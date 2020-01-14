İhtiyaç sahibi insanlara yardım eden oluşumlar

Zor zamanlarda, yardıma ihtiyaç duyulduğu zamanlarda yalnız değilsiniz. Ülkemizde bu zamanlarda yardım eli uzatacak birçok oluşum bulunmakta.

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    20 yaşında olan Sibel Ünli’nin aramızdan acı bir şekilde ayrılmasından sonra Dorock XL adlı eğlence mekanı durumu olmayan üniversite öğrencileri için ücretsiz yemek kampanyası başlattı. Her gün çıkan 120 kişilik personel öğünlerini 150 kişiliğe çıkarttılar ve 30 öğrenciye ücretsiz yemek imkanı sunmaya başladılar. Üniversiteli öğrenciler, öğrenci kimliklerini göstererek kampanyadan yararlanabilirler.

    Kampanyayı sosyal medya hesabından duyuran Dorock XL, diğer eğlence mekanlarını da kampanyaya katılmaya davet etti. İşte o kampanyaya katılan mekanlar;

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    - No46 Eskişehir

    - Duvar Cafe&Bar – Duvar Dibi Cafe

    - Fakülte Osmangazi

    - 6:45 Adana

    - Fil Cafe

    - Marina Mezze

    - TheBigTable Cafe

    - Noa Burger&Food

    - Çatı Katı Cafe

    - Pucci Yeditepe

    - Haha Pizza Fries

    - None Cadde

    - Moda Kayıkhane

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    - Malatya Hanzade Konağı

    - Tilt

    - Ciğerci Hüseyin Çelebi

    - Ortakent Müsgebi Cafe (Bodrum Belediyesi)

    - Tandoori Hint Restoran

    - Beyrut

    - Fabb’s Morning to Evening

    - Konyaaltı Belediyesi Öğrenci Lokali

    - Orient Bosphorus

    - Ata Mali Müşavirlik

    - IF

    - Gönül Adamları

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