Mükemmel ilişkileri berbat etmenin 5 yolu

Farkında olmadan ilişkilerinizde hoşnutsuzluk tohumlarını nasıl serptiğinizi fark etmenizi sağlayacak 5 nedeni sizin için derledik.

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    Sevgilinizle ilişkinizde her şeyin yolunda gittiğini düşünüyor, hatta onun için de aynı bakış açısının geçerli olduğuna inanıyorsunuz. Bahsettiğimiz aslında ikili herhangi bir ilişki formu, bir iş arkadaşınız, en yakın arkadaşınız ya da sevgiliniz olabilir. Hiçbir şeyi yanlış yapmadığınıza o kadar eminsiniz ki ilişkinin karşı tarafında bir sorun olabilme ihtimali dahi aklınızdan geçmiyor. Genelde en yakınlarımıza karşı biraz ‘körüz’, bu körlük ilişkileri gerçekten de berbat hale getirebilecek kadar narsistik bir körlük de olabiliyor. Bir gün karşı taraf sorunlardan bahsetmeye başladığında onun bahane aradığını sanıp, söylediklerini asla kabul etmeyecek kadar narsistik bir körlük.

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    Karşı tarafın standartlarını göz etmeden, onu size bağlı hareket etmek zorunda bırakacağınız taleplerde bulunmak: İnsanlarda yalnızca sizin önerilerinizin önemli olduğuna dair bir imaj yaratıp onları bunlarla uyumlu hareket etmeye zorlamanız onları huzursuz eder, kırar.

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    Güven ve sadakat konusunda başarısızlık: Bu duygular insanların yakınlarında, kalıcı ilişkilerinde olmazsa olmaz olarak gördükleri esaslardandır. Eğer siz yüzeysel yaklaşırsanız karşı taraf da ilişkinizi derinleştirme konusunda sandığınız kadar istekli olmayacaktır.

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