Harabeye dönüşmeden önce nasıl görünüyorlardı?

Dünya harikulade tarihi yerlerle dolu. Bazıları günümüze kadar kalırken bazıları ise yıkılmış veya harap durumda. Bu kalıntıları eski ihtişamıyla deneyimleyemesek de Budget Direct ekibi eskiden bu 7 sarayın tahminen nasıl göründüklerini 3D çizimler ile gösteriyorlar...

Yaşam
20 Mayıs 2021 Perşembe

  • Sans-Souci Sarayı, Haiti

    Devrimci general Henry Christophe, 1811'de kendisini kuzey Haiti'nin kralı ilan etti. Bir bakış açısına göre, Henry I, Haitilileri 13 yıllık bir iç savaşa sürükleyen kalay-çömlek diktatörüydü. Bir başkasına göre, eski kölelerden oluşan bir koloniyi, Avrupa'nın büyük imparatorluklarından tavizler almaya zorlayacak kadar etkili bir ulus haline getiren parlak bir kanun koyucuydu.

    Henry'nin mirası biraz tartışmalı olsa da, sarayının güzelliği öyle değil. "Karayip Versay'ı" olarak adlandırılan sarayın görkemli basamakları ve terasları, Haiti'nin bağımsızlığının etkileyici bir anıtıdır.

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  • Dokhtar Kalesi, İran

    Ardašīr, İran'da Sasani İmparatorluğu'nun 3. yüzyılda kurulması sırasında Dokhtar Kalesi'ni bir "bariyer kalesi" olarak inşa etti. Kalenin üçüncü katı kraliyeti barındırıyordu, ancak sonunda yerleri yakınlarında inşa ettiği daha büyük bir saray tarafından değiştirildi.

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  • Knossos Antik Şehri, Yunanistan

    Bu listedeki en eski saray olan Knossos, M.Ö. 1700 dolaylarında inşa edilmiştir. Politik işlevinin yanı sıra, gizemli Minos uygarlığı için ekonomik ve dini bir merkez olarak da tasarlandı. Knossos, MÖ 1375 dolaylarında tahrip edildi, işgal, yangın ve depremden yıprandı.

    Fresklerinde örneğin, boğa atlama sporu tasvir ediliyor. Bu sporun, daha sonraki Yunan mitolojisinden yamyam olan yarı insan / yarı boğa olan Minotaur efsanesine ilham olduğu söyleniyor.

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  • Ruzhany Sarayı, Belarus

    Sapieha ailesi, 1700'lerin sonlarında daha önce kalelerinin bulunduğu yere Ruzhany Sarayı'nı inşa etti. Ruzhany'nin ünlü tiyatrosunun en parlak döneminde 100 oyuncusu vardı. Saray aynı zamanda ünlü bir kütüphane ve resim koleksiyonuna da sahipti. 1831'de saray, Pines ailesine bir tekstil fabrikası olarak kiralandı ve yerel Yahudi cemaatine zenginlik sağladı.

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  • Dungur Sarayı (Saba Melikesi Belkıs'ın Sarayı), Etiyopya

    Dungur Sarayı, bir zamanlar Güney Mısır'dan Yemen'e uzanan bir Afrika imparatorluğunun hareketli başkenti olan Etiyopya'nın Aksum köyünde bulunuyor. 6. yüzyıldan kalma konak, banyo alanı, mutfak ve (mümkün) taht odası dahil olmak üzere yaklaşık 50 oda içerir. Kazı sırasında bir "güzel kadın" oymasının keşfedilmesi, kraliçenin gerçek evinin kalıntılarının Dungur'un altında saklanabileceği umudunu körükledi.

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  • Clarendon Sarayı, Birleşik Krallık

    Bu 12. yüzyıl sarayı neredeyse unutulmuş durumda. "Clarendon Anayasaları", II. Henry'nin kilise katipleri üzerinde yasal yetki kazanma girişimiydi, ancak bunun yerine arkadaşı Thomas Becket ile olan bir kan davasını şiddetlendirdi. Bu kavga sonunda Başpiskopos Beckett'in şehit olmasına yol açtı. 1400'lerde, Clarendon genişleyen bir kraliyet kompleksiydi.

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  • Husuni Kubwa, Tanzanya

    Kilwa Kisiwani adası, Doğu Afrika'yı Arap dünyasına bağlayan "Swahili Kıyısı" ticaret ağındaki en önemli sultanlıklardan biriydi. Husuni Kubwa'daki 14. yüzyıldan kalma saray, adayı süsleyen birçok mercan taşı kalıntılarından sadece biri. Husuni Kubwa, Sultan el-Hasan ibn Süleyman tarafından yaptırılmıştır. 100'ün üzerinde odası, sekizgen bir yüzme havuzu ve gemilere mal yüklemek için bir alanı vardı. Husuni Kubwa, diğer seçkin Kilwa konutlarıyla birlikte iç mekan su tesisatı ile donatılmış.

    Kaynak: BoredPanda

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