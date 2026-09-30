Bir zamanlar fakirlerin yemeğiydi: Şimdi kilosu servet değerinde!

BİR ZAMANLAR YOKSULLUĞUN SİMGESİYDİ

17. ve 18. yüzyıllarda Kuzey Amerika'nın New England kıyılarında ıstakoz oldukça boldu. Günümüzde özel bir lezzet olarak kabul edilen bu kabuklu deniz canlısı, o dönemde Avrupalı yerleşimciler tarafından yoksulların yiyeceği olarak görülüyordu.

Üstelik ıstakoz yalnızca sofralarda tüketilmiyordu. ABD'nin Maine eyaletine ait resmi tarih arşivine göre ıstakoz, 1800'lü yılların ortalarına kadar balık yemi ve tarımda gübre olarak da kullanılıyordu.

Smithsonian Enstitüsü ise ıstakozun geçmişte hizmetkarlara ve mahkumlara verilen yiyecekler arasında bulunduğunu aktarıyor.