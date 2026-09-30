Dünyanın en dar sokağı: İki kişinin yan yana geçmesi imkansız! Genişliği sadece 31 santimetre

DÜNYANIN EN DAR SOKAĞI SADECE 31 SANTİMETRE

Guinness World Records kayıtlarına göre Spreuerhofstraße, dünyanın en dar sokağı unvanını taşıyor. Sokağın en dar noktası 31 santimetre, en geniş noktası ise 50 santimetre olarak ölçülmüş durumda. Guinness kaydındaki ölçüm Şubat 2006'da gerçekleştirilmiş.

31 santimetrelik genişlik, burayı sıradan bir sokaktan oldukça farklı bir noktaya dönüştürüyor. En dar bölümde iki kişinin yan yana geçmesi mümkün değil; geçit, tek kişinin ilerleyebileceği kadar dar bir yapıya sahip.