Günlük burç yorumları: 14 Şubat 2026 Cumartesi
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Şubat Cumartesi

14 Şubat 2026 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Günlük burç yorumları: 14 Şubat Cumartesi
Giriş: 13 Şubat 2026, Cuma 00:11
Güncelleme: 13 Şubat 2026, Cuma 00:18
1

Satürn bugün Koç burcundaki transitine başlıyor. Bu transitin ilk bölümü 24 Mayıs – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşti, ancak ardından Satürn son ziyareti için Balık burcuna geri döndü. Bugün Satürn yeniden Koç burcuna giriyor ve 12 Nisan 2028'e kadar burada kalacak. Satürn Koç'tayken, bireysel hedeflerimizi takip ederken başlangıçta hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Satürn Koç burcundayken büyük bireysellik gösterileri ya da ben-merkezci davranışlar bize rahatsızlık verebilir. Bu dönem, egoistliğimizi ve bencilliğimizi değerlendirmek için önemli bir zamandır; kendimizi ortaya koyarken aslında kendi zararımıza hareket ettiğimiz alanları fark edebiliriz. Örneğin, "kendi gerçeğimizi yaşama" arayışında başkalarının özgürlüklerini istemeden çiğneyebiliriz. Satürn'ün Koç transiti, bu ben-merkezci davranışları fark edip ele almamız için bizi güçlendirir; eylemlerimizin ve sonuçlarının kontrolünü elimize almamızı sağlar. Aynı zamanda, güçlü görünmemek ya da birinci olamamak korkumuzu keşfetme zamanıdır. Bu korkular deneyimlerimizi sınırlayabilir; rekabetten çekilebilir ya da yeterince yetkin görünmeyeceğimiz aktivitelerden kaçınabiliriz. Oysa sonuçlara odaklanmak yerine deneyimin kendisinden keyif alırsak, bu deneyimler harika olabilir. Bu dönem, bu zorlukları anlayarak kişisel gelişim için benzersiz bir fırsat sunar. Bireysel ihtiyaçlarımız ile kolektif sorumluluklarımızı dengelemeyi öğrendikçe bu rahatsızlığın üstesinden gelebiliriz. Bu dengeli dikkatin gerekliliğini fark ederek kişisel gelişim potansiyelimizi genişletebiliriz. Aksi halde kendimizi sınırlayabiliriz. Ay günü toprak elementinin pratik ve bilge burcu Oğlak'ta geçiriyor. Sorumluluklarımızın daha çok farkındayız; ancak Ay'ın bu gece Jüpiter'e karşıtlığı huzursuzluk ve tatminsizlik yaratabilir. Beklentilerin dengesizliğiyle oluşan bir gerilim yaşayabilir, katılık ile gerçekçilikten uzaklık arasında gidip gelebiliriz. Bunun dışında gün, düzen ve öz disiplin ihtiyacımızı fark etmek açısından güçlüdür.

2

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Ay bugün sorumluluklar alanınızda ilerliyor, önceliklerinizi belirlemeniz ve onlara odaklanmanız için sizi teşvik ediyor. Yine de içinizde çok şey olup bitiyor ve başarmak istediklerinizi dengelemek zorlayıcı olabilir. Ayrıca bugün Satürn burcunuza giriyor ve bu kez Nisan 2028'e kadar burada kalacak. Sınırlarınızı fark etmek kulağa eğlenceli, hatta sağlıklı bile gelmeyebilir; ancak bu transitle birlikte bu farkındalık hem şimdi hem de özellikle gelecekte size gerçekten yardımcı olabilir. Bunun temel nedeni, gerçek kapasitenizi öğreniyor olmanızdır. Çok yüksek beklentiler, onlara yetişemediğimizde suçluluk duygusu yaratabilir. Bu, kendinizi küçümsemeniz gerektiği anlamına gelmez; ancak hedeflerinizi daha gerçekçi ve ulaşılabilir olacak şekilde yeniden tanımlama ve kendinizle ilgili bazı yanılsamaları aşma zamanıdır. Bu transit sırasında bazen başkalarının desteğini eskisi kadar hızlı sunmadığını hissedebilirsiniz; fakat aynı zamanda daha fazla öz güven ve öz yeterlilik geliştiriyorsunuz. Hayatınızı düzene koymak için güçlü bir dönemdesiniz. Kozmos sizden daha sorumlu olmanızı istiyor ve bu yolu seçmenin pek çok faydası olduğunu öğreneceksiniz. Bu dönem, artan kişisel sorumluluklar, detaylara dikkat, sağlık ve kişisel işleri sürdürme ve iyileştirme çabaları getirebilir. Asıl mesele, enerjinizi ve zamanınızı daha verimli kullanmayı öğrenmektir. Hangi alışkanlıkların ve tutumların sizin için işe yaradığını, hangilerinin ise geride bırakılması gerektiğini keşfedeceğiniz bir döngüdesiniz.

3

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün yeni ilgi alanları edinme ya da mevcut olanları geliştirme konusunda iştahınız daha güçlü. Ancak şu anda sizin için gerilimi azaltmak daha iyi olabilecekken fazlasını üstlenmemeye dikkat edin. Ayrıca bugün Satürn, güneş haritanızın on ikinci evine giriyor. Önümüzdeki dönemde varoluşunuzun anlamı, başarılarınız ve "başarısızlıklarınız" üzerine düşünmek önemli temalar olacak. İçsel korkularınızla yüzleşmeye hazır olun; çünkü haritanızın bu alanı, bir bakıma yarım bırakılmış şeylerin depolandığı bir yer gibidir. Satürn Nisan 2028'e kadar burada kalacak ve sizden bu fazlalıkları ayıklamanızı, gelecekteki gelişiminiz için gerçekten gerekli olanları saklamanızı isteyecek. Bu süreç oldukça uzun ve yavaş ilerliyormuş gibi hissedilebilir; ancak doğru şekilde yapıldığında son derece ödüllendirici olabilir. Kendi kendine öğrenme ve içsel çalışma alanlarına ilgi duyabilirsiniz. Bu, ruhsal bir yenilenme döngüsüdür. Yeterince uyuyup uyumadığınızı, dinlenmeye ve düşünmeye yeterli zaman ayırıp ayırmadığınızı değerlendirmek için harika bir konumdasınız. Pişmanlıklardan, algılanan başarısızlıklardan ve hayal kırıklıklarından arınma zamanıdır.

4

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugün duygularınızı bir kenara itmektense onlarla daha derin bir bağ kurmayı tercih edersiniz. Bir yanınız hislerinizi ya da sınırlarınızı test etmek isterken, diğer yanınız sadeleşmek istiyor olabilir. Orta yolu ne kadar çabuk bulursanız, ruh hâliniz ve konsantrasyonunuz o kadar iyi olacaktır. Ayrıca bugün Satürn, arkadaşlıklar ve umutlar alanınızdaki transitine başlıyor ve başkalarından almak istediğinizi onlara vermeyi öğreniyorsunuz. Önümüzdeki dönemde bazı arkadaşlıklarınızın ya da grup bağlantılarınızın artık mevcut yolunuzla uyumlu olmadığını fark edebilirsiniz; bazı bağlar zayıflarken bazıları güçlenebilir. Bu dönem arkadaşlıklar açısından karamsar değildir; aksine kalıcı ve sağlam bağlar kurmak için uygun bir zamandır. Ancak bu süreçte bazı yanılsamaları yıkmanız gerekebilir. Kişisel olarak ne istediğiniz konusunda daha ciddi hale geldikçe, artık gereksiz görünen sosyal bağlantıları hayatınızdan ayıklamanız olasıdır. Nisan 2028'e kadar sürecek bu döngüde kendinize gerçekçi ve makul bir gözle bakabilirsiniz; kendinizi kandırmaya daha az açıksınız. Sosyal hayatınızı ve mutluluk hedeflerinizi sorgulama, doğrulama ve test etme dönemidir. Ya hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek ya da onları geride bırakacaksınız. Bağlantılarınızı ve projelerinizi daha net, bazen de sert bir gerçekçilikle göreceksiniz. Bu geçişle birlikte Satürn burcunuzla destekleyici bir açı kuruyor; bu da hoş bir istikrar etkisi getiriyor.

5

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün başkalarıyla ilişki kurmak ve onlara dair ihtiyaçlarınızı anlamak için güzel bir enerji var. Ayrıca bugün Satürn, güneş haritanızın onuncu evindeki transitine başlıyor ve bu süreç; kariyerinizde nerede durduğunuzu, sorumluluklarınızı ve dış dünyaya yansıyan başarı göstergelerinizi değerlendirme dönemini başlatıyor. Şimdi profesyonel ve/veya kamusal yaşamınızda sağlam bir temel inşa etme şansınız var. Bu, takdir görme ve kariyer dülleri" alma zamanı olabilir ya da yaşam hedeflerinizin yeniden yapılandırılması gerektiğine karar verebilirsiniz. Nisan 2028'e kadar sürecek bu transit boyunca hayallerinize ulaşmak için daha gerçekçi bir yaklaşım geliştirmeye çalışacaksınız. Bu süreç, inşa ettiklerinize ve elde ettiklerinize gerçekçi bir gözle bakmanızı sağlar. Artık dünyadaki yerinizi, kariyerinizi, itibarınızı ve toplumdaki konumunuzu pembe gözlüklerle görmüyorsunuz. Önümüzdeki dönemde koşullar; yapı, sorumluluk, güvenilirlik ve itibarın önemini size hatırlatacak. Kariyer yolunuzun kalbinize en yakın ilkeleri daha iyi yansıtması için bazı değişiklikler yapabilirsiniz.

6

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugünkü gezegen geçişleri bir durumun iki yönünü de görmeniz için sizi zorluyor. İş ya da finansal konularda düşünce yapınızı genişletmek için iyi bir zaman; çünkü kendinizi geliştirme motivasyonunuz artıyor. Satürn'ün ruh ve inançlar alanınıza girişiyle birlikte karakterinizi ve kişisel gücünüzü inşa eden bir transit başlıyor. Bu büyük ölçüde gerçeklikle daha güçlü bir bağ kurmanız, önceliklerinizi daha net belirlemeniz ve sorumluluklarınızı yerine getirme konusunda daha sağlam bir tutum geliştirmeniz sayesinde gerçekleşiyor. Nisan 2028'e kadar sürecek bu dönemde genel olarak hayatınız daha istikrarlı hissedilebilir ve kim olduğunuzla daha barışık olabilirsiniz. Kendi kapasitenizi daha olgun bir şekilde kavradığınız için başkalarına daha sorumlu, belki daha ciddi ve kendinden emin bir imaj yansıtırsınız. İnanç sistemleriniz ve yaşam felsefeniz hakkında daha fazla şey öğreniyorsunuz; ancak bu süreçte bazı yanılsamaları da yıkabilirsiniz. Yavaş ve dikkatli bir şekilde bir şeyler inşa etmek için ilham alıyorsunuz. Aynı zamanda pratik beceriler öğrenmek ve bilginizi tazelemek için değerli bir dönem. Yayıncılık veya eğitim alanında önemli başarılar ufukta olabilir. Özellikle öğrenme girişimleri ve uzun vadeli hedefler söz konusu olduğunda, zamanınızı verimli kullanma ihtiyacı giderek artıyor.

7

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Ay bugün keyif ve eğlence alanınızda ilerliyor ve kalbiniz daha açık. Kendinizi biraz şımartmaya meyillisiniz. Ancak bugün Satürn'ün güneş haritanızın sekizinci evine geçişiyle birlikte değerlerinizde önemli değişimler başlıyor ve bu süreç Nisan 2028'e kadar devam edecek. Çevrenizi ve hayatınızdaki insanları kontrol etme konusunda geçmişte kullandığınız yöntemlerin artık yeterli olmadığını fark edebilirsiniz. Ya da maddi ya da başka bir tür desteğin kaybını yaşayabilir ve şimdi bazı ayarlamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Borçları azaltmaya yönelik bir plan üzerinde çalışmak için iyi bir dönem. Özellikle ilişkiler ve maddi kaynaklar konusunda istediklerinizi elde edememekten doğan memnuniyetsizlik ve hayal kırıklığı sizi harekete geçirebilir. Bu süreçte kendinizle daha güçlü bir bağ kuracak ve kendinize olan güveninizi inşa edeceksiniz.

8

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Ay bugün güneş haritanızın dördüncü evinde ilerliyor, bu nedenle hırsları, gerilimi ya da üzerinizdeki baskıyı biraz olsun bırakmak en iyisi. Tempoyu düşürmek, sizi rahatlatan ve huzur veren sakin aktiviteler aracılığıyla pozitif enerji ve şifa çekmenize yardımcı olabilir. Ayrıca bugün Satürn, Nisan 2028'e kadar kalacağı güneş yedinci evinize geçiyor. Bu döngü boyunca ortaklıklar aracılığıyla kendiniz ve ihtiyaçlarınız hakkında çok şey öğreneceksiniz; bu da yakın ilişkilerinizin daha yakından incelenmesine yol açabilir. Sürecin bazı anlarında ilişkilerin, partnerinizin hatta kendi tutumlarınızın daha az hoş taraflarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için ilişkinin size düşen kısmı üzerinde çalışmalı ve onu geliştirmek için gerekli adımları atmalısınız. Bazen karşı tarafı "yük olan" kişi gibi görebilirsiniz; oysa aslında dönüşen sizin ihtiyaçlarınızdır. Bu transit sırasında ortaya çıkan sorunların kökeniyle yüzleşirken cesur olun. Bağlılık içeren ilişkiler üzerinde baskı yaratabilse de, aynı zamanda uzun vadeli ve gerçek bağlara duyulan isteği güçlendirebilir ya da hayatınıza daha olgun ve ciddi bir partner getirebilir. İlişkilerdeki problemli alanlar büyüyebilir; ancak sonunda netlik gelir. İnsanları ve durumları hem güçlü hem de zayıf yönleriyle görebildiğinizde kararlar almak daha kolay olur. Kimin ve neyin sizin için en doğru olduğuna dair güçlü bir farkındalık kazanacağınız için bu dönem, ciddi taahhütler açısından oldukça güçlüdür.

9

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün hoş bir şekilde meşgul hissedebilirsiniz, ancak bu tempoyu sürdürmek isteseniz de zaman zaman odaklanmak zor olabilir. Bunun dışında gün, işe yarar bilgiler edinmek için güzel bir enerji taşıyor. Ayrıca bugün Satürn, Nisan 2028'e kadar kalacağı güneş altıncı evinizdeki transitine başlıyor. Günlük rutinleriniz ve iş hayatınızdaki tüm "gereksiz fazlalıkların" fazlasıyla farkına varabilirsiniz ve bu döngü boyunca her şeyi düzene koyma baskısı hissedebilirsiniz. Sağlığınızı ve genel iyilik hâlinizi geliştirmek için yeni düzenler başlatmak adına mükemmel bir zaman: düzenli egzersiz, zamanı daha planlı ve verimli kullanma gibi. Çalışma alanınızı organize etmek ve günlük programınızı yeniden yapılandırmak da uygun olacaktır. Eğer uzun süredir aşırı destekleyici bir rol üstleniyorsanız ya da enerjinizi dağıtıp gerçekte ne kadar çok şey yaptığınızı kabul etmediyseniz, Satürn burada sizi toparlanmaya ve sadeleşmeye teşvik edecek. Bu transitin sonunda, bu alanlara gerçekçi bir gözle bakıp gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra alışkanlıklarınız ve günlük yaşamınız konusunda kendinizi daha iyi hissetmeniz ideal olandır. Çabalarınız henüz görünür ya da takdir ediliyor olmasa bile fazla endişelenmeyin; şimdi gösterdiğiniz emek ileride büyük ödüller getirebilir. Geçen yıl birkaç ay boyunca bu enerjinin bir ön izlemesini yaşamıştınız; şimdi ise daha kalıcı şekilde etkisini gösteriyor. Bu etki zaman zaman kısıtlayıcı hissedilebilir; ancak rutinlerinizi sağlamlaştırmanızı teşvik eder. Mesele sınırlar koymak ve kendinizi disipline etmektir. İşinize, sağlık düzeninize ya da günlük sorumluluklarınıza dair yükümlülükler artabilir. Çalışma ve sağlık konularında ciddi ve net bir yaklaşım benimseme zamanı olabilir. Değişiklikleri Satürn tarzında yapmayı hedefleyin: yavaş, sorumlu ve ölçülü. Amaç, yıllarca hatta ömür boyu kalıcı olacak iyileştirmeler gerçekleştirmektir.

10

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugünün enerjileri dinlenme ve duygusal olarak sizi merkeze alan, huzur veren aktiviteler için daha uygun. Bugün Satürn'ün güneş beşinci evinize geçişiyle birlikte bu gezegenin nicelikten çok niteliği önemseyen yaklaşımı artık aşk hayatınıza, yaratıcılığınızı ifade etme biçiminize ve eğlence anlayışınıza yansıyor. Bu transit Nisan 2028'e kadar sizinle olacak. Kendinizi ifade edişiniz eskisi kadar spontane olmayabilir (bir şeyleri biraz daha ciddiye alma eğilimindesiniz), ancak bir ya da iki konuya daha iyi odaklanıp onları gerçekten iyi yapabilirsiniz. Bu dönem anlamlı ilişkiler ve yaratıcı üretkenlik için oldukça uygun. Yeteneklerinizi daha pratik şekilde kullanmanın yollarını bulabilir ya da bir hobinizi işe dönüştürebilirsiniz. Genel olarak, Satürn önümüzdeki yıllarda burcunuzla uyumlu bir şekilde ilerlerken hayatınızda daha istikrarlı ve sorumlu bir dönem söz konusu olabilir. Sorumlulukları yerine getirmek sizin için çok daha kolay ve doğal hale gelir. Bu geçişle birlikte Satürn burcunuza yaptığı stresli açıyı da geride bırakıyor ve üzerinizdeki baskı azalıyor. Son zamanlarda kendinizi çok rahat ya da yerleşmiş hissetmiyorsanız, bu durum artık büyük ölçüde hafifliyor.

11

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Ay burcunuzda ve Jüpiter'e karşıt konumdayken bugün huzursuz anlar yaşayabilirsiniz, ancak ihtiyaçlarınızı anlamak için harika bir zamandır. Biraz deneme-yanılma olabilir ve aşırıya kaçma ya da kendinizi fazla şımartma eğilimine dikkat etmelisiniz. Satürn'ün bugün ev, aile ve destek sistemlerini yöneten alanınıza girmesiyle birlikte ev içi sorumluluklar ve aileye dair yükümlülükler artmış gibi görünebilir. Bu transit Nisan 2028'e kadar sürecek. Ailenize ve ev yaşamınıza gereken ilgiyi göstermek önemli olsa da, bu alanlara gereğinden fazla yüklenmek yorucu olabilir. Ev ortamını yeniden düzenlemek şimdi önem kazanıyor. Bu dönem aynı zamanda yeni kariyer başlangıçları açısından da önemli olabilir. Hayatınızda büyük anlam taşıyacak uzun vadeli bir projenin temelini atıyor ve sağlam bir yapı kuruyor olabilirsiniz. Bu geçiş, Satürn'ü burcunuzla uyumlu konumdan çıkarıp daha zorlayıcı bir pozisyona getiriyor. Yine de Satürn'ün ilerlemesi, son yıllarda günlük işlerinizde ya da genel bakış açınızda hissetmiş olabileceğiniz bazı baskı veya kısıtlamaları hafifletebilir. Önümüzdeki dönemde ev, aile, kişisel yaşam ve bakım temaları daha fazla disiplin, gerçekçilik, gelenek ve yapı gerektirebilir. Ev hayatınıza ya da özel dünyanıza daha fazla düzen getirmeniz gerekecek. Eskimiş sistemler artık çözülebilir; şimdi yeniden inşa etme zamanı. Satürn dikkatli, sorumlu ve yavaş ama sağlam adımları destekler.

12

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Ay bugün gizlilik alanınızda ilerliyor, bu da sizi dinlenmeye ve içe dönüp düşünmeye yöneltiyor. Rutinden biraz arınmaya ihtiyaç duysanız da, bugün rutin sizi çağırıyor olabilir! Özellikle çalışma ile dinlenme ya da fiziksel ihtiyaçlarla duygusal yenilenme arasında daha iyi bir denge kurmak istiyorsanız, bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Satürn'ün Nisan 2028'e kadar iletişim alanınızda ilerlemesiyle birlikte ilgi alanlarınız değişebilir ve bazı konulara ya da eğitimlere karşı oldukça ciddi bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Zaman zaman angaryalar, bürokrasi, evrak işleri ve günlük "küçük aksaklıklar" karşısında bunalmış hissedebilirsiniz. Fikir üretme ve bu fikirleri somut hale getirme konusunda baskı hissedebilirsiniz. Bu dönem düzenli öğrenme ve iletişim becerilerinizi geliştirme açısından oldukça uygun. Bu uzun vadeli yeni transitle birlikte Satürn burcunuzla uyumlu bir konuma geçiyor; bu da istikrar getirici bir etki yaratıyor. Zihinsel konulara daha fazla saygı ve ciddiyet kazandırıyorsunuz. Satürn'ün ikinci evinizden çıkışıyla birlikte iş, para ve pratik meseleler üzerindeki bazı baskılar da hafifliyor. Kelimelerinizi daha dikkatli seçmenin ve kendinizi ifade etmek için stratejik anları beklemenin değerini öğreniyorsunuz. Bazen bir görüşü ya da endişeyi gerçekten sindirene kadar içinizde tuttuktan sonra, artık onu dile getirmenin bile gerekli olmadığını fark edebilirsiniz. Bu dönem yoğun bir öğrenme süreci ya da daha ciddi kişisel ilgi alanları getirebilir. Günlük sorumluluklarınızın ve taahhütlerinizin artması muhtemeldir. Daha derin ve faydalı sohbetlere yönelirken, yüzeysel bağlantılar ve konular artık ilginç olmaktan çok dikkat dağıtıcı gelebilir.

13

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Ay bugün hayaller, dilekler, mutluluk ve arkadaşlık alanınızda ilerliyor. Nefes almak için bir fırsat olabilir; ancak zaman zaman bir çekişme ya da git-gel enerjisi hissedebilirsiniz. Özel hayatınızda çok şey oluyor ve ilgi alanlarınızı dengelemek zor gelebilir. Yine de çözümler bulmak açısından oldukça güçlü bir konumdasınız. Ayrıca bugün Satürn burcunuzdan ayrılıyor. Satürn'ün güneş ikinci evinize geçişi, etkinliğinizi, özdeğer duygunuzu ve finansal durumunuzu gözden geçireceğiniz yeni bir dönemi başlatıyor. Hayatınızın bu aşaması oldukça pratik bir nitelik taşıyor. Maddi başarı çok çarpıcı olmayabilir; ancak genellikle istikrarlı, her ne kadar yavaş ilerlese de düzenli bir süreç söz konusu olabilir. Nisan 2028'e kadar sürecek bu transit boyunca düzen kurmak, yeteneklerinizi kabul etmek ve onları pazarlamayı öğrenmek önemli temalar olacak. Çakışan ya da gereksiz harcamalara ve diğer fazlalıklara dikkat edin; maddi dağınıklıktan arınmayı hedefleyin. Para ve sahip olduklarınıza daha sorumlu ve gerçekçi bir yaklaşım geliştirme zamanı. Kemer sıkmak yerinde ve oldukça faydalı, hatta uzun vadede ödüllendirici olabilir.

