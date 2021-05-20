Harabeye dönüşmeden önce nasıl görünüyorlardı?

Knossos Antik Şehri, Yunanistan
Bu listedeki en eski saray olan Knossos, M.Ö. 1700 dolaylarında inşa edilmiştir. Politik işlevinin yanı sıra, gizemli Minos uygarlığı için ekonomik ve dini bir merkez olarak da tasarlandı. Knossos, MÖ 1375 dolaylarında tahrip edildi, işgal, yangın ve depremden yıprandı.
Fresklerinde örneğin, boğa atlama sporu tasvir ediliyor. Bu sporun, daha sonraki Yunan mitolojisinden yamyam olan yarı insan / yarı boğa olan Minotaur efsanesine ilham olduğu söyleniyor.
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