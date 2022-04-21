İstanbul'daki kütüphaneler ve adresleri

Kütüphane mi? Evet! Ders çalışmak için motive edici sözlere değil, kütüphane ortamına ihtiyacınız olabilir. 23 Nisan’ı da içine alan hafta, Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler haftası olarak kutlanıyor. Biz de İstanbul'da hangi kütüphaneler var? sorusu için 10 eşsiz kütüphaneyi derledik.

Yaşam
21 Nisan 2022 Perşembe

  • Kütüphane Troleybüs

    İBB Kütüphane Troleybüs, 1 Mart 2022'de resmi açılışını yaptı. İnşasına 1910 yılında başlanan İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi; 1912 yılında atlı tramvayların ahırı ve ardından elektrikli tramvaylar ile troleybüslerin kuvvet merkezi olarak kullanılmıştı. 1984 yılında ise troleybüslerin İstanbul trafiğinden kaldırılmasıyla bu tarihi yapı, kapatılmış ve bu tarihten itibaren atıl bırakılmıştır. Kütüphane ve gençlik merkezi olarak tekrar hizmete sunuldu.

    Adres: Süleymaniye, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sokak No:4, Fatih/İstanbul

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  • Afife Batur Kütüphanesi, Müze Gazhane

    Yoğun çabasıyla Hasanpaşa Gazhanesi'nin Müze Gazhane'ye dönüştürülmesi sürecine destek veren akademisyen, mimar, mimarlık tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Afife Batur'a ithaf edilen kütüphane, Batur'un hatırasını yaşatmak adına disiplinler arası bir yaklaşımla söyleşilere de ev sahipliği yapıyor. 7/24 açık bir kütüphane olan Afife Batur Kütüphanesi, kent sakinlerinin gündelik hayatları içinde uğrak bir durak olmayı amaçlayan Müze Gazhane'nin içinde bulunuyor.

    Adres: Müze Gazhane, Hasanpaşa, İkbaliye Sk. No:39, 34722 Kadıköy/İstanbul

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  • İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi

    İstanbul'da 7/24 açık kütüphanelerden biri de İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi. Kütüphanenin ikinci katında tek kişilik çalışma olanağı sağlayan 21 adet karel bulunuyor. İsteyen bütün kullanıcıların yararlanabildiği bu kareller açık olarak düzenlenmiş ve tek kişilik. İTÜ mensuplarının grup çalışmaları için yararlanabileceği 3 kişilik grup odaları da bulunuyor.

    Adres: İTÜ Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak/İSTANBUL

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  • Atatürk Kitaplığı

    "İstanbul kütüphaneleri" dendiğinde ilk akla gelen mekanlardan biri olan Atatürk Kitaplığı, özel koleksiyonları açısından yerli ve yabancı araştırmacıların tercih ettiği bir kütüphane olarak nitelendiriliyor. İçinde 6 milyonu aşkın sayısal arşivin ve tüm kütüphanelerin kataloglarının bulunduğu web sayfası da araştırmacılar ve öğrenciler için zengin bir kaynak sağlıyor.

    Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6, Taksim, İstanbul

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  • Ayşe Hatun Çocuk Kütüphanesi

    Uzaktan eğitime erişim için gerekli teknolojik altyapıyı bünyesinde barındıran kütüphanede çocuklara yönelik hazırlanmış 5000 kitap bulunuyor. Üye olan okuyucular, İstanbul'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm kütüphanelerden ödünç kitap alma hakkına sahip oluyor ve üyelik ücretsiz.

    Adres: Karagümrük, Neyzenler Sk. No:16, 34091 Fatih/İstanbul

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  • Beyazıt Devlet Kütüphanesi

    1934 yılından itibaren Derleme Kanunu gereği Türkiye'de basılan her türlü kitap, dergi, gazete ve kitap dışı materyal burada toplanıyor. Böylece Beyazıt Devlet Kütüphanesi, derleme kütüphane olma özelliği de taşıyor. Kütüphanenin görme engelliler bölümü de bulunuyor. İlk milli kütüphane olmasının yanı sıra tam donanımlı ilk çocuk kütüphanesi, bir kütüphane bünyesinde ilk cilt atölyesi ve matbaanın kurulduğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 24 saat hizmet veren ilk kütüphane olma özelliği taşıyor.

    Aynı zamanda Bakanlık bünyesinde görme engelli bireyler için sesli kitap üretiminin başladığı ilk bina olan kütüphanenin binin üzerinde gönüllü okuyucusu bulunuyor.

    Adres: Adres: Beyazıt, Çadırcılar Cd. No:4, 34126 Fatih/İstanbul

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  • Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi

    Hem kütüphane hem de çalışma salonları 7/24 açık olan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, görme engelliler için de hizmet sunuyor. Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının dışında kütüphaneden yararlanmak isteyenler depozit ödeyerek kütüphaneden faydalanabiliyor.

    Adres: Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi 34342 Bebek İSTANBUL

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  • Kadın Eserleri Kütüphanesi

    "Kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri araştırmacılara derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için saklamak" amacıyla kurulan Kadın Eserleri Kütüphanesi, Aslı Davaz, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ-Yaraş, Jale Baysal ve Şirin Tekeli tarafından kuruldu. Türkiye'nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olarak, Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de kadınlara ait koleksiyonları ya da kadınlarla ilgili eserleri ve belgeleri barındırıyor.

    Adres: Fener Mahallesi, Mürsel Paşa Caddesi, No: 8, Fener Vapur İskelesi Karşısı (Tarihi Bina), Haliç-Fener, 34220, Fatih- İstanbul

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  • Nevmekan

    50.000 kitaplık bir kütüphane ile Nevmekan içerisinde yer alan kütüphane, Üsküdar sahilinde yer alıyor. Sergi salonunun yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerinin de yer aldığı mekânda kütüphane bölümü 08:00-23:00 saatleri arasında açık.

    Adres: Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Şemsi Paşa Cad. No:2 Üsküdar/İstanbul

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  • SALT Araştırma

    SALT Galata'nın orta avlusunda 650 metrekarelik bir alandan oluşan SALT Araştırma adlı mekân, bir ihtisas kütüphanesi olma özelliği taşıyor. Salı'dan Cumartesi'ye 11.00 ile 19.00 saatleri arasında kullanıcılara hizmet veren SALT Araştırma, SALT Araştırma'nın odaklandığı görsel pratikler, yapılı çevre, sosyal yaşam ve ekonomik tarih alanlarında araştırmalar yürüten yüksek lisans, doktora öğrencileri ve akademisyenler ile bir kuruma mensup olmaksızın bu alanlarda çalışan bağımsız araştırmacıların kullanımına açık.

    Adres: SALT Galata, Bankalar Caddesi, No: 11 Karaköy 34421 İstanbul

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