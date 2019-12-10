Sevgilinizin annesi ile tanışmak

Sevgilinizin annesi ile tanışmak gerçekten zorlu ve heyecanlı bir süreç olabilir. Bunun için size vereceğimiz birkaç ipucu ile işiniz kolaylaşabilir...

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Ona kendisi ile ilgili sorular sorun Utanga&ccedil; insanlar bile direk sorulduğunda kendisinden bahsetmeyi severler, yani eğer onu bir diyalog i&ccedil;ine &ccedil;ekmek isterseniz kendisi odaklı sorular y&ouml;neltmeniz yeterli olacaktır. Bir insanı tanımak elbette hemen ve kolay olacak bir şey değildir ama diyalog kurarak s&uuml;rece başlamış olacaksınız. &Uuml;stelik sevgilisinin &ccedil;ocukluğu ile ilgili komik hikayeleri duymak kimin hoşuna gitmez ki?
Kategori : İlişki
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Ona kendisi ile ilgili sorular sorun

Utangaç insanlar bile direk sorulduğunda kendisinden bahsetmeyi severler, yani eğer onu bir diyalog içine çekmek isterseniz kendisi odaklı sorular yöneltmeniz yeterli olacaktır. Bir insanı tanımak elbette hemen ve kolay olacak bir şey değildir ama diyalog kurarak sürece başlamış olacaksınız. Üstelik sevgilisinin çocukluğu ile ilgili komik hikayeleri duymak kimin hoşuna gitmez ki?

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