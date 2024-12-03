Son kullanma tarihi olmayan ürünler

3. Granül kahve

Kafein ihtiyacınız doruktayken (yani neredeyse her zaman), dolabınızdaki Maxwell House plastik kabının her zaman güvenilir bir seçenek olduğunu bilmek güzel. Hazır kahve, çok düşük bir nem içeriğine sahiptir, bu nedenle açılmamış kavanozlar veya paketler yıllarca dayanabilir.

Taze kahve çekirdekleri ve öğütülmüş kahveye gelince, kuru kaldıkları sürece bozulmalar. Ancak ıslak hale geldiklerinde küf oluşabilir. Bununla birlikte, kahve zamanla oksijenle temas nedeniyle kalitesini kaybeder ve bu, lezzetini ve yoğunluğunu azaltır.