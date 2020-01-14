20 yaşında olan Sibel Ünli’nin aramızdan acı bir şekilde ayrılmasından sonra Dorock XL adlı eğlence mekanı durumu olmayan üniversite öğrencileri için ücretsiz yemek kampanyası başlattı. Her gün çıkan 120 kişilik personel öğünlerini 150 kişiliğe çıkarttılar ve 30 öğrenciye ücretsiz yemek imkanı sunmaya başladılar. Üniversiteli öğrenciler, öğrenci kimliklerini göstererek kampanyadan yararlanabilirler.

Kampanyayı sosyal medya hesabından duyuran Dorock XL, diğer eğlence mekanlarını da kampanyaya katılmaya davet etti. İşte o kampanyaya katılan mekanlar;