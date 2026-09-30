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Dünyanın en dar sokağı: İki kişinin yan yana geçmesi imkansız! Genişliği sadece 31 santimetre

Almanya'nın Reutlingen kentinde bulunan Spreuerhofstraße, Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en dar sokağı. En dar noktasında genişliği yalnızca 31 santimetre olan sokakta iki kişinin yan yana geçmesi mümkün değil.

Giriş: 30 Eylül 2026, Çarşamba 07:42
Güncelleme: 30 Eylül 2026, Çarşamba 07:44
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Dünyada bazı sokaklar geniş meydanları, tarihi binaları veya hareketli atmosferleriyle tanınırken, Almanya'daki bir sokak tam tersine daracık yapısıyla dikkat çekiyor. Reutlingen kentindeki Spreuerhofstraße, öylesine dar ki buradan geçerken adeta duvarların arasından sıyrılmak gerekiyor.

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DÜNYANIN EN DAR SOKAĞI SADECE 31 SANTİMETRE

Guinness World Records kayıtlarına göre Spreuerhofstraße, dünyanın en dar sokağı unvanını taşıyor. Sokağın en dar noktası 31 santimetre, en geniş noktası ise 50 santimetre olarak ölçülmüş durumda. Guinness kaydındaki ölçüm Şubat 2006'da gerçekleştirilmiş.

31 santimetrelik genişlik, burayı sıradan bir sokaktan oldukça farklı bir noktaya dönüştürüyor. En dar bölümde iki kişinin yan yana geçmesi mümkün değil; geçit, tek kişinin ilerleyebileceği kadar dar bir yapıya sahip.

 

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1726 YILINDAKİ BÜYÜK YANGININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

Spreuerhofstraße'nin hikayesi de en az kendisi kadar ilginç. Reutlingen'in turizm kaynaklarına göre kentte 1726 yılında meydana gelen büyük yangının ardından eski şehir yeniden inşa edildi. Bu dönemde binaların arasında çok sayıda küçük geçiş alanı oluşturuldu ve Spreuerhofstraße de bu tarihi dokunun bir parçası oldu.

Bugün ise bu küçücük geçit, Reutlingen'in en dikkat çekici turistik noktalarından biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Reutlingen'in resmi turizm rehberinde de Spreuerhofstraße, "Dünyanın En Dar Sokağı" olarak tanıtılıyor ve 31 santimetrelik genişliği özellikle vurgulanıyor.

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İKİ KİŞİNİN YAN YANA GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Sokağın en dar bölümü yalnızca 31 santimetre olduğu için burada iki kişinin yan yana geçmesi mümkün değil. Zaten Spreuerhofstraße'yi ilginç kılan da tam olarak bu sıra dışı ölçüsü.

Reutlingen'in resmi turizm sitesinde sokak, ziyaretçilerin tarihle iç içe bir deneyim yaşayabileceği sıra dışı bir nokta olarak tanımlanıyor. Kentin turizm rehberinde de Guinness Dünya Rekorları'na 2006 yılında kaydedildiği belirtiliyor.

 

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DÜNYANIN EN DAR SOKAĞI NEREDE?

Spreuerhofstraße, Almanya'nın Reutlingen kentinde bulunuyor. Guinness World Records tarafından dünyanın en dar sokağı olarak kaydedilen geçit, en dar noktasında 31 santimetre genişliğe sahip.

Yani dünyanın en dar sokağını görmek isteyenlerin yolu Almanya'nın güneybatısındaki Reutlingen'e düşüyor. Bir sokağın yalnızca 31 santimetre genişliğinde olabileceğini görmek ise burayı kentin en sıra dışı turistik duraklarından biri haline getiriyor.

Kaynak: Guinness World Records, Reutlingen Turizm

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