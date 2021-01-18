Diastazis rekti nedir?

Doğum sonrasında karın kaslarında görülen ayrılmaya bağlı yaşanan sorunlar, annelerin yaklaşık %35’ini etkiliyor.

Diastazis rekti nedir?
Hamilelik
18 Ocak 2021 Pazartesi

Diastazis rekti (diastasis recti abdominis, DRA), karnın ortasında birleşen ve ‘six pack’ veya ‘baklava’ olarak bilinen rektus abdominis isimli kasların ayrılmasını ifade eden medikal bir terimdir. Hamilelik sürecinde bebekle birlikte büyüyen ve genişleyen rahim, karın kaslarının da gerilmesine neden olur. Karnın orta hattında uzanan lifli yapı olan Linea Alba’nın fazlaca gerilmesi, diastazis rekti’nin temel sebebidir.


Karın kaslarının ayrılması sorunu sadece hamile kadınlarda değil, bebeklerde ve erkeklerde de görülebilmektedir. Bebeklerde genellikle Line Alba içerisindeki anormal lif dizilimi nedeniyle doğuştan bir bozukluk olarak ortaya çıkar. Erkeklerde ise ileri yaş, önemli kilo değişimleri veya karın kaslarındaki basınçta aşırı artışlara neden olan ağırlık kaldırma ve / veya kalıtsal kas güçsüzlüğü gibi nedenler karın kaslarının ayrılmasına neden olabilmektedir. Ancak DRA en yaygın olarak yeni doğum yapmış kadınlarda görülür.


Doğumdan sonra diastazis rekti neden olur?

Hamilelikte bebeğin gelişimi ile birlikte büyüyen rahim, rektus abdominis kaslarının bağlanma açısını değiştirirken uzamasına neden olur. Aynı zamanda hamilelikte kasların ve eklemlerin değişimlere uyum sağlamasına yardımcı olması için salgılanan relaksin hormonu, bağ dokularının yapılarında da değişimleri tetikler. Linea Alba dokusunda hormonal değişimlere bağlı gerilmeler ve karında haftalar ilerledikçe artan gerginlik, rectus abdominis kaslarının da ayrılmasına neden olabilir. Özellikle fazla kilo, hamilelikte obezite, çoğul gebelikler de hamilelikte karın kaslarının olumsuz etkilenmesinin yaygın nedenleri arasındadır.


Doğum sonrası karın toparlama
Doğum sonrası karın toparlama

Diastazis recti olanlar nelere dikkat etmeli?

Yanlış egzersiz ve karnı zorlayacak çeşitli hareketler, karın kaslarının deforme olmasının en belirgin sebeplerindendir. Ancak bir uzmanın yönlendirmesi ile yapılacak doğru egzersizler, diastazis recti belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.


Eğer doğumdan sonra diastazis recti yaşıyorsanız, öncelikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanınızdan sizi yönlendirmesini isteyebilir veya bir fizyoterapiste danışabilirsiniz. Alanında uzman bir fizyoterapist, size uygun olan egzersizleri ve karın toparlayıcı korse kullanmanızı önerebilir. Burada önemli olan, karın kasları ayrılmasının herkeste farklı şekillerde ilerleyebileceğinin bilinmesi ve kişiye özel bir tedavi için doğru uzmanla çalışılmasıdır.


Bunların yanı sıra, diastazis recti belirtilerini hafifletmek için;

  • Doğumdan sonra ağır eşyalar kaldırmamak ve bebeği taşırken karnı zorlamamaya dikkat etmek,

  • Karın kaslarının ani gerilmesini sağlayan hareketlerden kaçınmak,

  • Ağır egzersizler yapmamak,

  • Özellikle karın nefesi içeren nefes egzerizleri yaparak karın içi dokuların güçlenmesini desteklemek,

  • Doktorunuzun da önerisi ile diastazis recti konusunu bilen ve buna göre yönlendirme yapabilen bir pilates eğitmeni ile çalışmak faydalı olabilir.


Referanslar:

"Abdominal Separation (Diastasis Recti)". Şuradan alındı: https://www.webmd.com/baby/guide/abdominal-separation-diastasis-recti#1

"Diastasis recti abdominis". Şuradan alındı: https://www.physio-pedia.com/Diastasis_recti_abdominis


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