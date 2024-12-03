Son kullanma tarihi olmayan ürünler

Son kullanma tarihi belirtilmeyen ürünler, doğru şekilde saklandığında uzun süre kullanılabilir olsa da, güvenli ve etkili bir deneyim için ürünlerin görünümü, kokusu ve dokusundaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir.

Sağlık
Giriş: 03 Aralık 2024 11:24 Güncelleme: 03 Aralık 2024 11:25
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  • 1. Bal

    Bal en uzun ömürlü gıdalar arasında yer alır. Bal ağırlıklı olarak şekerdir; düşük su içeriği bakterilerin ve küflerin yaşamasını zorlaştırır. Kalın yapısı ve asidik pH değeri de mikrobiyal büyümeyi engeller. Bal doğru şekilde saklandığı ve kontamine olmadığı sürece süresiz olarak dayanır. Kristalleşmeyi önlemek için kabın kapağını sıkıca kapalı tutun, ancak zamanla balınız sertleşirse, kavanozu ılık su dolu bir kaseye koyup nazikçe karıştırarak erimesini sağlayabilirsiniz.

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  • 2 Pirinç

    Beyaz, yabani, yasemin veya basmati, pirinç yıllarca dayanabilir. Ancak, tanelerinizi toz, nem ve istenmeyen küçük böceklerin girmesini önlemek için sıkıca kapalı bir kapta sakladığınızdan emin olun. Yalnız bir istisna var. Kepeklerinde doğal yağlar bulunan esmer pirinç ve diğer tam tahıllı pirinçler, daha hızlı bozulur. Yine de, her iki tür de kuru ve serin bir yerde saklandıkları sürece raf ömrü açısından dayanıklıdır.

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  • 3. Granül kahve

    Kafein ihtiyacınız doruktayken (yani neredeyse her zaman), dolabınızdaki Maxwell House plastik kabının her zaman güvenilir bir seçenek olduğunu bilmek güzel. Hazır kahve, çok düşük bir nem içeriğine sahiptir, bu nedenle açılmamış kavanozlar veya paketler yıllarca dayanabilir.

    Taze kahve çekirdekleri ve öğütülmüş kahveye gelince, kuru kaldıkları sürece bozulmalar. Ancak ıslak hale geldiklerinde küf oluşabilir. Bununla birlikte, kahve zamanla oksijenle temas nedeniyle kalitesini kaybeder ve bu, lezzetini ve yoğunluğunu azaltır.

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  • 4. Beyaz sirke

    Sirke bir asit olduğundan, neredeyse sonsuz bir raf ömrüne sahiptir. Bu, beyaz, damıtılmış bir sirke şişesinin son damlasına kadar değişmeden kalacağı anlamına gelir. Bu harika bir şey, çünkü sirkemizi her salata sosunda, tarifte ve leke çözümünde kullanıyoruz. Ancak sirke hava ile temas ettiğinde teknik olarak bakteri üreyebilir. Eğer içinde bulanık tortu görürseniz, süzüp kullanılabilirsiniz. Hatta balsamik, elma sirkesi ve pirinç sirkesi yıllarca dayanır, ancak beyaz sirke kadar dayanıklı değildir.

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  • 5. Tuz

    Tuz ya da sodyum klorür, doğada bulunan bir mineraldir. Dolayısıyla, bu temel baharatın uzun süre taze kalması şaşırtıcı değildir. Ancak iyotlama işlemi, raf ömrünü yaklaşık beş yıla indirir, bu nedenle maksimum dayanıklılık için koşer ya da deniz tuzunu tercih edin.

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  • 6. Vanilya özü

    Tamamen saf, %100 vanilya özütü, alkol içeriği sayesinde neredeyse sonsuza kadar dayanır. Serin ve karanlık bir dolapta sakladığınız sürece sorun yaşamazsınız. Ancak zamanla aroması güçlenebilir ya da zayıflayabilir. Eğer kokusunda bir tuhaflık fark ederseniz, şişeyi değiştirmenin vakti gelmiştir.

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  • 7. Kuru baklagiller

    Kuru baklagiller, bol miktarda protein ve lif içerirler, uzun bir raf ömrüne sahiptirler ve konserve muadillerinin aksine düşük sodyum içerirler. Serin ve kuru bir yerde saklandıkları sürece bozulmazlar. İki ila üç yıl sonra besin değerlerini kaybetmeye başlarlar. Beş yıl sonra ise doğal vitaminlerinin çoğu tükenmiş olur. Ancak kiler böcekleri, küf ya da kötü bir koku fark etmediğiniz sürece fasulyeleriniz kullanıma uygundur.

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  • 8. Şeker

    Beyaz, kahverengi ve hatta pudra şekeri, bakteri üremesini desteklemediği için asla bozulmaz. Ancak zamanla kuruma eğiliminde olduğu için ara sıra yumuşatmanız gerekebilir. Şekeri nemden uzak tuttuğunuz sürece sonsuza kadar dayanır.

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  • 9. Kuru makarna

    Uzun süre dayanabilen bu temel ürün küflenme veya çürüme açısından bozulmaz. Kuru makarnalar aslında sonsuza kadar dayanır, ancak gerçekçi olmak gerekirse, satın alındıktan sonraki iki yıl içinde en taze tadı verir. Hemen hemen tüm kuru makarnaların üzerinde bir 'son kullanma' veya 'en iyi şu tarihe kadar kullanılır' ibaresi bulunur, ancak bu bir son kullanma tarihi değildir. Bu, üreticinin ürünün en iyi tazeliğini ne kadar süre koruyacağına dair tahminidir. Taze makarnaya gelince, nem ve yumurta içerdiği için kolay bozulur ve satın alındıktan sonraki iki gün içinde tüketilmelidir.

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  • 10. Mısır nişastası

    Serin, kuru bir yerde saklandığı ve kullanılmadığında iyi kapatıldığı sürece, mısır nişastası sonsuza kadar dayanır. Buradaki anahtar, nemi ve kiler böceklerini uzak tutmaktır. Bunu başarırsanız ve ekşi bir tat ya da garip bir renk fark etmezseniz, sorun yok. Daha da iyisi, mısır nişastası zamanla etkisini kaybetmez, bu yüzden son kullanma tarihinden çok sonra bile kullanılabilir.

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  • 11. Çay

    Kahve ve baharatlar gibi, dökme ve poşet çaylar tam olarak bozulmaz. Ancak zamanla tat ve kalite kaybına uğrarlar. Aklınızda tutmanız gereken bir kural: Dökme çay, poşet çaya göre yoğunluğunu daha uzun süre korur ve koyu çaylar, açık çaylara göre daha uzun süre taze kalır.

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  • 12. Akçaağaç şurubu

    Yapışkan yapısı sayesinde düşük su içeriğine sahip olan akçaağaç şurubu, açılmamış bir şişe halinde serin ve kuru bir yerde sonsuza kadar dayanabilir. Açıldıktan sonra buzdolabında daha uzun süre, dondurucuda ise sonsuza kadar saklanabilir; bu şekilde saklamak küf oluşumunu önler. Ancak, eğer küf görürseniz, yine de şurubu kurtarabilirsiniz. Şurubu ocakta hafifçe kaynatın, yüzeydeki küfü alın, kalanını temiz bir kaba dökün ve buzdolabında saklayın.

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  • 13. Acı sos

    Baharatlı sosları buzdolabında saklamak, raf ömrünü uzatacaktır. Ancak, içinde bulunan sirke ve tuz sayesinde, buzdolabı kapısında yer açmak istiyorsanız serin bir dolapta da saklayabilirsiniz. Öte yandan, eğer acı sosunuz fermente edilmişse, meyveyle yapılmış, yağ bazlı ya da sirke veya limon suyu ile stabilize edilmemişse, mikrobiyal büyümeyi önlemek için soğuk tutulmalıdır.

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  • 14. Soya sosu

    Soya sosu, şişesi açılmış olsa bile en az 3 yıl boyunca güvenle saklanabilir. Hava geçirmez bir kapta saklandığında raf ömrü çok daha uzun olabilir, ancak bu, soya sosunun türü, işlenme şekli, kalitesi ve saklama sıcaklığı gibi koşullara bağlıdır. Örneğin; yüksek kaliteli soya sosu yalnızca doğal fermantasyon yoluyla üretilebilir ve bu süreç genellikle birkaç aydan iki yıla kadar sürer. Yalnızca bu tür bir soya sosu üç yıldan daha uzun süre dayanabilir. Bu nedenle, fermantasyon sürecini hızlandırmak için kimyasal ekleyen bazı markalara karşı dikkatli olmalısınız.

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