İlişki denetimine ihtiyacınız var mı?

İlişki denetimini duydunuz mu? İlişkinizin güçlü yönlerini, zayıflıklarını ve geliştirilmesi gereken alanlarını değerlendirmek için bir kontrol noktası. Temel olarak, ilişkinizin şu an nerede olduğuna dair bir ilerleme raporu... Unutmayın, bu sadece yeni çiftler için değil; 30 yıldır evli olan çiftler için de fayda sağlayabilir.

“İlişki denetimi gerçekten önemli çünkü bazen sorunlarla yüzleşmekten kaçınırız ve kendiliğinden ortadan kalkmasını umarız” diyor evlilik ve aile terapisti Patrice Le Goy. Ancak hepimizin bildiği gibi, sorunlar sihirli bir şekilde kaybolma eğiliminde değildir. İlişki denetiminde tek yapmanız gereken, siz ve partnerinizin neyin işe yarayıp neyin yaramadığını konuşması için bir zaman planlamak. “Eğer bir ilişkideki sorunları ele almazsanız, bu sorunlardan bazıları çığ gibi büyüyebilir,” diyor Psikiyatr psikolog Susan Albers. İşte ilişki denetimi sırasında gerginliği nasıl azaltabileceğinizi ve bu görüşmelerin partnerinizle bağlantınızı güçlendirmesini sağlamak için ipuçları…

İlginizi çekebilir: Birini anlamak için ne yapmalı?

İlişki denetimine nasıl başlanır?

İlk olarak, hem siz hem de partnerinizin rahat olması gerekir ya da en azından telaş içinde olmamanız. Albers’in dediği gibi, “Zamanlama her şeydir.”

Her iki tarafın programına da uygun bir zaman seçmelisiniz. İdeal olarak, stresli bir olayın hemen ardından olmayan bir zaman dilimi tercih etmelisiniz. İlk aklınıza gelen şey, karşılıklı oturup sohbete başlamak olabilir. Ancak aile terapisti Le Goy “Yan yana bir şeyler yapmayı tercih edin çünkü birine doğrudan bakmak bazen karşıt bir durummuş gibi hissettirebilir” diyor. Bu görüşmeden önce özel bir hazırlık yapmanıza gerek yok. Ancak önemli konuşmalar sırasında odaklanmakta zorlanıyorsanız, konuşmak istediğiniz konuları önceden not almak faydalı olabilir. Bu, partnerinize sesli okuyacağınız ayrıntılı günlük yazıları hazırlamanız gerektiği anlamına gelmiyor; görüşme sırasında değinmek istediğiniz konuları içeren kısa bir liste yeterlidir.

Konuşmanız gereken konular

Olumlu bir notla başlamak her zaman güzel bir fikirdir, bu yüzden partnerinize ilişkinizde sevdiğiniz şeyleri söyleyerek ve onun da aynısını yapmasını isteyerek başlamak faydalı olabilir. Ancak, çalışılması gerektiğini düşündüğünüz alanlardan da kaçınmamalısınız; zor konuları atlayarak kendinize bir iyilik yapmış olmazsınız.

Başlamak için soruların kısa bir listesi:

İlişkimizde seni en çok mutlu eden şey nedir?

Birlikte daha iyi yapabileceğimizi düşündüğün bir şey var mı?

İkimizin de stresini azaltmak için neler yapabiliriz?

Hedeflerimiz ve önceliklerimiz uyumlu mu, yoksa farklı bakış açıları mı var?

Kendimizi daha bağlı hissetmek için neler yapabiliriz?

Bu tür sorular, ilişkinizi daha güçlü hale getirmek için yapıcı bir başlangıç sağlar.

Ne zaman iyi bir takım oluyoruz?

Siz ve partnerinizin birlikte başarılı olduğu alanları düşünün, belki misafir ağırlamakta veya bütçe yönetiminde uzmansınız. Bu ekip çalışmasını, ilişkinizin iyi gitmeyen alanlarına nasıl uygulayabileceğinizi birlikte tartışın.

İyi iletişim kurabiliyor muyuz?

İletişim kopuklukları, bir ilişkide her türlü soruna yol açabilir. Bu yüzden hem sizin hem de partnerinizin kendini duyulmuş hissettiğinden emin olmanız önemlidir. Sizin ve partnerinizin kullandığı iletişim tarzlarının size uygun olup olmadığını değerlendirin ve partnerinizden de aynısını yapmasını isteyin.

İlişkimizle ilgili endişelerin neler?

Pembe gözlükleri çıkarmak zor olabilir ancak herhangi bir problemi ele almak gerekir. Belki ilişkinizin çok hızlı veya çok yavaş ilerlediğinden ya da partnerinizin ihtiyaçlarınızı yeterince ciddiye almadığından endişe duyuyorsunuz. Sorun her ne olursa olsun, bunu gündeme getirmek için tam zamanı.

Bizim için bir sonraki adım ne?

Bir ilişki denetimi, sizin ve partnerinizin aynı noktada olup olmadığını kontrol etmek için iyi bir zamandır. Bir sonraki adımınızın ne olacağını düşünün; örneğin, birlikte taşınmak, çocuk sahibi olmak gibi ve partnerinize bu dönüm noktası hakkında düşünceleri olup olmadığını sorun.

Nelerin değişmesi gerekiyor?

Artıları ve eksileri tartıştıktan sonra, sorunlu alanları ele almak için uygulanabilir yollar düşünün. Bu tür konuşmalar başlangıçta garip hissettirebilir, ancak gerektiğinde işleri biraz hafifletmek faydalı olabilir.

Bu denetimi ne sıklıkla yapmalıyım?

Frekans açısından, bazı çiftler haftada bir ilişki denetimi yapmaktan fayda görürken, bazıları üç ayda bir yapabilir. Eğer şu anda çok yoğunsanız ve zor bir rutin içindeyseniz, her gece birlikte akşam yemeği yiyen çiftlere göre daha sık konuşmanız gerekebilir. Çünkü daha fazla zaman geçirme lüksüne sahip çiftler daha sık iletişim kurabiliyor, bu da bir denetimde ele alınacak konuların sayısını azaltıyor.

Albers’a göre, bu tür konuşmalar başlangıçta gerçekten rahatsız edici gelebilir. Ancak sonunda, “tartıştığınız bu sorular yakınlığı artırır.”

Referanslar

Maggie O’Neill, “Do You Need a Relationship Audit? 5 Questions to Strengthen Your Partnership”, https://www.wellandgood.com/relationship-audit-explainer/