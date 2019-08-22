Mükemmel ilişkileri berbat etmenin 5 yolu

Sevgilinizle ilişkinizde her şeyin yolunda gittiğini düşünüyor, hatta onun için de aynı bakış açısının geçerli olduğuna inanıyorsunuz. Bahsettiğimiz aslında ikili herhangi bir ilişki formu, bir iş arkadaşınız, en yakın arkadaşınız ya da sevgiliniz olabilir. Hiçbir şeyi yanlış yapmadığınıza o kadar eminsiniz ki ilişkinin karşı tarafında bir sorun olabilme ihtimali dahi aklınızdan geçmiyor. Genelde en yakınlarımıza karşı biraz ‘körüz’, bu körlük ilişkileri gerçekten de berbat hale getirebilecek kadar narsistik bir körlük de olabiliyor. Bir gün karşı taraf sorunlardan bahsetmeye başladığında onun bahane aradığını sanıp, söylediklerini asla kabul etmeyecek kadar narsistik bir körlük.