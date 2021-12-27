Kahraman köpeklerle insanların dostluğu

Özellikle köpeklerden bahsedildiğinde, neredeyse her gün yaşanan kahramanlık hikayeleri akla geliyor. Köpeklerle insanların dostluğunu hatırlatan 10 kahraman köpeği yakından tanımak ister misiniz?

Yaşam
27 Aralık 2021 Pazartesi

  • Abbie

    Ailenin sevimli köpeği Abbie, Benjamin bebeğin uykudaki nefes alışverişinde gelişen tuhaflığı fark etti ve hemen bebeğin annesine haber verdi. Bebeği boğulmaktan kurtaran Abbie, o günden beri bebeğin yanı başından ayrılmıyor.

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  • Akasha

    Pitbull cinsi köpek Akasha'nın hiç yavrusu olmadı ama annelik içgüdüsüne sahip olduğunu gösteren bir olay yaşandı. Bir gün, Akasha'nın sahibi küçük bir kedi yavrusunu kurtardı ve eve aldı. Aradan çok geçmeden, köpeğini yavru kediyi emzirirken buldu.

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  • Cooper

    Great Pyrenees-Labrador karışımı Cooper, şiddetli sel sularında sürüklenmeye başladı. Bir direğe tutunan otizmli bir çocuğu fark eden Cooper ona yardım etmeyi başardı. İkisi de daha sonra kurtarma botları tarafından alındı.

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  • Hunter

    Sevimli Husky kırması Hunter, barınaktan alındıktan 2 hafta sonra, onu sahiplenen ailenin hayatını kurtardı. Aile uyurken alt katta gerçekleşen gaz sızıntısını fark etti. Çılgınca havlayıp tek tek odalara girerek aile üyelerini uyandırdı.

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  • Lily

    Pitbull cinsi köpeği Lilly ile yürürken tren yolundan geçiş yapan Christine Spain, rayların üzerinden geçerken düştü ve bilincini kaybetti. Yaklaşan trenin makinisti kadın ve köpeğini görse de durmak için çok geçti. Makinistin söylediğine göre Lilly, hareketsiz yatan sahibini rayların üzerinden çekmeye çalışıyordu. Tren ikilinin üzerinden geçtikten sonra durabildi. Christine Spain yara almadan kurtulmuştu. Sahibini bırakmayan Lilly ise darbeyi almıştı ve sağ ön bacağı kesilmek zorunda kaldı. Lilly, acil serviste yaralı halde beklerken de sahibini korumaya devam etti.

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  • Peanut

    Peanut, ABD'deki Delta Hayvan Barınağı'na geldiğinde bacakları ve kaburgaları kırık halde bir köpek yavrusuydu. Sevgi dolu bir aile tarafından sahiplenilen köpek, mahallede tacize uğramış olan 3 yaşındaki bir kız çocuğunu fark etti ve sahiplerine haber vererek kızın bulunmasını sağladı.

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  • Molly

    Gözleri tamamen kör olan Molly, evde başlayan yangını fark ettikten sonra bir an bile tereddüt etmedi. Evde yaşayan yedi insan, iki köpek ve dört kediyi tek tek uyandırdı ve yangından kaçmalarını sağladı.

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  • "Karabaş" Blacky

    2020 Noel Arifesi sabahı saat 11 civarında, Junrell Fuentes Revilla motosikletini bir çöp sahasının yakınında sürerken civarda bulunan bir köpek havlayarak onu takip etti. Köpek ısrarla havlayarak Revilla'yı çalılıklara doğru götürdü. Onu getirdiği yerde, havluya sarılı terk edilmiş yeni doğmuş bir bebek vardı.

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  • Tod

    Çölleriyle bilinen bir bölge Arizona'da sahibiyle yürüyüşe çıkan Golden Retriever cinsi Todd, sahibi Paula Godwin'in karşısına çıkan zehirli çıngıraklı yılanın önüne atıldı. Sahibi tam yılanın üzerine fark etmeden basacakken Todd araya girdi ve sahibinin ısırılmak üzere olan bacağının üzerine atladı.

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  • Kurtarıcı anne

    İtfaiyeciler evde çıkan yangınla uğraşırken kurtarma görevinde olan biri daha vardı. Yavrularını güvenli bir yere, itfaiye arabasına taşıyan anne köpek...

    Köpek cinsleri ve özellikleri hakkında bilgiler bu haberimizde!

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