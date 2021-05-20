Harabeye dönüşmeden önce nasıl görünüyorlardı?

Sans-Souci Sarayı, Haiti

Devrimci general Henry Christophe, 1811'de kendisini kuzey Haiti'nin kralı ilan etti. Bir bakış açısına göre, Henry I, Haitilileri 13 yıllık bir iç savaşa sürükleyen kalay-çömlek diktatörüydü. Bir başkasına göre, eski kölelerden oluşan bir koloniyi, Avrupa'nın büyük imparatorluklarından tavizler almaya zorlayacak kadar etkili bir ulus haline getiren parlak bir kanun koyucuydu.

Henry'nin mirası biraz tartışmalı olsa da, sarayının güzelliği öyle değil. "Karayip Versay'ı" olarak adlandırılan sarayın görkemli basamakları ve terasları, Haiti'nin bağımsızlığının etkileyici bir anıtıdır.