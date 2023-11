İyonize alkali suyun faydaları

Alkali su, normal içme suyuna göre biraz daha az asitlidir ve alkali mineraller içerir. Alkali suya dair birçok sağlıkla alakalı duyumumuz olabilir. Bu duyumlardan bazıları alkali suyun pH seviyenizi düzenlemeye, yaşlanma sürecininizi yavaşlatmaya ve kanser gibi kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Bunların ne kadarı doğru acaba?

Alkali su nedir?

Alkali sudaki "alkali" pH seviyesini ifade eder. pH düzeyi, bir maddenin ne kadar asidik veya alkali olduğunu 0 ile 14 arasında ölçen bir sayıdır. Örneğin, pH'ı 1 olan bir şey çok asidik, pH'ı 13 olan bir şey ise çok alkalin/bazik olacaktır. Alkali suyun içeriisndeki kalsiyum, potasyum, magnezyum veya demir gibi alkali mineraller ise suyun pH'ını belirler.

Alkali su ve normal su arasındaki farklar neler?

Alkali su, normal içme suyundan daha yüksek bir pH seviyesine sahiptir. Bu nedenle alkali suyun faydalı olduğunu savunanlar, vücudunuzdaki asidi nötralize edebileceğine inanıyorlar ancak bu herhangi bir araştırma tarafından henüz desteklenmiş değil.

Normal içme suyunun nötr pH'ı genellikle 7'dir. Alkali suyun pH'ı ise genellikle 8 veya 9'dur. Bununla birlikte, pH tek başına suya alkalilik kazandırmak için yeterli değildir.

Alkali su gerçekten vücuda iyi geliyor mu?

Pek çok sağlık uzmanı, alkali suya dair ortaya atılan sağlık iddialarının henüz desteklenebilecek nitelikte olmadığını ve bunun sebebinin de yeterli araştırmanın olmamasından kaynaklı olduğunu söylüyor.

Yine de alkali suyun sağlığınız için belirli şekillerde yararlı olabileceğini öne süren birkaç çalışma var:

Japonya'da 2018 yılında yapılan küçük bir araştırma, alkali elektrolize su içmenin 60 katılımcıda dışkılarını iyileştirdiğini öne sürüyor.

2016 yılında 100 kişiyi kapsayan bir araştırma, yoğun bir antrenmandan sonra normal suya kıyasla yüksek pH'lı su tükettikten sonra tam kan viskozitesinde önemli bir fark keşfetti. (Viskozite, kanın damarlarınızdan ne kadar verimli aktığının doğrudan ölçümüdür.)

2021'de yapılan bir araştırma, osteoporozlu menopoz sonrası kadınlarda kemik yoğunluğunun iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Tüm bunlarda olduğu gibi asıl öne sürülen aşağıdaki iddiaları hakkında da yeterli çalışmanın yapılması oldukça önemli olacak:

Yaşlanma etkilerini geciktirme

Kolon temizliği

Bağışıklık sistemini destekleme

Detoksifikasyon

Cildi nemlendirme

Kilo verme

Kansere yakalanma riskini azaltma

Peki alkali suyun zararları neler?

Alkali içme suyu genel olarak güvenli kabul ediliyor. Şu anda olumsuz yan etkileri gösteren hiçbir kanıt bulunuyor. Alkali suyun pH'ı normal sudan farklı olsa da vücudunuz midenin pH seviyelerini düzenlemek için hidroklorik asit üretmeye devam etmek gibi fizyolojik değişiklikler yapacaktır.

İyonlaştırıcı bağlanarak evde üretilmeye çalışılan iyolize alkali suların zaman içerisinde düzenli olarak içildiğinde hiperkalemi gelişme olasılığının ve besin emilimini engelleme olasılığının ortaya çıkabileceğini söyleyen bilim insanları var. Bunun dışında mukoza zarınıza zarar verebileceğini ve fazla susamanıza yol açabileceğini söyleyen uzmanlar da bulunduğundan doğal olarak tüketilmesinde fayda var.

Bunun dışında böbrek hastalığı geçirmiş ve halihazırda böbrek hastalığı olan kişiler bakımından dikkatli olunmalıdır.

Referans: Alissa Palladino & Rena Goldman. "What Is Alkaline Water, and What Are the Benefits?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/food-nutrition/alkaline-water-benefits-risks. (16 Mayıs 2023).