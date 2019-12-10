Ona kendisi ile ilgili sorular sorun

Utangaç insanlar bile direk sorulduğunda kendisinden bahsetmeyi severler, yani eğer onu bir diyalog içine çekmek isterseniz kendisi odaklı sorular yöneltmeniz yeterli olacaktır. Bir insanı tanımak elbette hemen ve kolay olacak bir şey değildir ama diyalog kurarak sürece başlamış olacaksınız. Üstelik sevgilisinin çocukluğu ile ilgili komik hikayeleri duymak kimin hoşuna gitmez ki?