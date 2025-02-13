HTHAYAT
Hangi burç Sevgililer Günü'nü nasıl geçirmek ister?

İster bir haftalık olsun ister yıllarca süren bir ilişki, herkes sevgililer gününü partneriyle rüya gibi yaşamak ister. Hangi burç Sevgililer Günü'nü geçirmek için neler tercih eder, bir göz atalım istedik.

Giriş: 13 Şubat 2025, Perşembe 17:00
Güncelleme: 13 Şubat 2026, Cuma 00:13
1

Koç: Zodyak kuşağının kafası en dağınık burcu Koçtur. Sevgililer Günü'nü unutma ihtimali de yüksektir o nedenle. Şık restoranlar,güller ve pahalı eşyalar onlara sıradan ve gereksiz gelecektir. Macerayı çok seven Koç burçları için en güzel sevgililer günü bir dağ evinde şömine başında romantik dakikalar onlar için biçilmiş kaftandır.  

2

Boğa: Yönetici gezegeni Venüs olan bir burcun güzelliğe, konfora, lükse ve pahalı şeylere karşı tutkusu sorgulanamaz. Bu nedenle Sevgililer Günü de Boğa burçları için sade fakat oldukça romantik olmalı. Lüks sevgisini şık bir restoran ile, güzellik takıntısını ise ona alacağınız güzel bir hediye ile tatmin edebilirsiniz.

3

İkizler: Eğer ikizler burcu için ideal bir Sevgililer Günü planı varsa o da kendini rahatça ifade edebileceği bir ortamda kutlama olacaktır. Bu nedenle kutlama için gürültülü bir barı seçmek, çok kalabalık mekanlarda bulunmak onlar için oldukça kötü anılar olarak kalabilir. Bu nedenle kalabalıktan ve gürültüden uzak yerler için plan yapmak faydalı olacaktır. En uygun hediyeler ise teknolojik ve dijital hediyelerdir.

4

Yengeç: Aşka aşık, merhametli sevgi dolu yengeç için mükemmelSevgililer Günü mekanını tahmin etmek pek de zor olmaz herhalde değil mi? Tabii ki ev! Onlar için ideal sevgililer günü partneriyle beraber yemek yaparak, romantik komedi izleyerek ve battaniyenin altında birbirlerine sokularak geçirilir. Yengeç burcu için ideal hediye ise mümkünse kendi ellerinizle hazırladığınız ya da üzerine çok düşündüğünüz fakat oldukça basit bir hediye olacaktır. Örneğin çok sevdiği bir yazarın bir sözünü çerçeveletip hediye edebilirsiniz.

5

Aslan: Hep lüks ve şatafattan bahsedilir aslan için ancak bir aslanı mutlu etmenin yolu onun egosunu okşamaktan geçer. İstediğiniz kadar pahalı hediyeler alıp lüks mekanlara götürün eğer ona hakkettiğini düşündüğü sevgiyi, ilgiyi ve alakayı veremiyorsanız hiç şansınız yok demektir. Bir Aslan için ideal Sevgililer Günü tüm gününüzü ona ayırdığınız, güzel sözlerle şımarttığınız, mümkünse bol bol hizmet ettiğiniz bir gün olacaktır. E şık restoranlar ve hediyeler de cabası tabii.

6

Başak: Detayların ve titizliğin efendileri Başaklar Sevgililer Günü için çok düşünülmüş ve ince hesaplanmış hediyeleri severler. Aslında özel günleri çok umursadıklarından değil ama eğer bir günü kutlamak istiyorsanız bu burçlar için oldukça özel çaba sarfetmeniz gerekecektir. Kolay memnun olmazla çünkü. Hediye olaraksa ilgilerini çeken bir kitap ya da kitaplarla ilgili herhangi bir şey olabilir.

7

Terazi: Karar verme konusunda çok kararsız oldukları için Terazi burçları sizin planladığınız her türlü özel sevgililer günü planından mutluluk duyacaklardır. Fakat planınızın onların umduğu gibi geçmezse o zaman biraz surat çekmeye de hazır olmalısınız. Dış görünümlerine ve güzelliklerine düşkün olmaları onlar için hediye seçmenizi kolaylaştıracaktır. Çok sevdikleri bir markanın kozmetik ürünü, ya da şık bir ayna ve güzel bir not onları mutlu edecektir. Bunun yanında hediye almaya bayıldıkları için bir tane büyük hediye yerine birkaç parça hediye alıp tek tek paketlemeniz gözlerini dolduracaktır.

8

Akrep: Duygularını çok yoğun yaşayan akrep burçları için ideal sevgililer günü mekanı elbette ki yatak olacaktır. Birbirinizin vücudunu keşfedebileceğiniz ve mümkünse asla rahatsız edilmeyeceğiniz bir sevgililer günü planı onları mest edecektir. İdeal hediyeye gelecek olursak aslında her türlü hediye ile mutlu olacaklardır. Onlar için hediyenin büyüklüğü küçüklüğü değil ardındaki anlam önemlidir fakat eğer gecenizi renklendirecek bir takım oyuncaklar hediye ettiyseniz o zaman gözlerindeki parıltıyı yakalayabilirsiniz.

9

Yay: Özgür ruhları ve hareket kabiliyetleri nedeniyle bir yay burcunu Sevgililer Günü'nde bir mekana hapsetmek çok acımasızca olacaktır. Çünkü sizi kırmak istemez ama o hoplamak zıplamak ve hatta dans etmek ister. Eğer seyahat imkanı yoksa mutlaka eğlence mekanlarına gidip güzelce dans edin. Yay burcu için en ideal hediye tatil planı ve hatta uçak bileti olacaktır. Yurtdışı, yurtiçi farketmez eğer daha önce görmediği ve gezmediği bir yer ise yay burcunu tam kalbinden vurmuş olursunuz.

10

Oğlak: Duygularından arınmış oğlak burçları belki de zodyak kuşağındaki romantizmden en uzak burçtur. Sevgililer Günü'nden pek hoşlanmazlar çünkü sırf gerek olduğu için bir şeylerin yapılması hoşlarına gitmez. Bunun yanında ilişkilerini de geleneksel yaşamayı tercih ederler. Sevgililer Günü'nde de evde yenen bir akşam yemeği ya da sinemada beraber bir film izlemek onların oldukça mutlu bir Sevgililer Günü geçirmesini sağlayacaktır. Bunun yanında ilişkinn ciddiyetini ifade eden hediyelere de bayılırlar.

11

Kova: Klişeleri, çoğunluğun yaptığı şeylerden hiç hoşlanmaz kova burcu. Bu nedenle sevgililer gününde romantik yemekler, güller asla tahammül edemedikleri şeylerdir. Sevgi dolu olmadıklarından ya da gülleri sevmediklerinden değil, herkesin o gün bu iki kavramı çok kullanmasından hoşlanmazlar. İsyankar ruhları onların kalıplaşmış senaryolardan uzak durmasına neden olur. Tam bir doğa aşığı olan kova burçları için ideal sevgililer günü mekanı doğa ile başbaşa olabileceğiniz ve doğanın güzelliğini takdir edebileceğiniz bir mekan olmalı.

12

Balık: Balıklar oldukça duygusal ve duyarlı burçlardır ve mistisizmden çok hoşlanırlar. Onların Sevgililer Günü beklentileri arasında büyülü ve gizemli buluşmalar vardır. Antik bir köyde gece yrüyüşü ya da deniz kenarında dolunayı izlemek gibi büyülü aktivitelerde bulunabilirsiniz. Balıklara hediye alırken de dikkat etmek gereken şey hediyenin de ruhsal bir anlam taşıması. Şifalı taşlar, ya da yağlar olabilir. Bunun yanında yeni bir hobi edinmesi için aldığınız pastacılık, defter yapma, mum tasarlama, yoga gibi dersler de çok hoşuna gidecektir.

