Evinizdeki dağınıklıktan tek hamlede kurtulun

Evinizi tek kalemde temizlemeniz için bir rehber

Tüm dağınıklıktan bir hamlede kurtulabilirsiniz. Nasıl mı?

Japon temizlik danışmanı Marie Kondo, 30’dan fazla ülkede yayınlanan çok satan kitabı "The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing" sayesinde dünyaca ünlü bir yazar. Marie Kondo, eşyaları günlük olarak organize etmeye çalışmaktansa, büyük bir temizliğin daha iyi olduğunu düşünüyor.

Peki, siz de yaratıcı hayatınızdaki düzeni geri kazanmaya kararlı mısınız? En azından denemeye? Kondo’dan bir şeyler öğrenebileceğimiz kesin.

Adım 1. Gereksiz şeylerden kurtulmak

Tüm dağınıklıktan bir hamlede kurtulun

Artık işlevsel olmayan eşyalarla yolları ayırmak daha kolaydır genelde (örneğin; kırıksa ya da çok eskiyse). Öte yandan, ihtiyacımız olmayan ama atmak için de herhangi bir sebep bulamadığımız birçok şey var. Marie Kondo, “bir senedir kullanmadığınız şeyler” ya da “bir kutuya koyup daha sonra düşünmeye bırakmak” gibi atma metotlarının işe yaramadığını düşünüyor. Neyin saklanacağına ve neyin atılacağına karar vermenin en iyi yolu, objeyi bir elinizle tutmak ve kendinize şu soruyu sormaktır: “Bu, bana keyif veriyor mu?” Veriyorsa eğer, saklayın. Vermiyorsa, bırakın gitsin.

Kategori sistemi

Odadan-odaya yaklaşımını benimsemektense (“bugün mutfağı halledeceğim, yarın da salonu” gibi), kategori sistemi (“bugün kıyafetleri hallederim, yarın da kitapları” gibi) kullanın. Neyi saklayıp neyi atacağınıza karar vermeden önce, aynı kategorideki eşyaları bir araya toplayın. Her şeyi bir yerde toplamak çok önemli; çünkü böylelikle tam olarak ne kadar eşyaya sahip olduğunuzu görebilirsiniz.

Temizlik işlemine, kurtulması kolay eşyalardan başlayın: Kıyafetler, kitaplar, evraklar, CDler, makyaj malzemeleri, aksesuarlar, ev eşyaları, yazı gereçleri vs. “Duygusal” objelerle ve hatırlanmaya değer hediyelerle en son ilgilenmelisiniz.

Akrabalarınızın müdahale etmelerine izin vermeyin

Marie Kondo, ebeveynlerinize ya da diğer aile üyelerinize atmak üzere olduğunuz şeyleri göstermemenizi tavsiye ediyor. “Evi toplamanın kötü bir yanı yok. Ama ebeveynlerin çocuklarının neler attığını görmeleri streslidir. Çöp yığınının boyutu, ebeveynleri alarma geçirerek çocuklarının temizlikten sonra ellerinde kalanlarla hayatta kalamayacaklarının düşünmelerine sebep olabilir.

İşe yaramayan kıyafetleri dinlenme vaktinizde giymeyin

Birçok insan, hiçbir zaman giymedikleri giysileri ‘evde giyerim’ diye saklıyor. Bunu yapmayın! Sevmediğiniz giysilere tıkılıp kalmak doğru değil. Bunları evde giyerken rahatlayamayacaksınız. Evde geçirdiğimiz zaman, hayatımızın kıymetleri anlarındandır. Kimse bakmıyor diye daha az değer görmemelidir. Bu yüzden bugünden itibaren, çok da sevmediğiniz giysileri ev kıyafetine dönüştürme yolu ile görünüşünüzü ‘küçültme’ alışkanlığınızdan vazgeçin.

Gereksiz hediyelik eşyalardan kurtulun

Yakın olduğunuz insanlardan aldığınız hediyeleri atamıyor musunuz? “Bir hediyenin temel amacı, bir şeyi alıyor olmaktır; hediyeler, ‘şeyler’ değil, duyguların iletimi için birer araçtır.” diyor Marie. Görevinize bu açıdan baktığınızda, birisinden gelen hediyeyi attığınız için vicdan azabı duymayacaksınız. Yalnızca bu kişiye, hediyeyi aldığınızda hissettiğiniz mutluluk için teşekkür edin.

Adım 2. Akıllı depolama

Eşyalarınızı akıllıca nasıl depolarsınız?

Aynı kategorideki tüm eşyalar, bir yerde, birbirlerine çok yakın şekilde depolanmalıdır. Eşyalarınızı doğru bir şekilde sınıflandırdığınız anda, mevcut bir alana sığacak, mükemmel sayıda eşyaya sahip olduğunuzu fark edeceksiniz. Hedefiniz daima boş alan yaratmaksa eğer, her şeyi tek bakışta görmenizi sağlayacak, kullanışlı bir depolama şekli seçmelisiniz.

İşin anahtarı, dikey depolama

Marie Kondo’nun en büyük yeniliği, eşyaları yığınlar şeklinde değil, dikey bir şekilde depolama fikri. Bu prensip, yalnızca kitaplara, dokümanlara ya da kâğıtlara değil, kıyafetlere de uygulanabiliyor. Elbette ki giysileri doğru bir şekilde katlamayı öğrenmek gerekiyor – basit, düzgün bir dikdörtgen şeklinde. Böylelikle giysilerinizi rulo yapabilir ve çekmecelere yerleştirebilirsiniz – IKEA kataloglarındaki havlular gibi. Bu depolama sistemi, en kapsamlı görüş açısını sağlayarak eşyalarınızı kolaylıkla görmenizi ve ihtiyacınız olanı diğerlerini bozmadan alabilmenizi sağlar. Kondo, eşyalarınızı, soldan sağa olacak şekilde, raylı sistemlere de asmanızı tavsiye ediyor. Koyudan açığa, renklere göre ayırmak da yardımcı olabilir.

En iyi depolama aracı ayakkabı kutularıdır

Toplu ev = toplu hayat

Marie Kondo, evinizi düzene sokmanızın, ilişkilerinizi ve geçmişinizi de düzene sokmanıza yardımcı olacağını düşünüyor. Eşyalarınızı hallettikten sonra, amaçlarınız ve arzularınızın netleşir ve en sonunda hayatınızdaki önemsiz şeylerden kurtulabilirsiniz.

