Kafeinin cilt sağlığınız üzerindeki etkileri neler?

Kahve dostu insanlar, enerji alabilmek için kafein alımlarını sabırsızlıkla beklerler ve o olmadan kimi insanlar kendilerini halsiz bile hissedebilirler. Kimileri ise çay içmeyi daha fazla severler ve kafein alımlarını böyle tamamlarlar. Ne olursa olsun iki kafein alımının da cildinize birtakım etkileri olduğu açık.

Kafein cildi nasıl etkiler?

Ölçülü alındığında kafein aslında iyi bir şeydir ve yapılan çalışmalar; kafein alımının mutluluğu, enerjiyi, uyanıklığı ve sosyalliği artırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ancak dört veya beş fincan çay veya kahveyi aştığınızda sinirlilik, migren ve huzursuzluk gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz. Kafein aynı zamanda vücudunuzda uykuya dalmanıza yardımcı olan bileşenlere de müdahale ediyor olabilir.

Özellikle günün ilerleyen saatlerinde kafein tüketmek uyku sağlığınızı etkileyebilir. Kötü uyku kalitesi, yaşlanma belirtilerinin artmasına ve cildin çevresel stres faktörlerden kurtulma yeteneğinin azalmasına neden olabilir.

Kafein cildi kurutur mu?

Kafein, alkol ve sodyuma benzer şekilde kurutma özelliğine sahip. Kahve, çay veya alkolsüz içeceklerden kaynaklanan dehidrasyon ciltte kızarıklığa veya iltihaplanmalara neden olabilir. Ayrıca donuk bir ten rengine ve cilt kuruluğuna da neden olabilir, bu da erken yaşlarda ince çizgilere ve kırışıklıklara neden olabilir.

Aşırı kafein tüketimiyle göz çevresi çökmüş görünebilir ve ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi kusurlar daha belirgin hale gelebilir. Ek olarak, aşırı kafein tüketimi sıvı kaybına neden olabilir ve suda çözünebilen B vitamini gibi vücutta sağlıklı bir cilt için oldukça önemli olan önemli besin maddelerinin tükenmesine neden olabilir. Bu besinlerin eksikliği kırışıklıkların artmasına katkıda bulunabilir.

Kafein akneye neden olur mu?

Kahve sivilceye doğrudan neden olmasa da bazı çalışmalar var olan sivilceyi daha da kötüleştirebileceğini öne sürüyor. Kafein kendinizi uyanık ve uyanık hissetmenizi sağlar ancak aynı zamanda vücutta stres tepkisinin artmasına da yol açar. Kortizol gibi stres hormonları, yağ bezleriniz tarafından üretilen yağ miktarını artırabilir, bu da sivilcelere daha yatkın olabileceğiniz anlamına gelir.

Kahveden keyif alış şekliniz de cildiniz üzerinde etkili

Kafeinin yanı sıra kahvenizden nasıl keyif aldığınız da cildiniz üzerinde etkili olabilir. Bir fincan kahve veya çayın temel bileşenleri arasında, cildin sivilcelere daha yatkın hale gelmesine neden olan en önemli dört sivilce tetikleyicisinden ikisi olan süt ve şeker yer alır.

Süt ürünleri

Latte sevenler biraz üzülebilir fakat süt cildinizi etkiliyor olabilir. Çünkü süt sütünün özellikle ağız çevresinde ve çene hattı bölgesinde görülen sivilcelerde rol oynadığına dair araştırmalar var.

Şeker

Sade kahve içmediğiniz sürece kahvenizde şekere yer veriyorsunuz demektir. Bu durum cildinizi yakından ilgilendiriyor olabilir. Kan dolaşımı esnasındaki aşırı şeker, kan dolaşımındaki şeker seviyelerinin insülinimizin kaldırabileceği seviyenin üzerine çıkmasıyla meydana gelen doğal bir kimyasal reaksiyon olan glikasyona neden olabilir. Glikasyon, cildimizin kolajen ve elastin kısmını etkiler. Bu iki protein şekerlerle bağlandığında zayıflar ve cildin bu temel yapı taşları bozulduğunda yaşlanma belirtileri daha belirgin hale gelir; cilt daha kuru ve daha az elastik hale gelir. Bu da kırışıklıklara, sarkmaya ve donuk bir cilt görünümüne neden olur.

Kafeninin cilt üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için;

Günlük 2-3 fincandan fazla kahve ve çay tüketmemeye dikkat edin. Bunun yanında en sevdiğiniz kafeinli içeceği olabildiğince sağlıklı hale getirmek için:

Kahvenizi veya çayınızı sade ve en az katkı maddesiyle içmeyi deneyin.

Rafine şekerlerden ve tatlı şuruplardan uzak durun; bunun yerine stevia gibi doğal tatlandırıcıları düşünün.

İnek sütü yerine badem veya hindistan cevizi sütü gibi ürünleri tercih edin.

Uyku kalitenizi artırmak için öğleden sonra ve akşam kafeinden kaçının.

Kafeinsiz kahveyi tercih edin.

Genellikle kahveyle birlikte tüketilen hamur işleri ve çöreklerden vazgeçin.

