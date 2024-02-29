İstanbul'da sisli sabah

Avrupa ve Anadolu'yu birbirine ba\u011flayan ve \u0130stanbullular aras\u0131nda "3. k\u00f6pr\u00fc" olarak an\u0131lan Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc sise b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. (\u0130HA). Adeta bir bulut denizi i\u00e7inde gibi g\u00f6r\u00fcnen Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc b\u00fcy\u00fcleyici bir manzara ortaya koydu. . \u0130ki k\u0131tay\u0131 karayoluyla kaplayan k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn neredeyse tamam\u0131 sis ile kapland\u0131. . 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc de sise b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. . Sisin etkili oldu\u011fu sabah\u0131n erken saatlerinde baz\u0131 vapur seferleri iptal edildi.. \u0130stanbul'un sembol yap\u0131lar\u0131ndan biri olan K\u0131z Kulesi de sisli g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sergiledi. (\u0130HA).
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