordu. Tren ikilinin üzerinden geçtikten sonra durabildi. Christine Spain yara almadan kurtulmuştu. Sahibini bırakmayan Lilly ise darbeyi almıştı ve sağ ön bacağı kesilmek zorunda kaldı. Lilly, acil serviste yaralı halde beklerken de sahibini korumaya devam etti.